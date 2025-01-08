LoL : MàJ 25.S1.1, les détails de la mise à jour

LoL : MàJ 26.16, les détails de la mise à jour
Retrouvez les détails du patch notes 26.16 de LoL, déployé le mercredi 12 août 2026, dans cet article.
Patch notes 25.S1.1 de LoL
Fearless DraftNos ligues internationales de palier 1 utiliseront le format Fearless Draft pour le premier segment professionnel de l'année. Fearless Draft est un format restrictif pour les matchs en deux ou trois manches gagnantes dans lequel les champions ne peuvent pas être sélectionnés plus d'une fois par rencontre, toutes équipes confondues. Par exemple, si une équipe choisit Yone lors d'une partie, aucune des deux équipes ne pourra le rechoisir pour les parties suivantes du match.
Nous testons ce nouveau mode de draft pour diverses raisons. Tout d'abord, nous voulons augmenter la diversité au sein des parties pro afin de rendre chaque partie plus unique et plus intéressante à regarder. Ensuite, nous voulons permettre aux joueurs qui jouent des champions atypiques de mettre en pratique toutes ces heures passées à les maîtriser, et, par extension, nous pensons que cela permettra de renforcer l'identité de chaque joueur. Enfin, nous espérons que cela réduira la pression sur les équilibrages visant la scène pro et que cela permettra aux ajustements des champions d'être plus bénéfiques aux joueurs de LoL dans son ensemble. On espère donc que, même si vous n'êtes pas un joueur pro, vous bénéficierez quand même de ce changement.
Noxus s'empare de la FailleLa première chose que vous remarquerez en lançant une partie sur la Faille cette année est que nous vous emmenons à Noxus. Nous voulons que le thème de chaque saison ne disparaisse pas dès que l'on appuie sur le bouton « Jouer ». Nous voulons profiter de l'univers riche de League of Legends pour amener l'immersion jusque dans la Faille et le gameplay de LoL. Nous avons préparé ces mises à jour visuelles de la carte tout en conservant son intégrité compétitive. Que vous soyez chez vous ou sur une scène professionnelle, vous trouverez toujours un terrain compétitif équitable.
Noxus s'est emparée d'à peu près tous les aspects de la Faille : les sbires, les tourelles et même les marchands seront tous en lien avec Noxus ! Les tourelles de guerre noxiennes bombarderont les sbires et les champions avec de nouvelles animations de ciblage, comme celles que vous avez pu voir sur la mise à jour de la carte du mode ARAM. Les marchands ont revêtu leurs plus belles tenues de bal masqué, et les sbires ont l'air tout droit sortis du Bastion immortel.
Nous ne voulions pas changer toute la carte afin qu'elle conserve une certaine familiarité, et avons préféré insister sur les différences dans certains environnements. Par exemple, les zones du buff bleu et de la rivière conservent leurs teintes de forêts verdoyantes, tandis que les voies, les zones de buff rouge et les bases ressembleront plus à ce que l'on trouverait dans les faubourgs de la ville de Noxus. Ces mises à jour resteront en place pendant la saison 1, et un nouveau voyage commencera dans la saison 2.
AtakhanCette saison, nous ajoutons un tout nouveau monstre épique à la Faille. Nous vous présentons donc Atakhan, un démon ancien du massacre et de la violence.
Atakhan apparaît à la 20e minute et peut surgir dans la rivière près de la voie du haut ou de la voie du bas. Il apparaîtra du côté où il y a eu le plus d'éliminations et de dégâts infligés à des champions avant la 14e minute. À 14 minutes, la fosse d'Atakhan apparaîtra, avec deux murs permanents pour délimiter son territoire et signaler où il surgira, afin que les joueurs aient tout le temps de planifier leur approche pour affronter ce démon.
Mais ce n'est pas tout. La quantité de dégâts infligés à des champions et d'éliminations effectuées avant son apparition influencera également la forme du démon. Dans une partie riche en action, vous rencontrerez Atakhan calamiteux. Si vous parvenez à l'éliminer, votre équipe recevra des effets renforcés permanents de toutes les récompenses des monstres épiques, et il laissera derrière lui un bosquet de roses sanglantes que n'importe qui pourra cueillir.
