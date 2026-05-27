LoL : Riot Games est « fermé à l'idée » de proposer des third-party skins

Les third-party skins ne sont pas des ajouts considérés par Riot Games pour LoL, selon les propos tenus par "Riot August" en mai 2026.

Dans l'univers vidéoludique, les cosmétiques issus de collaborations avec des marques variées sont de plus en plus courants, par exemple sur des titres tels que Fortnite ou Overwatch. Or, il n'en ira pas de même pour League of Legends, car c'est ce qu'a affirmé "Riot August" en mai 2026.

Riot Games est catégorique : les third-party skins n'arriveront pas de sitôt sur LoL

Les collaborations externes entre un jeu vidéo et une marque se multiplient, et il ne se passe pas une semaine sans qu'un nouveau crossover soit annoncé. Souvent, de nouveaux skins sont disponibles, de façon à honorer le partenariat, mais le résultat est parfois surprenant, car à des années-lumière de l'univers du jeu concerné. La communauté de LoL n'a pourtant pas à s'en faire à ce sujet, puisque selon "Riot August", les skins liés à des collaborations tierces ne sont pas prêts d'arriver sur le MOBA. Au cours d'une séance de streaming, le développeur a indiqué être « plutôt fermé à cette idée », étant donné que « le ton du jeu change complètement ».

Dès que vous faites des third-party skins, le ton de votre jeu change complètement. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais - c'est vraiment cool de jouer à Overwatch avec tous ces personnages d'anime et idoles de K-pop ; c'est cool d'aller sur Fortnite et de voir Goku et Jinx se battre contre Ariana Grande et Peter Griffin. Mais, au niveau de l'ambiance, c'est aussi très différent du ton des différents personnages de LoL, même s'ils ont des skins thématiques ou liés à l'univers du jeu (comme High Noon ou Star Guardian, par exemple).

Pourtant, Riot Games a déjà produit des cosmétiques inspirés de franchises extérieurs à LoL, par exemple avec le dernier skin de Swain qui rappelle le KFC, ou encore Senna avec Louis Vuitton. "Riot August" a reconnu que les hommages ne sont pas exclus, mais a voulu rassurer les joueurs en indiquant que cela n'ira pas plus loin : « mettre un personnage provenant d'un autre jeu sur LoL, c'est une étape énorme ».

League of Legends restera donc fermé à l'intégration de skins de personnages n'appartenant pas à l'univers de Runeterra, ce qui est sans doute une bonne chose. Qu'en pensez-vous ?