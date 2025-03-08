LoL : Les joueurs imaginent une solution originale pour lutter contre le Lane Swap

Une idée atypique se propage sur Reddit pour éviter la pratique du Lane Swap sur LoL.
Avec la mise à jour 25.05
de LoL
, Riot Games a mis en place un nouveau système pour lutter contre la pratique du Lane Swap en début de partie, c'est-à-dire le déplacement de plusieurs membres d'une même équipe vers une même voie pour la gagner tout de suite. Les tourelles sont ainsi devenues des entités imprenables au top et au mid en cas d'une présence autre que celle du jungler, et plus encore, avoir recours au changement de voie n'est plus aussi rentable qu'avant, au contraire. Malheureusement, ce système n'est pas parfait et ne convainc pas les joueurs. Une publication partagée sur Reddit propose néanmoins une alternative intéressante.
Un Golem spécial pourrait remédier aux problèmes de Lane Swap sur LoL
À la suite des nouveaux mécanismes de lutte contre le Lane Swap
venus avec le patch 25.05 de LoL
, un joueur a imaginé une solution pour remplacer ce système jugé par beaucoup comme étant « atroce
». Selon lui, un Golem chargé de protéger le joueur victime d'un changement de voie
pourrait mettre tout le monde d'accord, et le nombre de votes positifs en lien avec la publication témoigne de la pertinence de cette idée.
What we need is a Rift Golem that protects against dives
byu/lumni inleagueoflegends
Concrètement, le Golem se tiendrait à proximité des alcôves, prêt à venir en aide au participant en détresse à cause d'une action de Lane Swap
. Dès qu'un changement de voie s'opérerait, il viendrait renforcer le joueur subissant un dive, tout en distribuant de l'or et des buffs. D'ailleurs, le garde du corps pourrait également voler les camps ennemis de la jungle et les remettre à l'équipe en difficulté, voire même en utilisant des emotes pour laisse à l'humour une petite place. Enfin, le Golem ressemblerait à un personnage tel que Galio, ce qui ferait écho au Lore du jeu, en faisant par exemple un clin d'œil au sculpteur demacien ayant donné vie au Colosse.
Cette idée novatrice et originale pourrait bel et bien se révéler comme une solution efficace et viable sur le long terme. Riot Games a confirmé que le système actuel était temporaire, et que le sujet était encore à l'étude. Peut-être que le développeur s'inspirera des idées des joueurs à l'avenir, mais pour le savoir, il faudra faire preuve d'un peu plus de patience.
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