LoL : Les scénaristes d'Arcane aimeraient qu'un personnage de la série soit ajouté au jeu, et leurs espoirs pourraient se concrétiser

L'ajout de Mel sur LoL fait couler beaucoup d'encre depuis la fin de la saison 2 d'Arcane, une possibilité qui plairait fortement aux scénaristes de la série, et qui pourrait devenir réalité.
Le dénouement d'Arcane est connu depuis la fin de mois de novembre 2024, et l'enthousiasme quant à cette sortie a été aussi important chez les joueurs de LoL
que chez les simples fans de la série animée. Les liens entre le MOBA et la production du studio Fortiche et de Netflix sont forts, puisque l'univers de LoL a servi de source d'inspiration à la série, et se sont encore fortifiés avec l'ajout d'Ambessa sur le jeu. Or, il se pourrait que la générale noxienne ne soit pas le seul personnage emprunté à Arcane à rejoindre la Ligue, c'est en tout cas ce qu'espèrent les scénaristes de la série.
Les scénaristes d'Arcane espèrent que Mel rejoindra LoL, une éventualité qui semble se confirmer grâce à quelques fuites
Bien que la série Arcane
ait su mettre en scène des personnages populaires issus de LoL
, comme Jinx, Vi, Jayce, Heimerdinger, Viktor ou encore Ekko, certains ont été crées de toute pièce. Ambessa ou Silco n'existaient par exemple ni sur le MOBA ni sur TFT, et ont récemment rejoint leurs rangs, tout comme Mel, qui est devenue une unité à 6 PO sur l'Auto-battler. Selon les espoirs des scénaristes, cette dernière serait d'ailleurs en mesure de prendre vie aux côtés d'Ambessa sur LoL, étant donné que la politicienne s'est transformée en mage puissante au cours des derniers épisodes.
En effet, au cours d'une interview avec GamesRadar+
, Amanda Overton, scénariste et productrice d'Arcane, a indiqué que son équipe avait l'espoir que Mel puisse inspirer les développeurs de LoL et qu'elle soit intégrée au jeu.
Il est vrai que ses pouvoirs uniques pourraient lui permettre de trouver une place sur le MOBA, par exemple sur la voie du milieu.
Je pense que nous pensions tous, dans la salle des scénaristes, « nous sommes en train de créer quelque chose de badass et unique ici – espérons, doigts croisés, qu'ils l'intègrent au jeu ».
Amanda Overton a également ajouté que l'équipe a toujours eu l'espoir que « certains personnages de la série apparaissent dans le jeu, et vice versa
. »
Dans ce cas précis, il est tout à fait probable que le rêve se concrétise. Des rumeurs relatant l'ajout de Mel sur LoL
circulent sur la Toile depuis quelques semaines, puisque certaines informations sur ce point auraient fuité.
Des détails en lien avec ses compétences seraient déjà connus, et sans surprise, Mel deviendrait un carry détenant des pouvoirs similaires à ceux dont elle dispose dans la série, comme celui de renvoyer des projectiles.
Riot Games n'a pas encore confirmé cette éventualité, mais il y a fort à parier que le développeur prenne la parole à ce sujet début 2025, date de sortie de la première saison de LoL de l'année.
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