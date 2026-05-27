LoL : MàJ 26.11, les détails de la mise à jour

La mise à jour 26.11 de LoL a été déployée le jeudi 28 mai 2026, et marque le début des festivités de la Pride, ainsi que l'arrivée du très attendu skin de Vel'Koz spaghetti. Comme d'habitude, des ajustements variés sont apportés, par exemple un nerf de Teemo, et ce pour tous les modes de jeu. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch notes 26.11 de LoL ci-dessous.

Patch 26.11 de LoL

Pride 2026

Joyeuse Pride à tout le monde ! Nous avons deux nouvelles emotes que vous pouvez obtenir pour 1 essence bleue chacune dès que le patch sera en ligne. Vous pourrez également réaliser une mission qui vous octroiera de l'expérience de passe de combat si vous jouez 3 parties avec un groupe arrangé. Plusieurs des emotes des années précédentes feront leur retour pour 1 essence bleue chacune.

Les icones de retour activeront des traînées du patch 26.11 au patch 26.13. Si vous ne possédez pas encore les icones, procurez-les-vous dans la boutique pour (vous l'aurez deviné) 1 essence bleue chacun !

Pour en savoir plus sur cet événement et sur la façon dont nous le célébrons dans League et TFT, consultez l'article que nous avons publié.

Classements dans le client

Nous avons apporté quelques modifications pour simplifier la navigation dans la zone Classé du client en supprimant la fonctionnalité peu utilisée « Mes Ligues », qui affichait votre position par rapport à des joueurs aléatoires du même palier et de la même division. Vous pouvez toutefois toujours voir comment vous vous en sortez par rapport à vos amis. Alors ne vous inquiétez pas si vous aimez vous mesurer les uns aux autres.

Vous pourrez toujours consulter les classements Maître+ ; donc, si vous rêvez de devenir Challenger, ne vous inquiétez pas. Continuez à vous donner à fond et vous pourrez voir votre nom apparaître là-haut (... on a le droit de rêver.).

Ajustements des quêtes de rôle

Quête de rôle de la voie du milieu

Amélioration de la récompense de la quête de rôle pour donner suite au changement du patch 26.9. Nous avons estimé que cette récompense était un peu faible, mais nous pensons qu'elle apporte des éléments positifs à la structure du jeu en permettant aux champions de la voie du milieu de bénéficier de leur propre forme de scaling.

Dégâts d'attaque et puissance bonus : 6% ⇒ 8%

Ajustements des champions support

Dans ce patch, nous effectuons une révision globale de la méta support axée sur les enchanteurs, qui s'est stabilisée et a stagné au fil de l'année. Nous avons prévu une série de buffs et de nerfs visant à intégrer davantage les tanks dans la méta des supports, ainsi que quelques refontes mineures et majeures de certains objets de support et de leur fonctionnalité.



Pour commencer, nous avons un buff direct pour les larves du Néant. Conformément aux changements du patch 26.9 visant à réintroduire une certaine flexibilité en matière de roaming et de laning pendant la phase de laning, nous renforçons également les larves en tant que destination vers laquelle les supports peuvent se déplacer.

Dégâts par application, par larve : 3 / 9 / 12 || 1,5 / 4,5 / 6 ⇒ 4 / 12 / 16 || 2 / 6 / 8

PV de l'invocation mite du Néant : 60% d'un sbire de mêlée ⇒ 100% d'un sbire de mêlée

Invocation d'Aery

La puissance défensive en début de partie d'Invocation d'Aery est légèrement réduite afin que les échanges en phase de laning aient un impact plus durable sur les duos d'enchanteurs.

Bouclier : 30 - 100 (niveaux 1 à 18) (+10% des dégâts d'attaque bonus) (+5% de la puissance) ⇒ 20 - 100 (niveaux 1 à 18) (+10% des dégâts d'attaque bonus) (+5% de la puissance)

Après-coup

Nous renforçons légèrement la puissance d'Après-coup en début de partie afin que les utilisateurs agressifs puissent surpasser leurs adversaires lors des échanges.

Armure et résistance magique : 35 (+80% des résistances bonus) ⇒ 45 (+75% des résistances bonus)

Gardien

Et enfin, nous réduisons le délai de récupération de Gardien et ajustons son scaling afin d'aider les utilisateurs plus résistants qui en ont besoin pour survivre à la phase de laning.

