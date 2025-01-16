LoL : Le système de gains d'essences bleues va être revu, Riot Games admet son erreur et propose une solution

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 janvier 2025 à 11h18
Riot Games fait machine arrière au sujet des gains d'essences bleues sur LoL. Le patch 25.S1.2 introduira un changement conséquent qui devrait rassurer les joueurs.
LoL : Le système de gains d'essences bleues va être revu, Riot Games admet son erreur et propose une solution
Avec le lancement de la première saison de 2025 de LoL, Riot Games a revu le système de gains d'essences bleues, ce qui avait provoqué une vague de plaintes témoignant du mécontentement des joueurs. En effet, beaucoup avec estimé avec justesse qu'ils en recevraient beaucoup moins cette saison qu'au cours des précédentes, et le développeur avait une première fois tenté de relativiser la chose par le fruit de quelques calculs. Le 15 janvier 2025, Riot Games a fait machine arrière en prenant la parole sur son blog officiel.

Les gains d'essences bleues vont radicalement augmentés sur LoL

Contre toute attente, Riot Games a admis avoir commis « une grosse erreur » au sujet du nouveau système de gains d'essence bleue et d'expérience sur LoL, désormais lié au Passe de combat. Ce remaniement avait provoqué une baisse significative de l'acquisition de cette précieuse monnaie, particulièrement utile aux nouveaux joueurs pour s'offrir un large éventail de champions. Le développeur a alors étudié la question et a fait part de sa solution pour corriger le problème rapidement.

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Dans un message partagé sur son blog, Riot Games a proposé une analyse du nouveau système, en commençant par pointer du doigt ses failles. Il est vrai que les joueurs les plus assidus sont les plus touchés par cela, enregistrant une baisse pouvant atteindre 71 % d'essences bleues en moins par rapport à la saison dernière, soit 10 610 EB pour l'ensemble de l'Acte I. Le développeur a indiqué à la suite de ces calculs qu'à partir du patch 25.S1.2, qui sera déployé le jeudi 23 janvier 2025, le montant d'EB à récupérer avec les Paliers de butin (Milestones) sera augmenté de 4 750 à 9 000, et les répétables vous permettront d'en obtenir 750 au lieu de 50

Ainsi, selon les calculs effectués par le développeur, vous devriez percevoir plus d'essences bleues dans l'Acte I quel que soit votre profil grâce au nouveau système que par le passé, ce qui renverserait complètement la tendance.

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De plus, une mission simple sera ajoutée avec le patch 25.S1.3 de LoL afin de compenser les pertes enregistrées au cours du début de la saison. Celle-ci vous accordera 4 250 essences bleues. La capsule de champions à décrocher à la fin du Passe sera aussi remplacée par une capsule glorieuse dès le prochain Acte.

Le calme devrait donc faire son retour au sein de la communauté du MOBA, puisque Riot Games a su se montrer à votre écoute et apporter rapidement une solution à un problème ayant déjà fait couler beaucoup trop d'encre.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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