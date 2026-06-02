LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.12

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 02 juin 2026 à 10h28
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.12 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.12

Le patch 26.12 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 10 juin 2026 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.12 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.12, et le développeur a d'abord rappelé qu'il s'agira de l'avant-dernier patch avant le tournoi MSI. En prévision de cet événement majeur, Riot entend surveiller les évolutions de la méta pour l'équilibrer principalement pour les professionnels, et veille actuellement à l'évolution de bot lane, dominée par les enchanteurs et supports à distance. De plus, l'utilisation de la téléportation à haut niveau sert trop souvent à préparer des boucliers pour la capture d'objectifs. Le développeur souhaite donc que ce sort soit de nouveau orienté vers son usage premier, c'est-à-dire une arrivée en renfort pendant les combats.

26-12-apercu-lol

Côté champions, Yuumi va recevoir un buff compensatoire à la suite de la modification apportée à la pierre de lune, et Lee sin fera l'objet d'un nerf en raison de la trop grand puissance qu'il a acquis sur le patch 26.10. Enfin Xin Zhao AP provoque des ravages, c'est pourquoi son potentiel de soins va être réduit, surtout en fin de partie..

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Pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.12 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs

  • Yuumi
  • Jax
  • Gwen
  • Aatrox
  • Hwei
  • Syndra
  • Tristana
  • Sylas

Nerfs

  • Xin Zhao
  • Nocturne
  • Lee Sin
  • Orianna 
  • Ryze 
  • Cassiopeia
  • Varus

Systèmes

Ajustements

  • Téléportation 
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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