Délai de récupération : 90 - 40 (niveaux 1 à 18) ⇒ 75 - 40 (niveaux 1 à 18)

Bouclier : 45 - 180 (+25% de la puissance) (+5% des PV bonus) ⇒ 40 - 150 (+20% de la puissance) (+6% des PV bonus)

Rêve éveillé

En tant qu'objet unique assez nébuleux que la plupart d'entre nous s'attendent simplement à voir fonctionner, Rêve éveillé va recevoir une série d'ajustements visant à le rendre plus fonctionnel de manière générale. Cela devrait globalement se traduire par un nerf dans la plupart des situations, mais constituera sans aucun doute un buff dans d'autres cas.

La réduction des dégâts de la bulle bleue est ajustée : elle ne s'appliquera plus uniquement à la toute première instance de dégâts (c'est-à-dire la première application de dégâts sur la durée ou la première instance de dégâts à l'impact d'une attaque de base), mais à la première source de lancement (c'est-à-dire à l'ensemble de l'effet de dégâts sur la durée, jusqu'à épuisement de la réduction de dégâts fixe).

Les dégâts de la bulle violette passent d'un effet principalement à l'impact à un effet déclenché à l'impact ou lors de l'utilisation d'une compétence, avec des pénalités en cas de dégâts de zone. (C'est-à-dire que si l'ultime d'Ezreal déclenche la bulle violette, elle s'appliquera à l'ensemble de cet ultime, mais avec une efficacité de zone réduite. Voir le E de Nami pour un exemple similaire.)

Réduction des dégâts de la bulle bleue : 75 - 255 (niveaux 1 à 18) ⇒ 50 - 194 (niveaux 1 à 18)

Réduction des dégâts de la bulle bleue : la réduction des dégâts s'applique à la prochaine instance de dégâts non nulle, quelle qu'elle soit ⇒ la réduction des dégâts s'applique à la prochaine source de dégâts non nulle (transfert temporel)

Dégâts de la bulle violette : 50 - 170 (niveaux 1 à 18) ⇒ 40 - 160 (niveaux 1 à 18)

Dégâts de la bulle violette : les dégâts se déclenchent à l'impact ou avec certaines compétences/certains objets ⇒ Les dégâts se déclenchent lors de la prochaine attaque ou compétence infligeant des dégâts, avec un effet réduit pour les effets de zone (c.-à-d. le E de Nami)

Régénérateur de pierre de lune

Le Régénérateur de pierre de lune ne bénéficiera plus à la fois de la puissance des soins / des boucliers et de l'Hémorragie / de Briseur de boucliers. Il s'agit principalement d'un nerf, mais cela pourra parfois être bénéfique lorsque les adversaires disposent d'Hémorragie ou de Briseur de boucliers.

Pour illustrer le calcul, cela signifie que si vous avez 50% d'efficacité des soins et boucliers, et que vous soignez un allié à hauteur de 100 * 150% (grâce à l'efficacité des soins et boucliers), soit 150 PV, dans le patch 26.10 cela aurait fait rebondir 150 * 30% * 150%, soit 67,5 PV vers un autre allié, alors que désormais cela ne renverra que 150 * 30%, soit 45 PV.

Correction de divers bugs, notamment le fait de ne plus cumuler l'efficacité des soins et boucliers avec Hémorragie / Briseur de boucliers.

Le rebond privilégie désormais les alliés ayant le moins de PV.

Mandat impérial

Cet objet était entièrement lié à Nami en raison de sa synergie excessive avec son E, et il va être retravaillé afin de mieux convenir à un profil de lanceur de compétences utilitaire souhaitant aider son équipe avec davantage de contrôle de foule plutôt qu'avec des soins, des boucliers ou des dégâts personnels. Nous avons hâte de vous voir découvrir de nouveaux utilisateurs optimaux !

Construction : Codex méphitique (850 PO) + Miroir en verre de Bandle (900 PO) + 500 PO = 2200 PO ⇒ Baguette explosive (850 PO) + Miroir en verre de Bandle (900 PO) + 700 PO = 2400 PO

Puissance : 60 ⇒ 65

Accélération de compétence : 20 ⇒ 15

Régénération de mana : 125% ⇒ 150%

SUPPRIMÉ Unique – Tir coordonné

NOUVEAU Unique – Contrôle : vous gagnez 15 accélération de compétence pour vos compétences avec des effets d'immobilisation.

NOUVEAU Unique – Ordre : lorsque vous immobilisez un champion ennemi, vous le marquez avec 6% de vulnérabilité pendant 4 sec (les ennemis vulnérables subissent X% de dégâts bonus).

Échos d'Helia

Un nerf direct pour les enchanteurs.