Qu'est-ce que sont les roses sanglantes ? En plus d'Atakhan, nous ajoutons une nouvelle plante à la Faille de l'invocateur. Elle sert de bonus mineur, mais permanent, que vous pouvez prendre pour aider votre équipe et priver l'équipe adverse de son effet. Elle octroie à toute votre équipe une petite quantité d'XP et un buff de force adaptative cumulable de manière permanente. Les roses sanglantes peuvent apparaître avant la 20e minute, dans les zones où des champions sont morts ou autour de la zone d'apparition d'Atakhan, en plus d'apparaître lorsqu'Atakhan calamiteux est vaincu.
Mais revenons à l'autre forme d'Atakhan. Dans une partie moins brutale, vous verrez Atakhan vorace, et si vous parvenez à l'éliminer, toute votre équipe recevra un bonus temporaire et unique de réanimation qui est similaire à la propriété passive de l'Ange gardien, sauf que vous réapparaîtrez à votre base. L'équipe recevra également une augmentation permanente des PO reçues en cas d'élimination de champion, ce qui devrait inciter à davantage de combats d'équipes.
- Buff d'Atakhan vorace : à l'élimination d'Atakhan vorace, l'équipe qui l'a éliminé reçoit un bonus permanent de 40 PO pour chaque élimination de champions jusqu'à la fin de la partie, ainsi qu'un effet temporaire et unique de réanimation durant les 150 sec suivantes. Si un champion reçoit des dégâts censés le tuer, il entre en stase pendant 2 sec à la place, puis réapparaît à sa base après 3,5 sec supplémentaires. Lorsque cela se produit, le champion qui aurait dû le tuer gagne à la place 100 PO et 1 pétale sanglant pour son équipe.
- Buff d'Atakhan calamiteux : à l'élimination d'Atakhan calamiteux, l'équipe qui l'a pourfendu profite d'une augmentation de 25% des effets des récompenses de monstres épiques jusqu'à la fin de la partie (y compris pour des récompenses déjà reçues comme les effets cumulés des dragons) et reçoit 6 pétales sanglants immédiatement. De plus, 6 petites et 6 grandes roses sanglantes fleuriront autour de la fosse du démon.
- Roses sanglantes et pétales sanglants : chaque pétale octroie +0,33-1 force adaptative et +25 XP à l'équipe du champion qui l'a ramassé (varie selon son K/D/A. Plus le K/D/A est faible, plus l'XP octroyée est importante). Les pétales peuvent être obtenus en frappant des roses sanglantes (les grandes en lâchent 6 et les petites, 3) ou via d'autres moyens, comme en éliminant Atakhan.
Avec Atakhan, nous voulions créer un objectif de gameplay important permettant aux joueurs de participer davantage à la construction de l'histoire propre à chaque partie dans la Faille de l'invocateur. Les actions des deux équipes, leur choix de se battre ou non et le choix de l'emplacement de ces affrontements détermineront la forme et le lieu de l'apparition d'Atakhan. Notre objectif est de rendre chaque partie plus variée et différente de la précédente.
Petite parenthèse, afin de laisser de la place à Atakhan, l'apparition du héraut de la Faille a été repoussée à 16 minutes et celle du baron Nashor à 25 minutes. Nous ne voulons pas que les parties durent plus longtemps, et nous apporterons des changements si cela devait se produire. En général, les équipes n'attaquent pas le baron dès son apparition à la 20e minute, alors nous pensons qu'il y avait assez de place pour un autre objectif de milieu de partie plus réaliste à affronter à ce moment-là : Atakhan.
Réapparition des tourelles de Nexus
- Délai de réapparition des tourelles du Nexus : les tourelles du Nexus réapparaissent 3 minutes après leur destruction.
Exploits de forceL'équipe réussissant deux des trois objectifs (Premier sang, Première tourelle, Élimination de monstres) remportera les exploits de force pour cette partie, et tous ses membres recevront un enchantement de bottes triomphant pour leurs bottes de palier 2. De plus, plus tard dans la partie, ils pourront aussi faire passer leurs bottes de palier 2 au palier 3 en dépensant des PO. Mais pour cela, ils devront avoir au moins deux objets légendaires complets dans leur inventaire.
