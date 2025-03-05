LoL : MàJ 25.05, les détails de la mise à jour (25.S1.05)

LoL : Les mages en bot lane ne disparaîtront pas, Riot a pris position
Riot Games a clarifié sa position quant à la méta incluant des carrys AP à la place des ADC classiques en juillet 2026.
Patch notes 25.05 de LoL
Coffres Hextech, obtention des champions et autre
- 25.05 - 10 coffres et clés Hextech : 8 dans le passe gratuit, 2 avec l'Honneur (jusqu'à 60 par an) : les coffres du passe et d'Honneur seront exactement les mêmes que ce que vous pouviez obtenir avec la maîtrise de champion. Les 2 coffres Hextech d'Honneur arriveront avec le patch 25.06.
- 25.05 - des coffres Hextech remplacent le skin du passe gratuit
- 25.05 - tous les champions voient leur coût en essences bleues réduit de moitié
- 25.05 - un skin du passe payant sera remplacé par 25 essences fantastiques
- 25.05 - Clash retrouve un rythme mensuel
- 25.06 - retour de Votre Boutique comme prévu
- 25.07 - retour du Bazar des essences bleues comme prévu
- Durant le patch 25.05 - Tous les fragments de clé sont convertis en clés, y compris les fragments restants. Si le nombre de fragments de clé est supérieur à 0, il sera arrondi à 3 fragments et vous n'aurez qu'à les rassembler pour forger une clé dans votre inventaire. Il faut un peu de temps pour tout mettre en place et s'assurer que cela fonctionne correctement, mais nous espérons y parvenir avec le patch 25.05.
- À déterminer (en cours) - le skin exalté Mordekaiser Sahn Uzal va être retravaillé et sortira ultérieurement
- À déterminer (en cours) - les skins du passe seront désormais de meilleure qualité
Récompenses de l'acte 2 du Passe de combat
- 1 Gratuit → Icone Bienvenue à Noxus
- 2 Payant → Butin thématique
- 3 Gratuit → Icone aléatoire Coffre Hextech + clé
- 4 Payant → Gratuit 125 essences orange Emote mystère
- 5 Payant → 1 étincelle ancienne
- 6 Gratuit → 1 000 essences bleues 2 000 essences bleues
- 7 Payant → Butin thématique
- 8 Payant → Gratuit 125 essences orange Icone mystère
- 9 Gratuit → Emote mystère Emote mystère
- 10 Payant → Skin de Talon + champion permanent
- 11 Payant → Bordure Talon arénaire
- 12 Gratuit → Capsule de champion
- 13 Payant → Butin thématique
- 14 Payant → Gratuit 125 essences orange Icone mystère
- 15 Gratuit → Emote Alistar Coffre Hextech + clé
- 16 Gratuit → 1 500 essences bleues 3 000 essences bleues
- 17 Payant → Emote thématique
- 18 Gratuit → Icone Rell Emote mystère
- 19 Payant → 1 étincelle ancienne
- 20 Gratuit → Skin de Sion + champion permanent Coffre Hextech + clé
- 21 Payant → Emote mystère
- 22 Gratuit → Capsule de champion
- 23 Gratuit → Icone mystère Coffre Hextech + clé
- 24 Payant → Icone Prépare-toi
- 25 Gratuit → Emote Menace
- 26 Gratuit → 2 500 essences bleues 4 000 essences bleues
- 27 Payant → Butin thématique
- 28 Payant → 125 essences orange 250 essences orange
- 29 Gratuit → Capsule de champion
- 30 Payant → Skin d'Alistar + champion permanent 25 essences fantastiques
- 31 Payant → Gratuit Bordure Alistar arénaire Coffre Hextech + clé
- 32 Gratuit → Capsule de champion glorieuse
- 33 Payant → Gratuit Butin thématique Icone Trempe du combattant
- 34 Payant → Gratuit Icone Trempe du combattant Butin thématique
- 35 Payant → Skin de balise mystère Icone mystère
- 36 Gratuit → 4 000 essences bleues Coffre Hextech + clé
- 37 Payant → 125 essences orange Skin de balise mystère
- 38 Gratuit → Titre Initié de la Rose noire
- 39 Payant → 125 essences orange 350 essences orange
- 40 Payant → Skin de Rell + champion permanent Skin de Sion + champion permanent
- 41 Payant → Rell arénaire, icone + bordure Sion arénaire, icone + bordure
- 42 Gratuit → Emote mystère Coffre Hextech + clé
- 43 Payant → 250 essences orange 400 essences orange
- 44 Payant → Butin thématique
- 45 Gratuit → Skin mystère épique ou moins Coffre Hextech + clé
- 46 Payant → Icone Arènes de Noxus
- 47 Payant → Butin thématique
- 48 Payant → 1 étincelle ancienne
- 49 Payant → Emote Cul sec !
