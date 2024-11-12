LoL : Les skins de la saison 2 d'Arcane se dévoilent

Retrouvez un aperçu des nouveaux skins de la saison 2 d'Arcane à venir sur LoL avec le patch 14.23 dans cet article.
Comme promis, Riot Games va ajouter de nouveaux skins sur LoL
à la suite de la diffusion de la deuxième et dernière saison de la série animée Arcane. Plusieurs protagonistes sont concernés, et les modèles sont d'ores et déjà connus grâce au PBE du patch 14.23.
Le visuel des skins de la saison 2 d'Arcane ont été révélés
Les festivités en lien avec la sortie de la saison 2 d'Arcane sont multiples sur les titres de Riot Games, par exemple à travers du set 13 de TFT
, qui sera consacré à l'univers de la série, aussi bien sur le plan des unités jouables que des mécaniques et synergies. Bien entendu, LoL
ne fera pas exception à la célébration du dénouement de la série animée la plus chère de tous les temps
, et les joueurs pourront acquérir de nouveaux cosmétiques en novembre 2024, avec la mise à jour 14.23 du MOBA.
Les champions concernés par de nouvelles apparences Arcane sont Jayce, Vi, Singed et Caitlyn
. La sheriff de Piltover recevra d'ailleurs un skin Prestige, qui devrait combler les attentes des fans. Chacune de ces unités verra les animations de ses compétences être modifiées, tout comme son rappel et son visuel global.
Actuellement et selon les données actives sur le PBE, le prix de ces skins varie entre 1350 et 1820 RP :
- Arcane Survivor Jayce → 1820 RP
- Arcane Brawler Vi → 1820 RP
- Arcane Commander Caitlyn → 1350 RP
- Prestige Arcane Commander Caitlyn → 1350 RP
- Arcane Shimmer Lab Singed → à déverrouiller en participant au mini-jeu Jinx répare tout
L'ensemble de ces cosmétiques sera disponible à l'achat à partir du déploiement du patch 14.23
, qui aura lieu le mercredi 20 novembre 2024.
commentaire (0)