Nous avons plusieurs objectifs pour les exploits de force : encourager les joueurs à remplir des objectifs en début de partie avec leur équipe, supprimer des PO qui donnaient trop d'avantages à certains joueurs trop tôt et donner aux joueurs un moyen sympa d'améliorer leurs bottes. Nous espérons que les exploits de force influenceront le jeu des équipes en début de partie et leur apporteront un avantage léger, mais concret pour le milieu et la fin de partie.
Les enchantements de bottes triomphants sont gratuits et sont octroyés immédiatement à tous les joueurs de l'équipe gagnante qui possèdent des bottes de palier 2. Si vous n'avez pas encore de bottes de palier 2, pas de panique, vous recevrez l'enchantement dès que vous les obtiendrez. Voici la liste des bonus des enchantements de bottes triomphants :
Les améliorations suivantes sont payantes et peuvent être achetées par les membres de l'équipe ayant remporté les exploits de force, à condition qu'ils possèdent au moins 2 objets légendaires complets. Les stats bonus dépendent des enchantements de bottes triomphants cités précédemment (et qui sont eux gratuits).
- Jambières du berzerker (triomphant) : +5% de vitesse d'attaque
- Bottes de lucidité (triomphant) : +5 accélération de compétence
- Chaussures de sorcier (triomphant) : +4 pénétration magique
- Coques en acier (triomphant) : +5 armure
- Sandales de Mercure (triomphant) : +5 résistance magique
- Bottes de célérité (triomphant) : +5 vitesse de déplacement
- Âmes synchronisées (triomphant) : +5 vitesse de déplacement
Jambières de métal (amélioration des Jambières du berzerker)
Lucidité pourpre (amélioration des Bottes de lucidité)
- 750 PO
- +10% de vitesse d'attaque
- +5 vitesse de déplacement
- Quand vous attaquez un champion, vous gagnez +15% (mêlée) / 10% (distance) de vitesse de déplacement, diminue en 2 secondes.
Chaussures de lanceur de sorts (amélioration des Chaussures de sorcier)
- 750 PO
- +10 accélération de compétence
- +5 vitesse de déplacement
- Quand vous infligez des dégâts de compétence à un ennemi, quand vous utilisez un sort d'invocateur ou quand vous renforcez un allié avec une compétence, vous gagnez +10% de vitesse de déplacement (+8% pour les champions à distance) pendant 4 secondes.
Avancée blindée (amélioration des Coques en acier)
- 750 PO
- +3 pénétration magique
- +5 vitesse de déplacement
- +10% de pénétration magique (oui, cet objet octroie un montant fixe ET un pourcentage de pénétration magique.)
Broyeuses à chaînes (amélioration des Sandales de Mercure)
- 750 PO
- +10 armure
- +5 vitesse de déplacement
- Quand vous subissez des dégâts physiques d'un champion, vous gagnez un bouclier anti-dégâts physiques de 10-140 PV (selon le niveau) + 4% de vos PV max pendant 4 secondes. (12 secondes de récupération)
Célérité martiale (amélioration des Bottes de célérité)
- 750 PO
- +10 résistance magique
- +5 vitesse de déplacement
- Quand vous subissez des dégâts magiques d'un champion, vous gagnez un bouclier anti-dégâts magiques de 10-140 PV (selon le niveau) + 4% de vos PV max pendant 4 secondes. (12 sec de récupération)
Semelles militaires (amélioration des Âmes synchronisées)
- 750 PO
- +10 vitesse de déplacement
- Augmente votre vitesse de déplacement TOTALE de 4%. Multiplie toutes les autres formes de vitesse de déplacement. (Remarque : multiplie les autres pourcentages de vitesse de déplacement bonus, ce qui rend ce bonus en vitesse de déplacement bien plus puissant qu'un bonus normal.)
Cassiopeia
- 750 PO
- +10 vitesse de déplacement
- Augmente votre vitesse de déplacement TOTALE de 10% en dehors des combats. Multiplie toutes les autres formes de vitesse de déplacement. (Remarque : multiplie les autres pourcentages de vitesse de déplacement bonus, ce qui rend ce bonus en vitesse de déplacement bien plus puissant qu'un bonus normal.)
- Cassiopeia ne peut pas acheter de bottes, alors quand son équipe remporte les exploits de force, sa compétence passive Grâce serpentine est améliorée en Grâce serpentine triomphante.
