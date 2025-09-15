LoL : Pourquoi la signature de Faker n'apparaît pas sur l'édition Prestige du skin de Sylas ?

La signature de Faker a disparu du skin Prestige Sylas aux couleurs de SKT T1, l'équipe gagnante des Worlds 2024 de LoL. Riot Games a expliqué les raisons de ce retrait quelques jours après sa parution en septembre 2025.
En août 2025, Riot Games dévoilait enfin les skins SKT T1
, célébrant la victoire de l'équipe coréenne au cours des Championnats du monde de LoL
2024. Ainsi, Gnar, Vi, Yone, Varus et Pyke ont obtenu une nouvelle apparence aux couleurs des champions avec le patch 25.18, tout comme Sylas, qui recevait une édition Prestige. Cependant, les joueurs les plus observateurs ont remarqué qu'un détail manquait.
L'absence de la signature de Faker pour le skin Prestige Sylas SKT T1 est intentionnelle
Les cosmétiques des Worlds 2024 des SKT T1 sont disponibles sur LoL
depuis le déploiement du patch 25.18 du mercredi 10 septembre 2025, et le modèle Prestige réservé à Sylas
a quelque peu contrarié certains joueurs. En effet, la signature de Faker est absente
, bien qu'elle était pourtant visible lors de la parution d'un premier artwork.
Un utilisateur de Reddit a posé la question sur le réseau, et a obtenu une réponse de Matt Buchholtz, le responsable de la communauté mondiale de LoL : cette signature n'était pas prévue.
Les skins Prestige de champions du monde n'ont jamais eu de signature par le passé, car ils utilisent la bordure Prestige. C'est donc intentionnel, afin de garder de la cohérence. L'équipe explore toutefois différentes bordures de Prestige, en commençant par Sylas, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez !
À la suite de cette explication, le commentaire le plus plébiscité pour le moment est celui indiquant que chaque cosmétique Prestige de ce type devrait comporter une signature, d'autant que les skins des Worlds affichent la griffe des vainqueurs dans le cadre des animations de rappel.
[Feedback] Why was Faker's signature removed from prestige T1 Sylas' splashart?
byu/Zealousideal_Year405 inleagueoflegends
Les retours de la communauté seront donc un élément essentiel pour Riot Games pour répondre à la question de savoir s'il est préférable ou non d'inclure une signature sur les cosmétiques Prestige. Tandis que certains apprécient la bordure et un style épuré, d'autres préfèrent une personnalisation plus poussée. Il faudra encore patienter un peu pour connaître la position du développeur en la matière, et peut-être voir le retour de la signature de Faker sur le skin Prestige Sylas SKT T1.
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