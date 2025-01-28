LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.S1.3

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.S1.3 de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.S1.3 de League of Legends

Champions

Evelynn

Jax

Kayn (bleu)

Nasus

Quinn

Rakan

Samira

Swain

Thresh

Cassiopeia

Galio

Jayce (tank)

Miss Fortune

Rell

Skarner

Teemo

Viego

Systèmes

Limite de la vitesse d'attaque (en URF également)

Âme Chemtech

Arbre de Domination

Bloodsong

Cloud Soul

Void Grubs

Zaz'Zak's Realmspike

Valeur des primes pour l'équipe perdante

Swiftplay

Fiddlesticks

Nidalee

Ivern

Zoé

Yorick

Teemo

Le patch 25.S1.3 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreLa mise à jour 25.S1.3 den'amènera, sauf changement de dernière minute, aucun nerf à Mel au grand désarroi de la majeure partie d'entre vous. En effet, le développeur estime que le correctif a stabilisé la situation et qu'il est désormais préférable d'observer l'évolution du nouveau champion avant d'apporter de nouveaux ajustements.Quoi qu'il en soit, d'autres équilibrages sont prévus avec ce patch, par exemple concernant les objets de support, dont certains vont recevoir un nerf. Le plafond de vitesse d'attaque va en même temps être augmenté à 3.0, et l'âme du Dragon Chemtech, jugée trop inférieure aux autres, va obtenir un buff. Comme d'habitude, plusieurs champions seront modifiés, et pour en savoir plus, découvrez unci-dessous.