- Grâce serpentine triomphante octroie +6 vitesse de déplacement par niveau au lieu de +4 (pour la compétence passive de base).
Téléportation
- Durée de la canalisation initiale : 4 secondes ⇒ 3 secondes
- Type de trajet : téléportation ⇒ ruée impossible à cibler et à arrêter
- Durée totale du trajet : toujours 4 secondes ⇒ jusqu'à 8 secondes en fonction de la distance parcourue
- Vitesse de déplacement : 1000, mais peut aller plus vite si la durée totale du trajet devait prendre plus de 8 secondes
- Délai de récupération : 360 secondes ⇒ 300 secondes
- Téléportation débridée - Vitesse de déplacement : 4500
- Téléportation débridée - Délai de récupération : 330-240 secondes (selon le niveau) ⇒ inchangé
- Téléportation débridée - Bonus en vitesse de déplacement à l'arrivée : 50% de la vitesse de déplacement totale pendant 3 secondes ⇒ 50% de la vitesse de déplacement totale pendant 4 seconde
Sbires des voiesStats des sbires
Règles diverses
- Sbires de mêlée - PV : 477-1300 (aux minutes 1-38) ⇒ 465-1500 (aux minutes 1-48)
- Sbires de mêlée - Armure : 0-16 (aux minutes 1-38) ⇒ 0-20 (aux minutes 1-42)
- Sbires de mêlée - Dégâts d'attaque : 12-80,2 (aux minutes 1-38) ⇒ 11-80 + 2% des PV actuels du sbire ciblé (aux minutes 1-42)
- Sbires à distance - PV : 296-485 (aux minutes 1-38) ⇒ 284-600 (aux minutes 1-56)
- Sbires à distance - Dégâts d'attaque : 24,5-120,5 (aux minutes 1-38) ⇒ 21-125 + 4% des PV actuels du sbire ciblé (aux minutes 1-45)
- Premier sbire canonnier : vague 3 ⇒ vague 4
- Sbires canonniers - PV : 912-2900 (aux minutes 2-38) ⇒ 920-2960 (aux minutes 2:30-38)
- Sbires canonniers - Dégâts d'attaque : 41,5-77,5 (aux minutes 2-38) ⇒ 39-73,5 + 6% des PV actuels du sbire ciblé (aux minutes 2:30-38)
- Sbires canonniers - Arrêt de la croissance en PV : 175 minutes ⇒ 90 minutes
- Sbires canonniers - Arrêt de la croissance en dégâts d'attaque : 7 jours ⇒ 90 minutes
- Super-sbires - Arrêt de la croissance en PV : 150 minutes ⇒ 90 minutes
- Super-sbires - Dégâts d'attaque : 230 + 5 toutes les 1,5 minute ⇒ 215 + 5 toutes les 1,5 minute
- Super-sbires - Arrêt de la croissance en dégâts d'attaque : 300 minutes ⇒ 90 minutes
- Portée d'XP des sbires : 1400 unités de distance ⇒ 1500 unités de distance
- Dégâts des sbires contre les tourelles et les champions : 50% ⇒ 55%
- Début de l'effet des PO passifs : 1:50 minute ⇒ 1:40 minute En pratique, tout le monde aura 20,4 PO en plus.
Tourelles
- Amplification des dégâts par la chaleur : 40% par effet (max 220% de dégâts) ⇒ 50% par effet (max 250% de dégâts)
- Durée de la chaleur : 3 secondes ⇒ 5 secondes
- Fortification - Réduction des dégâts : 85% ⇒ 50%
Primes de champion
- Primes négatives : n'ignore plus les premières -50 PO
- PO d'élimination/d'assistance par prime négative : 4 ⇒ 5
Partie accéléréeLe mode Partie accélérée arrive dans League of Legends dans certaines régions à partir du patch 2025.S1.1 ! Le mode Partie accélérée est un moyen plus rapide de profiter du gameplay authentique de la Faille de l'invocateur. Elle permet aux 10 joueurs de vivre les rêves les plus fous de leur champion dans une partie de LoL qui fera appel aux mêmes compétences, mais qui ne pénalisera pas aussi sévèrement les désavantages de début de partie. Cela signifie que chaque joueur aura l'occasion de montrer ce qu'il vaut sur sa voie, de se livrer à des combats d'équipes, de se mesurer aux autres et de tester les limites de son champion. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter le dev blog sur la Partie accélérée !