- 50 Payant → Skin Darius prestige, bordure + icone
- 51 Gratuit (répétable) → 750 essences bleues
- 52 Gratuit (répétable) → 750 essences bleues
- 53 Gratuit (répétable) → 750 essences bleues
- 54 Gratuit (répétable) → 750 essences bleues
- 55 Gratuit (répétable) → 25 essences orange
FAQ concernant les changements« Les coffres seront-ils nerfés ? »
« Qu'est-ce que cela signifie pour les fragments de champion ? Leur valeur sera-t-elle réduite ? »
- Les taux d'obtention de contenu des coffres Hextech sera le même que l'année dernière et aucun changement n'est prévu.
« Les joueurs auront-ils un autre moyen de se procurer les skins de Rell et Alistar, maintenant qu'ils ne sont plus disponibles dans l'acte 2 du passe ? »
- Notre objectif est de ne pas réduire la valeur de désenchantement de ces fragments. Le patch 25.05 devrait également apporter le correctif permettant de dissocier le prix de désenchantement des fragments de champion du coût du champion. Cela signifie que le prix de désenchantement des fragments devrait correspondre à la valeur attendue avant la réduction de 50% du coût que nous avons appliquée à tout le monde.
- En bref : dans la FAQ, les fragments se désenchantent pour le même prix, les champions coûtent toujours moins cher.
- C'est l'une des nombreuses choses qu'il nous reste à régler. À vrai dire, le skin d'Alistar n'était pas de bonne qualité. Nous préférons donc consacrer plus de temps à la création d'un autre skin pour Alistar, qui sortira plus tard dans l'année, plutôt que d'essayer d'améliorer celui-ci, dont la base n'est pas très bonne. Quant à Rell, nous allons simplement ajouter son skin à la boutique, et il coûtera 975 RP.
Changements de voieDétection de changement de voie
Lorsque le changement de voie est détecté :
- De 1 min 30 sec à 3 min 30 sec si deux champions ennemis, qui ne sont pas équipés d'un objet de jungler, se trouvent dans la voie du haut/du milieu ou dans les zones environnantes.
- Si l'équipe n'a pas de jungler, la règle précédente est ignorée.
- Si l'équipe compte deux junglers ou plus, les junglers seront inclus dans le contrôle.
- Les champions qui sont sur le point de déclencher la détection de changement de voie recevront un signal d'avertissement, ainsi qu'un avertissement écrit indiquant qu'ils sont sur le point de recevoir des pénalités pour changement de voie.
- Les champions qui déclenchent la détection de changement de voie se verront infliger un debuff, une icône apparaîtra au-dessus de leur champion et un texte leur rappellera qu'ils subissent des pénalités pour changement de voie.
- les dégâts infligés à la tourelle adverse sont réduits de 95%. Fortification ne réduit plus les dégâts si les changements de voie ne sont pas détectés.
- La tourelle de l'équipe adverse inflige 1000% de dégâts aux sbires.
- La tourelle et les sbires de l'équipe adverse octroient les PO et l'XP provenant des éliminations qu'ils réalisent au champion allié le plus proche sur la voie.
- Les champions pénalisés gagnent moitié moins de PO et d'XP de la part des sbires. Cette sanction restera en vigueur pendant 20 sec sur la voie du haut et 6 sec sur la voie du milieu.
- Sur la voie du haut uniquement, la tourelle de l'équipe qui défend infligera 1000% de dégâts aux champions et le champion qui défend recevra moitié moins de dégâts lorsqu'il se trouvera sous la tourelle.