Dégâts stockés : 35% ⇒ 30%

Médaillon de l'Iron Solari

Et un buff direct pour les tanks.

Armure et résistance magique : 25 ⇒ 30

Vœu du chevalier

Pour le Vœu du chevalier, nous mettons l'accent sur l'effet unique plutôt que d'améliorer simplement ses stats ou son coût en PO.

Redirection des dégâts : 12% ⇒ 14%

Soins : 10% ⇒ 12%

Convergence de Zeke

La Convergence de Zeke bénéficie d'une amélioration ergonomique pour tous les utilisateurs qui pourraient lancer leur ultime à longue portée, tels que Leona et Nautilus.

Tempête cryopyrique : se déclenche lors de l'utilisation de l'ultime ⇒ se prépare lors de l'utilisation de l'ultime pendant les 5 prochaines secondes et se déclenche dès qu'un champion ennemi entre dans la portée ou après 5 sec

Champions

Brand

Brand flirtait avec la limite sur la voie du bas depuis un certain temps déjà, et il l'a clairement franchie, c'est pourquoi nous visons spécifiquement cette voie avec un nerf de son armure de base.

Stats de base

Armure de base : 27 ⇒ 24

Diana

Diana semble un peu en retrait dans la jungle après ses derniers ajustements en raison des changements apportés à Aube et crépuscule. Nous allons donc lui accorder un peu plus de puissance lunaire dans la jungle afin de lui rendre sa gloire d'antan.

Stats de base

Dégâts aux monstres : 230% ⇒ 270%

Z - Corps célestes

PV bonus : 9% ⇒ 11%

Ekko

Maintenant que la poussière est retombée après la refonte d'Aube et crépuscule de la version 26.9, nous avons constaté qu'Ekko a besoin d'un ajustement compensatoire, puisque sa puissance ne dépend plus entièrement de l'achat de cet objet.

Compétence passive - RéZonance

Délai de récupération par ennemi : 5 sec ⇒ 4 sec

Heimerdinger

Avec la suppression de l'aggro des sbires à distance lors du dernier patch, les joueurs qui favorisaient Heimerdinger se sont retrouvés avec une fonctionnalité dégradée concernant l'interaction entre la portée des tourelles et celle des sbires : en effet, les sbires à distance ont une portée supérieure à celle des tourelles de Heimerdinger, et il n'y avait aucun moyen de les attirer dans leur portée. Cela crée une expérience assez désagréable où vous devez simplement regarder vos tourelles tanker les attaques automatiques des sbires sans riposter.

De plus, il a été porté à notre attention que ses Tourelles H-28G Évolution n'arrivent parfois pas à enchaîner après sa Grenade électro-tempête lorsqu'elles perdent la vision de la cible trop rapidement, en raison de légères fluctuations de timing liées à la vision et à la logique des tourelles. Nous augmentons donc légèrement la durée de la vision afin de résoudre ce problème.

A - Tourelle H-28G Évolution

Portée d'attaque de la tourelle : 530 ⇒ 550

Portée de vision de la tourelle : 585 ⇒ 650

NOUVEAU Portée de la tourelle : les tourelles bénéficient désormais de 50 de portée supplémentaire contre les sbires si aucune autre cible n'est à portée.

E - Grenade électro-tempête CH-2

Vision de l'emplacement de la cible : 1 sec ⇒ 1,25 sec

Kassadin

Notre chasseur du Néant a passé plus de temps à boîter sur la Faille qu'à se téléporter. Les objets de Larme de la déesse cumulables offrent une option supplémentaire intéressante en fin de partie, en plus de la puissance à proprement parler, mais son début de partie a été plus difficile que d'habitude (en partie à cause de notre ajustement de la quête de la voie du milieu). Ces changements devraient améliorer sa phase de laning, tant pour le farming que pour les échanges.

A - Orbe du Néant

Délai de récupération : 10 / 9,5 / 9 / 8,5 / 8 ⇒ 9 / 8,5 / 8 / 7,5 / 7

Z - Lame éthérée

Dégâts magiques de base : 20 (+10% de la puissance) ⇒ 25 (+10% de la puissance)

Quinn

Quinngle (ou Qungle [Kwun-gle] ?) a été assez populaire et amusante, même dans un état faible. Nous savons que beaucoup d'entre vous adopteront de nouvelles astuces et maîtrises avec le temps, donc pour l'instant, nous veillons simplement à rendre sa vitesse d'élimination des camps plus compétitive sans modifier ses capacités de burst ou de duel. Cela devrait aider notre fidèle éclaireuse à entreprendre plus régulièrement des missions dangereuses en plein cœur du territoire ennemi, qu'elle cherche des camps ou des champions.

