LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.21

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.21 de LoL dans cet article.

Le patch 26.21 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 21 octobre 2026 sur League of Legends.

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.21 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.21, en indiquant que le but premier de cette mise à jour sera de « stabiliser l'environnement en partie classée pour la fin de saison, tout en donnant un peu d'air à certains champions dont les taux de victoire sont réprimés à cause de la scène professionnelle », à l'instar d'Azir, d'Orianna ou même de Ryze. A contrario, Lee Sin et Qiyana, les deux junglers les plus puissants à haut niveau, vont essuyer un nerf.

Pour autant, le développeur compte bien veiller à ce que cette opération ne soit pas trop punitive, surtout pour Qiyana, puisque le Briseur de Bastion va également subir une réduction de puissance. Plusieurs objets vont être ajustés : les Jambières gloutonnes sont trop bien portées par les tireurs, tout comme Orgueil (Hubris), trop fort sur des personnages tels que Jhin ou Miss Fortune. Toutefois, cet objet recevra un buff pour les utilisateurs en mêlée. Le Cœur de l'aube quant à lui est jugé trop faible, c'est pourquoi une hausse de puissance lui sera accordée.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

D'autres changements sont au programme, et pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.21 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs

Azir

Darius

Miss Fortune

Nunu

Orianna

Ryze

Sion

Taliyah

Vel'Koz

Xin Zhao

Zyra

Nerfs

Caitlyn

Jinx

Lee Sin

Nidalee

Qiyana

Rammus

Tristana

Viktor

Wukong

Yasuo

Yone

Ajustements

Locke

Renekton

Varus

Zaahen

Taric (appliquer son A et son R aux alliés inciblables)

Twisted Fate (le R pourra révéler les unités inciblables)

Systèmes

Buffs

Cœur de l'aube

Nerfs