Influence sur la forme d'AtakhanNous ajustons les conditions d'apparition d'Atakhan autour des dives pour mieux détecter les éliminations qui se produisent entre deux tourelles d'une même équipe sur la même voie. Nous augmentons également l'effet sur le score des premières éliminations et des premiers dives, afin que le début de partie ait plus d'influence sur la forme sous laquelle apparaît Atakhan.
Mises à jour des chromas parangonIl y a quelque temps, nous avons voulu modifier les chromas parangon pour qu'ils ne soient plus aussi brillants qu'une boule à facettes. Nous ne sommes pas contre les boules à facettes, mais la texture était un peu trop voyante et nous voulions atténuer cet effet. Nous avons donc modifié les chromas parangon Arcane, mais cela a également modifié les chromas parangon Hall of Legends. Comme ces skins existaient déjà, nous nous sommes dit que ce n'était pas une bonne idée de les modifier autant, surtout si vous les aviez déjà achetés. Dans ce patch, nous sommes donc revenus sur cette modification pour trouver un juste milieu.
Carte de la Faille de l'invocateurLa carte de Noxus a été mise à jour pour la rendre un peu moins lugubre, en particulier sur les voies. Elle ressemble désormais un peu plus à la carte de base de la Faille de l'invocateur. Mais on dirait que de la végétation a poussé sur les structures, le jardinier est-il en congé ?
Champions
AmbessaE - Lacération
- Dégâts : 40/65/90/115/140 (+60% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 40/60/80/100/120 (+60 de vos dégâts d'attaque bonus)
ApheliosStats de base
- Ratio de vitesse d'attaque : 0,640 ⇒ 0,658
AsheR - Flèche de cristal enchantée
- Dégâts : 250/450/650 ⇒ 200/400/600
AuroraE - Sortilège
R - Entre les mondes
- Dégâts : 70/110/150/190/230 (+80% de votre puissance) ⇒ 70/110/150/190/230 (+70% de votre puissance)
- Ralentissement infligé par l'onde de choc : 75% ⇒ 50%
Cho'GathA - Rupture
Z - Cri sauvage
- Dégâts : 80/145/210/275/340 (+100% de votre puissance) ⇒ 80/140/200/260/320 (+100% de votre puissance)
E - Piques vorpales
- Dégâts : 80/135/190/245/300 (+70% de votre puissance) ⇒ 80/130/180/230/280 (+70% de votre puissance)
- Dégâts : 20/40/60/80/100 (+3% (+0,5% par effet cumulé) des PV max de la cible) ⇒ 20/40/60/80/100 (+2,5/2,75/3/3,25/3,5% (+0,5% par effet cumulé) des PV max de la cible)
EliseA (forme humaine) - Neurotoxine
A (forme araignée) - Morsure venimeuse
- Dégâts : 40/75/110/145/180 (+4% des PV de la cible) (+3% tous les 100 pts de puissance)) ⇒ 40/70/100/130/160 (+4% des PV de la cible) (+3% tous les 100 pts de puissance))
- Dégâts : 60/90/120/150/180 (+8% des PV manquants de la cible (+3% tous les 100 pts de puissance)) ⇒ 50/80/110/140/180 (+8% des PV manquants de la cible (+3% tous les 100 pts de puissance))
K'SantéCompétence passive - Instinct intrépide
Z - Pour Nazumah !