Compétence passive - Busard

Dégâts aux monstres : 50 ⇒ 75

A - Assaut aveuglant

Dégâts aux monstres : 150% ⇒ 200%

Smolder

Le bébé dragon a littéralement pulvérisé ses adversaires depuis qu'il a mis la main sur Toucher de feu mortel. Nous avons dû appliquer un nombre regrettable de nerfs via des micro-correctifs successifs, et nous espérons que celui-ci sera le dernier nécessaire.

Ces changements poursuivent les derniers nerfs qui visaient à ramener ce champion vers des builds axés principalement sur les coups critiques, plutôt que simplement Faux spectrale et ensuite des objets de combattant. Nous pensons que ces builds pourraient avoir des taux de victoire plus élevés, car au final, un Smolder plus fragile peut toujours mourir soudainement face aux enchaînements de compétences ennemies.

Compétence passive - Dragon en herbe

Dégâts magiques bonus sur le A : 40% * (1 + (chance de coup critique * 0,5 * (1 + dégâts critiques bonus)) des effets cumulés du passif (60% à 100 % de critique, 66% si vous avez la Lame d'infini) ⇒ 25% * (1 + (chance de coup critique * 1,2 * (1 + dégâts critiques bonus)) des effets cumulés du passif

Dégâts magiques bonus sur le E : 12% des effets cumulés du passif ⇒ 8% * (1 + (chance de coup critique * 0,6 * (1 + dégâts critiques bonus))) des effets cumulés du passif

Teemo

Nous aimerions (ou nous craignons ?) un monde où Teemo pourrait être tout aussi satisfait en optant pour de la puissance, des effets à l'impact ou des dégâts d'attaque avec ses nouveaux ratios, mais en l'état, le Statikk reste en tête. En ajustant le ratio de dégâts d'attaque de son Tir toxique, nous sommes convaincus que Teemo avec Statikk pourra trouver sa place sans obliger celles et ceux d'entre vous qui préfèrent d'autres builds (par exemple, Dent de Nashor, Tourment de Liandry, Malfaisance) à en dépendre. En outre, des ajustements à sa durabilité progressive devraient préserver son identité de tyran de la voie, tout en augmentant vos chances de prendre l'avantage sur lui !

Stats de base

Croissance en armure : 4,95 par niveau ⇒ 4,5 par niveau

E - Tir toxique

Scaling des dégâts à l'impact/du poison par application : (+10% des dégâts d'attaque bonus/+20% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ (+5% des dégâts d'attaque bonus/+10% des dégâts d'attaque bonus)

Xin Zhao

Bien que les builds AP de Xin ne soient pas vraiment optimisés, la quantité de soins obtenue est tout simplement impressionnante, dépassant largement les attentes. Nous atténuons cela avec une compensation sous forme de dégâts soutenus.

Compétence passive - Détermination

Dégâts bonus : 15 / 30 / 45 / 60% des dégâts d'attaque bonus (niveaux 1 / 6 / 11 / 16) ⇒ 15 / 30 / 45 / 60% des dégâts d'attaque bonus (+ 5 / 10 / 15 / 20% de la puissance) (niveaux 1 / 6 / 11 / 16)

PV rendus : 3 / 4 / 5% des PV max (+ 50 / 65 / 90% de la puissance) (niveaux 1 / 6 / 11) ⇒ 3 / 4 / 5% des PV max (+ 45 / 55 / 80% de la puissance) (niveaux 1 / 6 / 11)

Objets

Hexplaque expérimentale

Nous rêvons d'un monde où la Hexplaque serait satisfaisante pour différents archétypes et servirait de tremplin pour explorer des choix d'objets intéressants. Cependant, à l'heure actuelle, l'objet rend League moins accessible pour les champions de la voie du haut en permettant à Vayne et Varus de conserver une grande partie de leurs dégâts tout en étant nettement plus difficiles à éliminer. Ce changement devrait mieux aligner les attentes des adversaires concernant les utilisateurs à distance qui choisissent de fabriquer la Hexplaque, tout en restant une option expérimentale digne d'intérêt.

