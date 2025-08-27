LoL : Les skins des Worlds 2024 rendant hommage aux SKT T1 ont été dévoilés

Après de longs mois d'attente, les skins des Championnats du monde 2024 de LoL aux couleurs des victorieux SKT T1 ont été révélés.
Les Championnats du monde 2024 de LoL
avaient été remportés, pour la seconde fois consécutive, par l'emblématique équipe coréenne des SKT T1, emmenés par le célèbre mid laner "Faker". Comme pour chaque édition du tournoi, les gagnants immortalisent leur victoire en bénéficiant de skins à leurs couleurs, et Riot Games a enfin dévoilé un premier aperçu des cosmétiques SKT T1 qui sortiront avec le patch 25.18.
Riot présente les skins des Worlds 2024 des SKT T1
Les très attendus skins des Worlds 2024
, rendant hommage à la brillante victoire de l'équipe SKT T1
seront bientôt disponibles sur les serveurs de LoL
, et Riot Games a partagé en août 2025 un aperçu de ce qui vous attend en la matière. Les champions sélectionnés
ont été révélés, mettant fin aux spéculations, car chaque membre de l'équipe a choisi son personnage emblématique, celui représentant le mieux le parcours accompli durant le tournoi.
- "Zeus", le toplaner → Gnar
- "Oner", le jungler → Vi
- "Faker", le midlaner → Le MVP du Championnat a opté pour Yone après avoir consulté ses fans.
- "Gumayusi", l'ADC → Varus
- "Keria", le support, Pyke
Chacun de ces skins comprend des animations personnalisées, des effets de rappel, ainsi que de subtils clins d'œil à l'héritage de T1 en tant que quintuple champion du monde de LoL
. Sans surprise, les teintes choisies sont le noir et le rouge, et le rendu visuel est plus sombre que ceux de 2023.
D'autres choix de champions avaient été envisagés par Riot Games concernant "Zeus" et "Keria", par exemple Camille et Renata Glasc, mais le développeur a pris le temps de proposer des modèles correspondants aux retours de la communauté, ou pour renforcer la cohérence thématique. C'est en raison de cela que l'attente a été longue, mais cela se comprend aisément au regard de ce que représentent ces skins : une partie de l'Histoire de l'esport.
Les cosmétiques SKT T1 2024
sont consultables sur le PBE, et sortiront au cours du patch 25.18, le mercredi 10 septembre 2025.
commentaire (0)