- Dégâts de la marque : 20 (+1-2% (selon le niveau) des PV max de la cible) ⇒ 12 (+1-2% (selon le niveau) des PV max de la cible)
- Dégâts bruts bonus de Grand jeu : 10-100% (selon la durée de la canalisation) ⇒ 10-80% (selon la durée de la canalisation)
Dr. MundoStats de base
- PV : 613 ⇒ 640
PoppyStats de base
Compétence passive - Ambassadrice de fer
- Stat de croissance en PV : 104 ⇒ 110
E - Charge héroïque
- Bouclier : 13/15,5/18% des PV max au niveau 1/7/13 ⇒ 11-20% des PV max (selon le niveau)
- Dégâts max : 100/140/180/220/260 (+100% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 80/120/160/200/240 (+120% de vos dégâts d'attaque bonus)
SéraphineA - Note aiguë
- Dégâts bonus max aux champions : 60% ⇒ 75%
SkarnerA - Terre brisée
E - Impact d'Ixtal
- Durée du ralentissement : 1,25 sec ⇒ 1 sec
- Dégâts bonus de l'attaque finale : +10% des PV max de la cible ⇒ +8% des PV max de la cible
- Délai de récupération : 20/19/18/17/16 sec ⇒ 22/21/20/19/18 sec
YorickR - Élégie des Îles
- Limite de dégâts contre les monstres avec la marque de la Vierge : 100 ⇒ 50
ZedE - Taillade des ombres
- Dégâts : 65/90/115/140/165 (+65% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 70/95/120/145/170 (+80% de vos dégâts d'attaque bonus)
ObjetsBâton des flots
Flèches des Yun Tal
- Durée du buff d'AP de Rapides : 4 secondes ⇒ 6 secondes
- Chances de coup critique d'Entraînement létal par effet cumulé : 0,2% par effet cumulé ⇒ 0,4% / 0,2% (mêlée/à distance)
RunesArcaniste axiomatique
Rune Inébranlable
- Renforcement de la compétence ultime sur cible unique : 14% ⇒ 12%
- Renforcement de la compétence ultime de zone : 9% ⇒ 8%
Sixième sens
- Résistances bonus : 2-10 (selon le niveau) ⇒ 6-12 (selon le niveau)
- Délai de récupération : 275 sec/350 sec (mêlée/à distance) ⇒ 250 sec
ARAM
BuffsSoraka
- A - Soins : 60/75/90/105/120 (+30% de votre puissance) ⇒ 75/90/105/120/135 (+40% de votre puissance)
- Z - coût en PV : 10% des PV max → 5% des PV max
- Soins : 100% ⇒ 105%
- Moisson noire
- Dégâts par âme : 4 ⇒ 5
NerfsSett
- Z - Délai de récupération : 18/16,5/15/13,5/12 sec ⇒ 18/17/16/15/14 sec
- Compétence passive : régénération bonus par tranche de 5% de PV manquants ⇒ Régénération bonus par tranche de 10% de PV manquants
Partie accéléréeMort subite
Dans l'ensemble, nous sommes ravis de l'introduction de la Mort subite en Partie accélérée, et elle atteint les objectifs que nous nous étions fixés de faire en sorte que les parties ne se prolongent pas trop. Au niveau des chiffres, nous voyons peu de parties atteindre cet état, mais lorsque c'est le cas, il peut être un peu frustrant ou étonnant de voir une partie se terminer sans qu'un champion ait agi. Nous allons donc procéder à un autre ajustement pour empêcher la destruction du Nexus par la Mort subite. Cela mettra la partie dans un état où il sera facile de la terminer dans le délai voulu pour une Partie accélérée, sans rendre cette fin si abrupte qu'on ne comprend pas ce qui se passe.
- Mort subite : n'endommage plus le Nexus
ObjetsBâton séculaire
- Compte à rebours d'Intemporel : 45 secondes ⇒ 40 secondes
Arena
Renommée d'arènePour le retour d'Arena, nous introduisons le tout nouveau système de « renommée », qui sera le principal outil de progression dans Arena. Vous gagnerez de la renommée en fonction de votre classement dans chaque partie. Il y aura également 3 missions à accomplir par champion qui vous permettront d'augmenter considérablement votre niveau de renommée.
Vous pouvez gagner de la renommée avec les méthodes suivantes :
Récompenses de renommée :
- +10 renommée pour chaque manche jouée (jouer avec des amis octroie un bonus de 20%)
- +50 renommée la première fois que vous jouez un champion
- +150 renommée la première fois que vous gagnez avec un champion (finir dans le top 4)
- +200 renommée la première fois que vous vous classez en 1re place avec un champion
- +30 renommée si vous utilisez le bouton Courage (verrouillage d'un champion aléatoire)
- +10 renommée si vous jouez un champion Favori du public
Au-delà du niveau 9 - la renommée augmentera de manière infinie, et s'affichera à vos amis dans votre salon d'Arena.
