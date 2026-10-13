LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.21

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 octobre 2026 à 12h37
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.21 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.21

Le patch 26.21 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 21 octobre 2026 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.21 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.21, en indiquant que le but premier de cette mise à jour sera de « stabiliser l'environnement en partie classée pour la fin de saison, tout en donnant un peu d'air à certains champions dont les taux de victoire sont réprimés à cause de la scène professionnelle », à l'instar d'Azir, d'Orianna ou même de Ryze. A contrario, Lee Sin et Qiyana, les deux junglers les plus puissants à haut niveau, vont essuyer un nerf.

26-21-preview

Pour autant, le développeur compte bien veiller à ce que cette opération ne soit pas trop punitive, surtout pour Qiyana, puisque le Briseur de Bastion va également subir une réduction de puissance. Plusieurs objets vont être ajustés : les Jambières gloutonnes sont trop bien portées par les tireurs, tout comme Orgueil (Hubris), trop fort sur des personnages tels que Jhin ou Miss Fortune. Toutefois, cet objet recevra un buff pour les utilisateurs en mêlée. Le Cœur de l'aube quant à lui est jugé trop faible, c'est pourquoi une hausse de puissance lui sera accordée.

Chargement du sondage...

0 votant

D'autres changements sont au programme, et pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.21 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs

  • Azir
  • Darius
  • Miss Fortune
  • Nunu
  • Orianna
  • Ryze
  • Sion
  • Taliyah
  • Vel'Koz
  • Xin Zhao
  • Zyra

Nerfs

  • Caitlyn
  • Jinx
  • Lee Sin
  • Nidalee
  • Qiyana
  • Rammus
  • Tristana
  • Viktor
  • Wukong
  • Yasuo
  • Yone

Ajustements

  • Locke
  • Renekton
  • Varus
  • Zaahen
  • Taric (appliquer son A et son R aux alliés inciblables)
  • Twisted Fate (le R pourra révéler les unités inciblables)

Systèmes

Buffs

  • Cœur de l'aube

Nerfs

  • Briseur de Bastion
  • Jambières gloutonnes 
  • Orgueil (pour les utilisateurs à distance)
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

LoL : Rotation des Champions gratuits
League of Legends 13 octobre 2026

LoL : Rotation des Champions gratuits

Découvrez la rotation des Champions gratuits, actuellement disponible sur League of Legends.
LoL : MàJ 26.20, les détails de la mise à jour
League of Legends 06 octobre 2026

LoL : MàJ 26.20, les détails de la mise à jour

Retrouvez le patch notes 26.20 de LoL, déployé le mercredi 7 octobre 2026, dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.20
League of Legends 29 septembre 2026

LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.20

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.20 de LoL dans cet article.

commentaire (0)