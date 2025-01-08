LoL : Les sbires ont fait l'objet d'un buff majeur qui risque de bouleverser vos habitudes

Des changements notables ont été apportés aux sbires dans la Faille de l'invocateur sur LoL avec le premier patch de la saison 1 de 2025.
La saison 1 de 2025 de LoL
va officiellement commencer pour les parties classées le 9 janvier, mais le patch notes est paru le 8 janvier. De nombreuses nouveautés ont ainsi été appliquées au MOBA, mais l'une d'entre elles vous a peut-être échappé.
Des ajustements de taille concernant les sbires ont été appliqués avec le patch S1.25.1 de LoL
La première saison de 2025 de LoL
est axée sur l'univers de Noxus, et amène surtout la mécanique des Exploits de force ainsi que le nouvel adversaire épique Atakhan. Or, vous aurez bien plus à faire pour vous habituer à l'ensemble des nouveautés, car les sbires ont également été renforcés.
En effet, les « minions » sont à présent plus rapides et plus forts,
ce qui aura pour conséquence de vous contraindre à revoir votre manière de les appréhender et de les farmer. Réimaginés comme de petits soldats résistants avec le patch 25.S1.1
, ils pourraient vous surprendre et vous attirer les foudres de vos équipiers si vous n'avez pas connaissance du buff majeur qu'ils ont reçu.
Concrètement, les dégâts des sbires au corps à corps contre les champions et les tourelles ont été augmentés de 50 à 55 %, et la portée d'expérience est passée à 1500 unités.
Leurs points de vie ont aussi reçu un buff, si bien qu'ils peuvent atteindre 1500 PV à la 48ème
minute. Il en va de même pour leur amure, qui sera de 20 à la 42ème
minute, ce qui aura pour effet de vous faire revoir votre manière de leur asséner le coup fatal. Les sbires à distance ont reçu des ajustements similaires
, mais leur montée en puissance est plus significative qu'auparavant. Même s'ils commenceront plus bas en termes de PV et de puissance qu'au cours de la saison précédente, ils se révéleront de plus en plus dangereux au fil du temps. Ces modifications auront pour conséquence de bouleverser les habitudes en phase de lane, puisque les vagues s'élimineront plus rapidement et atteindront donc plus vite les tourelles en milieu et fin de partie.
Voici les détails des changements appliqués aux sbires
si vous n'avez pas pris le temps de lire l'intégralité du patch S1.25.1 :
- Sbires de mêlée - PV : 477-1300 (aux minutes 1-38) ⇒ 465-1500 (aux minutes 1-48)
- Sbires de mêlée - Armure : 0-16 (aux minutes 1-38) ⇒ 0-20 (aux minutes 1-42)
- Sbires de mêlée - Dégâts d'attaque : 12-80,2 (aux minutes 1-38) ⇒ 11-80 + 2% des PV actuels du sbire ciblé (aux minutes 1-42)
- Sbires à distance - PV : 296-485 (aux minutes 1-38) ⇒ 284-600 (aux minutes 1-56)
- Sbires à distance - Dégâts d'attaque : 24,5-120,5 (aux minutes 1-38) ⇒ 21-125 + 4% des PV actuels du sbire ciblé (aux minutes 1-45)
- Premier sbire canonnier : vague 3 ⇒ vague 4
- Sbires canonniers - PV : 912-2900 (aux minutes 2-38) ⇒ 920-2960 (aux minutes 2:30-38)
- Sbires canonniers - Dégâts d'attaque : 41,5-77,5 (aux minutes 2-38) ⇒ 39-73,5 + 6% des PV actuels du sbire ciblé (aux minutes 2:30-38)
- Sbires canonniers - Arrêt de la croissance en PV : 175 minutes ⇒ 90 minutes
- Sbires canonniers - Arrêt de la croissance en dégâts d'attaque : 7 jours ⇒ 90 minutes
- Super-sbires - Arrêt de la croissance en PV : 150 minutes ⇒ 90 minutes
- Super-sbires - Dégâts d'attaque : 230 + 5 toutes les 1,5 minute ⇒ 215 + 5 toutes les 1,5 minute
- Super-sbires - Arrêt de la croissance en dégâts d'attaque : 300 minutes ⇒ 90 minutes
- Règles diverses
- Portée d'XP des sbires : 1400 unités de distance ⇒ 1500 unités de distance
- Dégâts des sbires contre les tourelles et les champions : 50% ⇒ 55%
- Début de l'effet des PO passifs : 1:50 minute ⇒ 1:40 minute En pratique, tout le monde aura 20,4 PO en plus.
Rendez-vous donc dès que possible dans la Faille de l'invocateur pour constater par vous-même ces changements, et bien vous préparer au lancement de la saison classée le 9 janvier à midi.
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