Surcharge : lors de l'activation de l'ultime, 50% de vitesse d'attaque bonus et 20% de vitesse de déplacement bonus pendant 8 sec ⇒ à distance : 35% de vitesse d'attaque bonus et 14% de vitesse de déplacement bonus pendant 8 sec (inchangé pour les champions de mêlée)

Cœuracier

Cœuracier est progressivement tombé en désuétude. Avec la méta de Mundo désormais écartée, nous allons annuler un nerf datant d'il y a un an, car nous estimons que cet objet occupe un aspect vraiment intéressant (et important) de l'optimisation d'objets de tank.

Taux de conversion des dégâts en PV permanents : 8% ⇒ 10%

Poignard de Statikk

Le Statikk a séduit un bel éventail de joueurs ; nous pensons qu'il pourrait bénéficier de quelques ajustements pour certains champions qui dépendent davantage des dégâts d'attaque, comme Kalista ou Kai'Sa. Nous continuerons à surveiller la satisfaction concernant la nouvelle forme de Statikk à mesure que la saison 2 avance (l'éclair pourrait-il frapper deux fois au même endroit ?)

Dégâts d'attaque : 40 ⇒ 45

ARAM du chaos

Bonjour, fanatiques du chaos ! Dans ce patch, nous apportons quelques modifications à des champions et quelques corrections de bugs générales, mais rien de majeur. À bientôt sur le(s) pont(s) !

Champions

Gwen

Dégâts infligés : 102% ⇒ 100%

Vayne

Dégâts infligés : 105% ⇒ 100%

Dégâts subis : 95% ⇒ 100%

Xayah

Dégâts infligés : 105% ⇒ 100%

Scaling de la vitesse d'attaque : +3% ⇒ 0%

Kalista

Dégâts infligés : 110% ⇒ 105%

Dégâts subis : 90% ⇒ 95%

Fizz

Dégâts infligés : 105% ⇒ 100%

Dégâts subis : 95% ⇒ 100%

Ténacité : 10% ⇒ 0%

Tristana

Dégâts infligés : 105% ⇒ 100%

Dégâts subis : 95% ⇒ 100%

Twitch

Dégâts subis : 95% ⇒ 100%

Smolder

Dégâts subis : 102% ⇒ 100%

Varus

Dégâts subis : 105% ⇒ 100%

Samira

Dégâts subis : 105% ⇒ 100%

Fiddlesticks

Dégâts infligés : 95% ⇒ 100%

Dégâts subis : 105% ⇒ 100%

Corrections de bugs

Correction d'un bug à cause duquel Graves infligeait des quantités obscènes de dégâts avec Tireur magique.

Correction d'un bug à cause duquel la Protection antisorts passait en récupération après une réapparition.

Correction d'un bug à cause duquel Viego pouvait être dans l'impossibilité de terminer la Chute d'Icathia s'il possédait un ennemi ayant la quête.

Correction de Pouvoir maléfique phénoménal qui n'octroyait pas 40 de puissance si choisi après la première optimisation.

Correction d'un bug à cause duquel la compétence A d'Ashe n'appliquait pas Tireur magique.

Correction d'un problème empêchant Smolder de lancer son A pendant son E avec certaines optimisations.

Correction d'un problème à cause duquel Aurelion Sol ne dépensait pas correctement le double de mana pour son A avec Surcharge.

La Danse du démon n'octroie plus de PV en fonction des Enclumes à stats, mais uniquement en fonction des optimisations.

Correction d'un bug à cause duquel les Poros de l'Atomiseur Poro pouvaient voir à l'intérieur des hautes herbes.

Correction d'un bug à cause duquel, si vos optimisations boule de neige étaient retirées par la Boîte de Pandore, le délai de récupération de votre boule de neige devenait bien plus long que prévu.

Correction d'un bug qui permettait de remplacer le sort d'invocateur de l'Université des clowns si vous utilisiez Boule de neige lors de sa sélection.

Correction d'un bug à cause duquel Neeko ne pouvait pas activer Éveil ultime si elle utilisait son ultime alors qu'elle était déguisée en non-champion.

Correction d'un bug à cause duquel l'amélioration de la Cotte épineuse vous permettait d'acheter un nombre illimité de Cottes épineuses.

Correction d'un bug à cause duquel le Z de Jax ne déclenchait pas Tireur magique.

Correction d'un bug à cause duquel Provocation ultime se déclenchait à la mort d'Aatrox lors de l'utilisation de son R.

Correction d'un bug à cause duquel le A d'Ezreal n'activait pas Typhon.

Correction d'un bug à cause duquel le E d'Illaoi était affecté par Sbiromancie.

ARAM

Seulement un léger ajustement pour Qiyana dans ce patch ! Allez-y, ô reine !