Cette sortie initiale est prévue pour les régions qui possèdent déjà une file non classée sur la Faille de l'invocateur, autre que Partie rapide, à savoir la file Normal (mode Draft). Le mode Partie rapide est remplacé par le mode Partie accélérée sur les serveurs suivants :
De plus, toutes les files de Coop vs IA ont été mises à jour pour intégrer les règles de gameplay du mode Partie accélérée !
- Amérique du Nord
- Amérique latine Nord
- Amérique latine Sud
- Europe de l'ouest
- Europe Nord & Est
- Brésil
- Russie
- Türkiye
- Taïwan
- Vietnam
Saison classée 2025-1La saison classée 2025 - 1 commencera le 9 janvier 2025 à midi (heure locale du serveur) partout dans le monde. Pendant la courte pause de la saison classée, les files Classées seront toujours disponibles à partir de la sortie du patch 25.S1.1, mais aucune progression ne sera comptée, comme chaque année.
- La restriction de MMR pour les duos des ultimes paliers sera temporairement désactivée pour le patch 25.S1.1 (comme à chaque début de saison), et sera réinstaurée au patch 25.S1.2.
- Le suivi de récompenses saisonnier du mode Classé nous quitte. À partir de la saison classée 2025 - 1, vous aurez besoin de 15 victoires en Classé (Solo/Duo, Flexible ou une combinaison des deux) pour obtenir le skin Héros de guerre associé. Une mission spéciale vous permettra de suivre le nombre de victoires que vous avez obtenues, afin que votre éligibilité pour les récompenses soit facile à suivre. Toutefois, la récompense en question ne sera envoyée qu'à la fin de la saison.
- Le service de transfert entre serveurs sera temporairement désactivé avant la fin de la saison, et sera réactivé une fois les récompenses du 3e segment de 2024 envoyées, lors du patch 25.S1.1
- Tout comme lors de chaque début de saison, le classement des joueurs sera réinitialisé au début de la saison classée 2025 - 1. Toutefois, comme mentionné précédemment, il s'agira de la seule réinitialisation de l'année 2025.
Champions
AsheCompétence passive - Tir givrant
A - Concentration du ranger
- Dégâts : 115% + % de chances de coup critique ⇒ 100% + % de chances de coup critique
- Condition pour les dégâts : cible ralentie par Tir givrant ⇒ toujours
Z - Salve
- Dégâts : 105/110/115/120/125% ⇒ 110/115/120/125/130%
- Vitesse d'attaque : 25/32,5/40/47,5/55% ⇒ 25/35/45/55/65%
- Dégâts : 20/35/50/65/80 + 100% de vos dégâts d'attaque totaux ⇒ 60/95/130/165/200 + 100% de vos dégâts d'attaque bonus
KalistaStats de base
Compétence passive - Maintien martial
- Stat de croissance en régénération du mana : 0,4 ⇒ 0,8
A - Perforation
- Refonte du calcul de la ruée : faites-nous confiance sur ce coup.
- Vitesse d'attaque de base : correctement référencée. Il s'agit d'un buff d'environ 8%.
- Facteur de vitesse d'attaque : l'influence des ralentissements de la vitesse d'attaque a été réduite de moitié. Les augmentations de la vitesse d'attaque ont toujours la même influence.
- Multiplicateur de la vitesse de déplacement : multiplié par (1 - % de ralentissement) ⇒ multiplié par (0,2% de votre vitesse de déplacement totale + 0,28) Cela l'amène généralement près de 100%, mais elle bénéficie désormais de vitesse de déplacement bonus et elle résiste mieux aux ralentissements. Le multiplicateur minimum est de 48%.
