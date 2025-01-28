LoL : Mel serait trop puissante mais Riot Games n'interviendra pas tout de suite

Mel fait beaucoup parler d'elle depuis son arrivée sur LoL, et sa grande puissance n'est pas du goût de tout le monde.
En janvier 2025, la Faille de l'Invocateur de LoL
ouvrait ses portes à un nouveau champion, Mel Medarda, qui a fait son entrée quelques mois après sa mère Ambessa. La nouvelle mage du MOBA ne passe pas inaperçue, et malgré un premier nerf, elle domine toujours.
Mel est jugée trop menaçante sur LoL, Riot Games préfère attendre avant de l'ajuster
Les joueurs de LoL
ont rapidement compris les mécaniques de Mel, qui n'apparaît pas comme étant difficile à prendre en main, bien au contraire. Pour beaucoup, le Reflet de l'Âme incarne un choix confortable, non sans rappeler Lux, à l'exception que la noxienne inflige des dégâts colossaux.
If the big problem with Mel is her numbers being too high, them I consider that am absolute success of a champion release
byu/Reiokyu_Askin inleagueoflegends
Les publications faisant état de sa toute-puissance se multiplient sur les réseaux, et beaucoup la qualifient comme étant « giga broken ».
Il est vrai que les plaintes paraissent justifiées au regard du taux de bannissement de plus de 50 % qu'elle enregistre à l'heure actuelle selon les données du site u.gg
. Son taux de victoire est équilibré (50 %), mais cela est probablement lié au fait qu'elle soit nouvelle sur le jeu, ce qui implique un petit délai d'apprentissage.
Quoi qu'il en soit, les joueurs supplient Riot Games de lui apporter un nerf rapidement, en particulier au niveau de son A, qu'elle peut utiliser à outrance et difficile à éviter pour ses adversaires, et de son Z. Mel rappelle ainsi des personnages comme Fiora, capable de générer une grande frustration, si bien qu'elle est sans doute déjà devenue l'un des champions les plus détestés de LoL.
Malheureusement, en partageant un aperçu du patch 25.S1.3
, Riot "Phroxzon" a indiqué ne pas vouloir ajuster Mel de façon à ce que les joueurs puissent apprendre à évoluer avec et contre elle.
La noxienne connaît selon le développeur un lancement similaire à celui de Neeko, et le fait que sa prise en main soit assez simple était intentionnel. Riot Games apportera donc plus tard un équilibrage si nécessaire, et préfère adopter pour l'instant une posture d'observateur.
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