Champions

Qiyana

Accélération de compétence : 0 ⇒ 20

Arena

L'Arena à trois semble bien se porter, avec de nombreux joueurs qui se lancent dans le chaos. Dans ce patch, nous avons trois nouveaux invités d'honneur. Allez-vous chasser les démons aux côtés de Yone, ou embrasser leur obscurité ? Ou peut-être savez-vous exactement lequel des outils de Vayne est le contre parfait à vos adversaires ?

Nous concentrons nos efforts sur les changements apportés aux groupes de 3, avec de nombreux ajustements d'optimisations pour s'adapter aux combattants supplémentaires dans chaque affrontement. Les enchanteurs ont gagné en domination tandis que les ADC semblent un peu faibles, nous cherchons donc à les ramener tous deux au niveau des autres classes. Jitte du Kinkou a été quelque peu redoutable et nous revenons à sa version précédente, avec une seule activation à la fois, axée sur la mobilité. La refonte du Compagnon Hexclair a également été un ajout passionnant pour l'activation automatique, et nous souhaitons désormais l'orienter vers les tireurs, puisque Paratonnerre remplit déjà très bien ce rôle pour les champions de mêlée.

Nous continuerons à suivre attentivement tous vos avis et vos commentaires. Cela a été extrêmement utile pour créer un excellent mode que vous appréciez clairement.

Si la couronne du roi était offerte à une autre personne, tenteriez-vous de vous en emparer ?

Optimisations

Pupilles laser

Réduction progressive des dégâts après avoir détourné le regard d'une cible : 0,3 sec ⇒ 0,6 sec

Tueur à gages

Amplification des dégâts : 20% / 30% ⇒ 15%

Amplification des PO : 150 ⇒ 150 / 200

Bond du Roi des Poros :

Délai de récupération : 75 sec ⇒ 30 sec

Ruée des braves

Accélération de compétence : 200 / 275 / 350 ⇒ 200 / 325

Niveaux max : 3 ⇒ 2

Zèle

Vitesse d'attaque : 0% / 75% / 120% ⇒ 60% / 80% / 130%

Siphon

Malédiction par ruée : 2 ⇒ 5

Optimisations de type malédiction

Limite de malédictions par optimisation de malédiction : 20 ⇒ 10

Pactole

PO octroyées : 1750 ⇒ 2000

Enthousiasme !

Durée du buff : 6 sec ⇒ 8 sec

Vitesse d'attaque : 15% ⇒ 30 / 60%

Élimination réussie

Vitesse de déplacement : 60% ⇒ 100%

Quête : Chute d'Icathia

PV de Cendres de Bami : 150 ⇒ 550

Brûlure d'Immolation du Néant : 2,5% ⇒ 4%

Véritable vitesse d'attaque

Bonus de vitesse d'attaque : 15% / 25% ⇒ 20% / 30%

Machine à rétrécir

Effets perdus en cas d'élimination : 50% / 0% ⇒ 25% / 0%

Accélération de compétence par effet cumulé : 8 ⇒ 8 / 10

Vitesse de déplacement par effet cumulé : 10% ⇒ 1% / 1,5%

Protections létales

Rayon : 450 / 700 ⇒ 500

Durée du ralentissement : 2 / 3 sec ⇒ 1,5 sec

Ralentissement : 30% ⇒ 30% / 60%

Orgueil amélioré

Soins par effet cumulé : 1% ⇒ 3%

Corde à linge

Ratio de PV au niveau 2 : 7,5% ⇒ 6,5%

Ratio de puissance : 7% ⇒ 6%

Ratio de dégâts d'attaque : 9% ⇒ 8%

Boucliers explosifs

Multiplicateur de dégâts : 100% / 200% ⇒ 100% / 150%

La fureur du dragon

Multiplicateur de dégâts : 200% ⇒ 150%

Projectiles magiques

Nombre de projectiles de base au niveau 2 : 5 ⇒ 3

Magical girl

Temps d'atterrissage initial de l'étoile : 15 sec ⇒ 20 sec

Poupées russes

PV à la réanimation : 80% ⇒ 70%

Pouvoir maléfique phénoménal

Niveau max : 2 ⇒ 3

Boisson énergisante

Taux de conversion : 35% ⇒ 25%

Efficacité des soins et boucliers : 25 ⇒ 15

Zélote

Vitesse d'attaque : 35% ⇒ 25%

Chances de coup critique : 25% ⇒ 12,5%

Champions

Kalista

A - Ratio de dégâts d'attaque totaux : 135% ⇒ 105%

E - Ratio de dégâts d'attaque par effet cumulé supplémentaire : 15 - 35% ⇒ 20% - 50%