- Animation de ruée : l'animation de ruée de Kalista est restaurée lorsqu'elle lance une attaque de base
E - Extirpation
- Dégâts : 20/85/150/215/280 + 105% de vos dégâts d'attaque totaux ⇒ 10/75/140/205/270 + 105% de vos dégâts d'attaque totaux
- Coût en mana : 50/55/60/65/70 ⇒ 60/65/70/75/80
- Dégâts par effet cumulé supplémentaire : 8/12/16/20/24 + 25/30/35/40/45% de vos dégâts d'attaque totaux ⇒ 7/14/21/28/35 + 20/25/30/35/40% de vos dégâts d'attaque totaux
TwitchZ - Dose de venin
- Ralentissement : 30/35/40/45/50% (+5% tous les 100 pts de puissance) ⇒ 30/35/40/45/50% (+6% tous les 100 pts de puissance)
VarusStats de base
A - Flèche perforante
- Mana : 360 ⇒ 320
Z - Carquois meurtri
- Coût en mana : 65/70/75/80/85 ⇒ 50/55/60/65/70
E - Pluie de flèches
- Dégâts à l'impact : 8/13/18/23/28 ⇒ 6/12/18/24/30
- Coût en mana : 80 ⇒ 90
ObjetsMalédiction du sanguinaire
- Coût : 2900 PO
- Recette : Déguisement hanté + Codex méphitique + 750 PO
- Puissance : 60
- PV : 350
- Accélération de compétence : 15
- Vile décomposition : infliger des dégâts magiques avec des compétences ou des compétences passives à des champions réduit leur résistance magique de 5% pendant 6 secondes (jusqu'à 30%).
RunesLes runes suivantes ont été retirées :
Les runes suivantes ont été ajoutées :
- Poro fantôme
- Balise zombie
- Arracheur d'œil
- Orbe anti-magie
- Balise de profondeur : les Balises camouflées placées dans la jungle ennemie sont en profondeur, et à partir du niveau 11, les Balises camouflées placées dans la rivière sont également en profondeur. Les balises en profondeur gagnent +1 PV bonus et durent 30-45 secondes de plus (30-120 secondes de plus pour les Balise camouflées provenant de la relique jaune).
- Sixième sens : vous repérez automatiquement les balises qui n'ont été ni vues ni suivies dans un rayon de 900 unités de distance. À partir du niveau 11, Sixième sens révèle également la balise pendant 10 secondes. Délai de récupération : 300 secondes (champion de mêlée) / 360 secondes (champions à distance)
- Souvenirs épouvantables : pour chaque participation à l'élimination d'un champion, vous gagnez +4 accélération de compétence de relique. Dans les modes où cela ne peut pas fonctionner (comme en ARAM, qui n'a pas de reliques), vous gagnez +2 accélération de sort d'invocateur à la place (max +50). Dans les modes qui n'ont pas de balises, tous les joueurs qui ont sélectionné Balise de profondeur ou Sixième sens recevront automatiquement Souvenirs épouvantables à la place.
- Arcaniste axiomatique : les dégâts, les soins et les boucliers de votre compétence ultime sont augmentés de +14% (les dégâts de zone sont augmentés de +9% à la place). Participer à l'élimination d'un champion ennemi réduit le délai de récupération actuel de votre compétence ultime de 7%.
ARAMBuffs de champions
Nerfs de champions
- Karma : dégâts infligés : 98% ⇒ 100%
- Swain : dégâts infligés : 90% ⇒ 95%
- Diana : dégâts infligés : 102% ⇒ 100% ; dégâts subis : 98% ⇒ 100%
- Elise : ténacité : 20 ⇒ 10
- Maître Yi : dégâts subis : 97% ⇒ 100%
- Warwick : PV pour ses soins : 120% ⇒ 100%
Rotation de la boutique fantastiqueCes dernières années dans la boutique fantastique, nous avons remarqué que les joueurs attendaient souvent longtemps que le skin Prestige qu'ils souhaitent apparaisse. À partir du patch 25.S1.2, la rotation de cette boutique s'effectuera à chaque patch, afin que les choix soient un peu plus divers. Pour le moment, nous gardons le contenu de la boutique fantastique tel qu'il est afin de vous laisser le temps d'obtenir ces récompenses avant qu'elles disparaissent. À l'occasion de la rotation du patch 25.S1.2, attendez-vous à trouver une célébration des précédents contenus Nouvel An lunaire (skins prestige, chromas comme icones). Nous vous donnerons plus de détails sur ce contenu lors des prochaines notes de patch.
Nous continuerons à écouter vos retours, à analyser vos comportements d'achat et à améliorer nos systèmes pour cette boutique. Nous vous en dirons bientôt plus sur le prochain système de rotation de la boutique fantastique.
