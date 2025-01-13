LoL : Mel pourrait évoluer ailleurs qu'en midlane selon les joueurs

Selon les joueurs de LoL, le meilleur rôle de Mel ne serait peut-être pas celui pour lequel elle a été conçue.
L'annonce de la sortie de Mel Medarda
en tant que personnage jouable sur LoL
a suscité un grand enthousiasme au sein de la communauté, d'autant que son gameplay basé sur le renvoi de compétence apportera un vent de fraîcheur encore jamais vu sur le MOBA. Les conversations à ce sujet vont donc bon train sur les réseaux dans l'attente de son lancement avec le patch 25.S1.2, et certains pensent qu'elle sera en réalité mieux adaptée à un autre rôle que celui de la voie du milieu.
Mel pourrait remplir le rôle d'AP carry sur la voie du bas
Mel
, le prochain champion à rejoindre LoL
, a été conçue pour évoluer sur la voie du milieu. Ses sorts de mage laissent en effet peu de doute sur sa capacité à 1v1 n'importe quel adversaire, mais au regard de son rôle dans la série Arcane, beaucoup s'attendaient à ce qu'elle devienne un support. Il est vrai que celle-ci protège ses alliés au cours des combats finaux de la série, et aucun nouveau champion de soutien n'avait été ajouté au MOBA depuis un moment.
Cette hypothèse a été en partie relancée après que Riot Games ait révélé les détails des compétences de Mel
, en témoigne une publication partagée sur Reddit.
I think Mel is a much better APC than midlaner.
byu/Apprehensive-Local90 inleagueoflegends
Pour beaucoup, même si Riot Games l'a présentée en tant que midlaner, elle sera correspondrait mieux à un carry magique sur la voie du bas.
Mel est en effet peu mobile, et ses compétences sont plus faciles à employer lorsque les ennemis sont contrôlés. Ainsi, la combinaison avec un support tel que Leona ou Nautilus pourrait se révéler dévastatrice. Le Reflet de l'âme sera aussi très vulnérable aux immobilisations, c'est pourquoi disposer d'un champion pour mieux la protéger pourrait l'aider à faire bon usage de sa puissance de burst. Elle se retrouverait alors moins démunie face à un gank en devenant un AP carry qu'en tant que mage sur en midlane.
Même si Mel incarne une candidate de choix pour la voie du bas, les joueurs ont tout de même souligné que tous les mages conviennent à ce rôle, à l'instar de Seraphine, Cassiopeia, Syndra ou encore Lux, qui accusent un taux de victoire très élevé selon les données d'U.GG
. Elle pourrait ainsi suivre simplement la tendance actuelle, mais les réponses ne viendront qu'à partir du 23 janvier 2025, date officielle de la sortie de Mel sur LoL
.
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