Warwick

E - Délai de récupération : 18 - 14 sec ⇒ 15 - 11 sec

R - Dégâts de base : 175 / 300 / 425 ⇒ 175 / 350 / 525

Karthus

R - Délai de récupération : 60 sec ⇒ 120 / 100 / 80 sec

Ratio de puissance : 100% ⇒ 90%

Maître Yi

R - Durée : 7 ⇒ 5

Durée d'actualisation : 7 ⇒ 5

Réduction du délai de récupération : 70% ⇒ 50%

Soraka

A - Ratio de puissance des soins : 45% ⇒ 30%

A - Délai de récupération : 5 sec ⇒ 9 - 5 sec

Swain

R - PV par application : 10 / 15 / 20 ⇒ 7,5 / 15 / 22,5

R - Dégâts par application : 10 / 15 / 20 ⇒ 7,5 / 12,5 / 17,5

Systèmes

Interruption

Fenêtre de déclenchement de contrôle de foule : 4 sec ⇒ 3 sec

Fleur pavois

Ne subit plus de dégâts supplémentaires provenant des effets à l'impact.

Objets

Lance de diamant

Vitesse d'attaque : 30% ⇒ 40%

Compagnon Hexclair

Vitesse d'attaque : 75% ⇒ 50%

Vitesse de déplacement : 4% ⇒ 6%

SUPPRIMÉ PV : supprimé

Dégâts d'attaque : 70

Lunettes Hextech C44

Dégâts d'attaque : 50 ⇒ 55

Durée du buff : 10 sec ⇒ 15 sec

Arc-bouclier immortel

Bouclier : 400 - 700 ⇒ 400 - 1000

Lame d'infini

Multiplicateur de dégâts critiques : 40% ⇒ 30%

Dégâts d'attaque : 55 ⇒ 75

Poignard de Statikk

Dégâts : 60 ⇒ 80 - 160

Jitte du Kinkou

Rétabli à sa version précédente où une seule marque est active à la fois

Tueur de krakens

Dégâts d'attaque : 40 ⇒ 50

Médaillon de l'Iron Solari

PV du bouclier : 600 - 1200 ⇒ 300 - 900

A désormais une efficacité réduite pendant 20 secondes après avoir été soigné.

Bénédiction de Mikael

Efficacité des soins et boucliers : 16% ⇒ 12%

Rédemption

A désormais une efficacité réduite pendant 8 secondes après avoir été soigné.

Efficacité des soins et boucliers : 16% ⇒ 12%

Lame tempête

Dégâts : 100 ⇒ 100 - 250

Durée du bonus en vitesse de déplacement : 1,5 sec ⇒ 2 sec

Terminus

Vitesse d'attaque : 25% ⇒ 40%

Au bout du rouleau

Résistance magique : 40 - 45

Promesse ineffable

Partage de puissance : 20% ⇒ 15%

Partage d'accélération de compétence : 20% ⇒ 15%

Délai de récupération : 10 sec ⇒ 60 sec

Efficacité des soins et boucliers : 25% ⇒ 15%

Cœur de l'aube

Efficacité des soins et boucliers : 16% ⇒ 12%

Invités d'honneur

Kayle : Ascension divine

PO gagnées : 1000 ⇒ 1500

Récompense finale de niveau d'optimisation aléatoire (manche 10) : 1 ⇒ 2

NOUVEAU Nilah : Délice joyeux

Réduit le prix des Enclumes à objets légendaires de 500 PO

Lorsque vous êtes en série de victoires, vous gagnez des relances bonus

NOUVEAU Vayne : Outils de chasseur

Vous gagnez une optimisation parmi une sélection d'optimisations d'« outils »

NOUVEAU Yone : Démon intérieur

Vous votez pour que votre équipe s'allie aux démons ou aux chasseurs de démons.

Les chasseurs gagnent des PO à chaque fois qu'ils battent une équipe de démons.

Les démons gagnent un niveau d'optimisation à chaque fois qu'une équipe de chasseurs est éliminée.

Corrections de bugs

Correction d'un bug à cause duquel Chauffeur faisait apparaître les joueurs près de l'équipe ennemie.

Correction de Fulmination.

Correction d'un bug à cause duquel les optimisations de Mutation se transformant en stats (stats (stats !)) permettaient aux joueurs de cumuler les bonus de Portéclat.

Correction d'un bug à cause duquel l'Enclume opulente ne réduisait pas correctement le coût des Enclumes à stats.