Corrections de bugs et améliorationsAméliorations
Corrections de bugs
- Nous avons ajusté le A d'Annie. Son A permettait de récupérer le coût en mana et de réduire le délai de récupération de moitié uniquement si la compétence tuait la cible. Désormais, ces effets se déclencheront même si la cible meurt alors que le projectile du A est encore en chemin vers la cible.
- Rassemblez vos amis et partez dans l'outil d'entraînement en multijoueur, qui peut désormais accueillir jusqu'à 10 joueurs !
- Nous avons amélioré le temps de chargement du client de LoL, et ce tout particulièrement pour les appareils les moins puissants.
- Nous avons mis à jour la numérotation de patch en bas à droite du client de LoL afin qu'elle corresponde à la nouvelle nomenclature des patchs saisonniers. Nous avons ajouté une option dans les paramètres généraux du client de LoL pour permettre d'afficher l'ancienne numérotation (que TFT continuera d'utiliser). Nous recommandons cette option uniquement si vous jouez exclusivement à TFT.
- Nous avons supprimé l'option obsolète « Fermer le client LoL si nécessaire ». Les joueurs qui craignent des problèmes de performances, l'option permettant de toujours fermer le client LoL est toujours disponible. Ce changement devrait permettre d'améliorer les performances pendant le chargement des écrans de fin de partie.
- Correction d'un bug à cause duquel le E de Rengar comptait comme 2 compétences pour les effets comme ceux d'Éclipse, Électrocution et Rush phasique.
- Correction d'un bug à cause duquel le Z de Shaco déclenchait la Malfaisance.
- Correction d'un bug à cause duquel le Z de Viktor pouvait ralentir Maître Yi.
- Correction d'un bug à cause duquel l'animation de ruée de la compétence passive de Kalista se lançait de manière incorrecte lorsque le joueur enchaînait les commandes de déplacement.
- Correction d'un bug à cause duquel le A et le E de Gangplank n'interagissaient pas correctement avec la Lance de Shojin.
- Correction d'un bug à cause duquel le Z de Tristana réinitialisait son délai de récupération après avoir tué un clone.
- Correction d'un bug à cause duquel le passif du Z de Warwick se déclenchait même si aucun point n'avait été attribué à la compétence.
- Correction d'un bug qui causait de multiples problèmes de chevauchement de textures avec la mise à jour visuelle de Viktor.
- Correction d'un bug à cause duquel il manquait certains effets sonores à la compétence ultime de Rumble baron des friches.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets sonores du Z de Warwick persistaient pour Viego après que ce dernier a pris possession de Warwick.
- Correction d'un bug à cause duquel les familiers ne déclenchaient pas correctement la Lance de Shojin et la Malfaisance.
- Correction d'un bug à cause duquel les compétences de tir révélaient le lanceur quand son curseur touchait un ennemi.
- Correction d'un bug à cause duquel les alliés d'Illaoi pouvaient entendre les répliques prévues pour les ennemis affectés par son E.
- Correction d'un bug à cause duquel le panneau de vote lié au dragon n'apparaissait pas si vous vous déconnectiez puis vous reconnectiez à la partie.
- Correction d'un bug à cause duquel les ailes et accessoires de Sylas tueur de cendres n'apparaissaient pas pendant son animation de Rappel.
- Correction d'un bug à cause duquel le jeu subissait une importante chute de la fréquence d'IPS lors de l'utilisation de Chronofracture (R) alors que le chroma Parangon d'Ekko résistant d'Arcane était équipé.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels et sonores de la traînée de l'animation Doux foyer étaient manquants pour Ekko résistant d'Arcane.
- Correction d'un bug à cause duquel les chromas de Senna sorcière reprenaient les textures du skin d'origine pendant l'animation Doux foyer.
Skins et chromas à venirLes skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Sett serpent radieux
- Samira bal masqué de la Rose noire
- Renata Glasc bal masqué de la Rose noire
- Ezreal bal masqué de la Rose noire
- Vladimir bal masqué de la Rose noire
- Elise bal masqué de la Rose noire
- Katarina bal masqué de la Rose noire prestigeLes chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
-
- Ezreal bal masqué de la Rose noire
commentaire (0)