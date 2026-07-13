LoL Classic : Quelle est sa date de sortie ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de LoL Classic dans cet article.

En juillet 2026, Riot Games a surpris tout le monde en annonçant une version classique de League of Legends. Ce nouveau mode de jeu vous permettra de revivre l'expérience de la même façon qu'il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire avec un nombre de personnages fortement réduit, ou encore en achetant vos runes. Le développeur a communiqué la date de sortie de LoL Classic, et nous vous proposons d'en savoir plus par ici.

Quand va sortir LoL Classic ?

Lors de la finale du tournoi MSI 2026 de LoL, Riot Games a comme promis révélé davantage d'informations au sujet de LoL Classic. La date de sortie a été fixée au patch 26.15, soit le mercredi 29 juillet 2026.

Any OG builds you're looking forward to playing when League Classic is live in Patch 26.15? pic.twitter.com/M2KbuqUZOd — League of Legends (@LeagueOfLegends) July 12, 2026

LoL Classic amènera plusieurs changements notables par rapport à la version du MOBA à laquelle vous êtes habitué. Seule une quarantaine de champions seront disponibles au lancement, avec par exemple l'emblématique Maître Yi AP. En plus de cela, les runes de maîtrise devront être achetées ; à l'époque, les pages de runes devaient être acquises en payant avec la monnaie du jeu, et elles apportaient des améliorations de vos statistiques en construisant un arbre, de la même façon que pour les maîtrises.

Les équipements seront aussi les mêmes qu'autrefois, et pour que la magie opère encore un peu plus, Riot Games prévoit de réemployer l'interface d'avant. Vous ne pourrez plus choisir votre poste, et devrez communiquer dans le chat avec vos partenaires pour vous attribuer les rôles : ce sera ainsi le retour des batailles pour la mid lane.

Cependant, les performances et les graphismes seront améliorés, afin que vous puissiez redécouvrir LoL dans les meilleures conditions.

Rendez-vous donc le mercredi 29 juillet 2026 pour briller de nouveau sur la Faille, et jouer à LoL comme au bon vieux temps.