Correction d'un bug à cause duquel les chaînes d'éclairs n'avaient pas d'effets visuels.

Correction d'un bug à cause duquel l'amélioration de Percepteur n'augmentait pas le seuil d'exécution.

Correction d'un bug à cause duquel le coût des objets prismatiques augmentait lorsque Viego possédait un ennemi avant la manche d'achat suivante.

Correction d'un bug à cause duquel Siphon accordait des effets cumulés lors de l'utilisation d'une ruée ou d'un saut instantané à proximité du podium de l'invité d'honneur si un invité d'honneur est actif.

Correction d'un bug à cause duquel Jugement (E) de Garen n'appliquait pas d'effets cumulés pour Efficacité redoutable.

Correction d'un bug à cause duquel l'achat puis le remboursement des Jambières gloutonnes accordaient un effet cumulé à chaque remboursement.

Corrections de bugs et améliorations

Correction d'un bug qui empêchait les supports d'annuler un achat après avoir acheté une balise de contrôle.

Correction d'un bug à cause duquel le familier de la jungle manquait ses attaques contre les mini-krugs de l'équipe rouge.

Correction d'un bug à cause duquel Shaco perdait sa furtivité après avoir annulé une attaque de base pendant son A.

Correction d'un bug à cause duquel l'indicateur de portée étendue du Z de Milio était absent.

Correction d'un bug à cause duquel Elise conservait le E de sa forme d'araignée si elle mourait pendant l'incantation de la compétence.

Correction d'un bug à cause duquel l'animation de course unique de Kindred ne s'affichait pas lors d'un ralentissement.

Correction d'un bug à cause duquel les Jambières gloutonnes et Voie immortelle mentionnaient des charges au lieu d'effets cumulés lorsqu'ils étaient signalés.

Correction d'un bug à cause duquel Canon ultrarapide et Lame tempête ne se déclenchaient pas avec les dégâts des compétences tant qu'ils n'avaient pas été déclenchés au moins une fois par une attaque.

Correction d'un bug à cause duquel Sylas réapparaissait sous les traits de Shyvana en forme de dragon après être mort alors qu'il avait changé de forme.

Correction d'un bug à cause duquel Flamme-ombre pouvait ne pas amplifier certains effets à l'impact.

Correction d'un bug à cause duquel le R de Nami infligeait des dégâts doublés aux cibles se trouvant juste à côté de Nami.

Correction d'un bug à cause duquel les animations d'attaque uniques à forte intensité de Lucian ne se déclenchaient pas.

Le A de Séraphine utilise de nouveau une vérification centrale pour déterminer la hitbox.

Correction de bugs dans le Bazar des essences qui nous ont contraints à désactiver l'achat d'icones mystère et de balises mystère.

[ZQSD] De nouvelles améliorations ont été apportées aux attaques automatiques. Les commandes sont plus réactives lorsque les champions commencent et arrêtent d'attaquer automatiquement la même cible, ou lorsqu'ils entrent et sortent fréquemment de la portée de cette même cible.

[ZQSD] Une fois le délai de changement du type de commandes écoulé, les joueurs ne pourront plus changer de type de commandes, même s'ils ne l'ont pas encore fait pendant la partie.

[ZQSD] Correction d'un bug qui rendait difficile la réinitialisation de votre attaque de base avec la Méditation de Maître Yi.

[ZQSD] Correction d'un bug qui appliquait la limitation de portée alors qu'elle n'aurait pas dû l'être pour des objets comme les reliques de balise et la Rédemption. Cela correspond au comportement à la souris.

Des ajustements ont été apportés pour améliorer l'option « Limiter l'emplacement du curseur à portée maximale ». Les joueurs ne reculeront plus légèrement lors du lancement d'une compétence avec cette option activée. Les joueurs utilisant la souris bénéficieront d'un lancement de compétences plus rapide, et les joueurs utilisant les touches ZQSD profiteront d'un lancement de compétences plus cohérent.

Correction de plusieurs problèmes empêchant les joueurs de recevoir des PL de consolation lorsqu'ils auraient dû en obtenir lors de parties interrompues ou ayant subi des joueurs AFK, des comportements perturbateurs vérifiés, etc.



Skins et chromas à venir

Les skins suivants sortiront au cours de ce patch :

Sion pizzaiolo

Illaoi al dente

Irelia gressins

Vel'Koz spaghetti

Leona manifestation éternelle

Diana manifestation éternelle

Diana manifestation éternelle de l'éclipse









