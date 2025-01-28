LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.S1.3

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.S1.3 de LoL dans cet article.
Le patch 25.S1.3 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 5 février 2025 sur League of Legends
.
Ce que nous savons sur les notes de patch 25.S1.3 de League of Legends
La mise à jour 25.S1.3 de LoL
n'amènera, sauf changement de dernière minute, aucun nerf à Mel au grand désarroi de la majeure partie d'entre vous. En effet, le développeur estime que le correctif a stabilisé la situation et qu'il est désormais préférable d'observer l'évolution du nouveau champion avant d'apporter de nouveaux ajustements.
Quoi qu'il en soit, d'autres équilibrages sont prévus avec ce patch, par exemple concernant les objets de support, dont certains vont recevoir un nerf. Le plafond de vitesse d'attaque va en même temps être augmenté à 3.0, et l'âme du Dragon Chemtech, jugée trop inférieure aux autres, va obtenir un buff. Comme d'habitude, plusieurs champions seront modifiés, et pour en savoir plus, découvrez un aperçu du patch 25.S1.3 de LoL
ci-dessous.
Champions
Buffs
Nerfs
- Evelynn
- Jax
- Kayn (bleu)
- Nasus
- Quinn
- Rakan
- Samira
- Swain
- Thresh
- Cassiopeia
- Galio
- Jayce (tank)
- Miss Fortune
- Rell
- Skarner
- Teemo
- Viego
Systèmes
Buffs
Nerfs
- Limite de la vitesse d'attaque (en URF également)
- Âme Chemtech
- Arbre de Domination
Ajustement
- Bloodsong
- Cloud Soul
- Void Grubs
- Zaz'Zak's Realmspike
- Valeur des primes pour l'équipe perdante
Swiftplay
Champions buffs
Champions nerfs
- Fiddlesticks
- Nidalee
- Ivern
- Zoé
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