- Niveau 1 - 100 renommée : l'optimisation « Surcharge » (optimisation Argent) sera ajoutée à la liste
- Niveau 2 - 1 400 renommée : l'optimisation « Coup du chapeau » (optimisation Or) sera ajoutée à la liste
- Niveau 3 - 2 900 renommée : amélioration de l'intro des matchs
- Niveau 4 - 4 900 renommée : l'optimisation « Lentement mais sûrement » (optimisation Or) sera ajoutée à la liste
- Niveau 5 - 7 400 renommée : 1 relance
- Niveau 6 - 10 400 renommée : amélioration de l'intro des matchs
- Niveau 7 - 14 400 renommée : l'optimisation « Et ma hache ! » (optimisation Or) sera ajoutée à la liste
- Niveau 8 - 19 400 renommée : l'optimisation « Transmutation : Chaos » (optimisation Prismatique) sera ajoutée à la liste
- Niveau 9 - 28 400 renommée : amélioration de l'intro des matchs
Nous essayons d'autres types de progression pour les joueurs d'Arena, car nous avons vu qu'une grande partie du public d'Arena n'était pas amatrice du mode Classé. L'aspect « sérieux » d'un classement était même rébarbatif pour une partie des joueurs. Nous explorons la meilleure version des métasystèmes d'Arena pour que ce mode soit amusant et vous permette de vous y investir.
Courage et Favori du publicPour les plus courageux d'entre vous, nous avons ajouté une nouvelle façon de jouer à Arena. Nous voulons récompenser les joueurs qui essaient des champions pour la première fois, tout en encourageant la diversité de la méta. Dans la sélection des champions, vous trouverez donc deux nouvelles options.
Courage vous rapporte une enclume à stats bonus et deux relances bonus. Pour mériter cela, il vous suffit d'avoir le courage d'accepter un champion aléatoire. Votre champion ne sera révélé à personne avant l'écran de chargement.
Favori du public est une option pour ceux qui veulent étendre leur pool de champions, sans vouloir pour autant faire preuve de Courage. Pendant la sélection des champions, vous verrez entre 2 et 5 champions aléatoires (selon le nombre de champions que vous possédez) avec une icône d'enclume sur leur portrait. Si vous sélectionnez l'un de ces champions, vous recevrez une enclume à stats bonus.
Invité d'honneurChaque partie d'Arena comportera un groupe de (champions) Noxiens ou d'arénaires célèbres qui arriveront dans certaines manches en tant qu'Invités d'honneur. Tous les joueurs pourront alors voter parmi les invités présents, puis le système sélectionnera aléatoirement un joueur et l'invité qu'il a soutenu. L'invité vainqueur instaurera une nouvelle règle qui sera en vigueur pour le reste de la partie.
Ce système est là pour remplacer le système des invités surprises. Ce système de participation a apporté une variété nécessaire d'une manche à l'autre dans Arena, mais nous coûtait cher en matière d'ambiance de partie et d'équité. Certaines participations étaient populaires, comme Sett, et nous pensons qu'elles auraient pu continuer, mais nous cherchons d'autres systèmes qui proposeraient les mêmes avantages, tout en étant plus équitables, plus intéressants et plus amusants. Nous avons essayé un large éventail d'Invités d'honneur pour voir lesquels seraient les plus amusants pour les joueurs, et quelles mécaniques semblaient inacceptables. Nous aimerions voir ce qui vous amuse dans ce système, afin de toujours améliorer Arena.
Nous allons déployer les Invités d'honneur en deux vagues, mais voici la première vague que vous verrez !
- Darius : chaque équipe subit 50 points de dégâts, chaque fois qu'une équipe est éliminée, l'équipe restante se soigne de 5 PV.
- Rell : réduit le prix des Enclumes prismatiques de 1000 PO.
- Vladimir : tout le monde reçoit la même optimisation bonus.
- Swain : vous pouvez collecter des corbeaux pendant le combat. Le nombre de corbeaux que vous collectez détermine le palier des prochaines optimisations qu'on vous proposera.
- Kled : une fois votre combat terminé, vous gagnez un sort qui vous permet de perturber n'importe quel autre combat en cours.
- Xin Zhao : quand votre équipe tombe en dessous de 60 PV, vous gagnez 1 Enclume à stats dorée. La première fois que vous êtes sur le point de vous faire éliminer, vous gagnez 1 Enclume à stats prismatique.
- Briar : les dégâts de la manche sont augmentés de 5. Gagner une manche en étant proche de l'élimination vous rend 15 PV d'équipe.
- Mordekaiser : pendant le combat, un joueur aléatoire de chaque équipe pénètre dans le Royaume des morts.
- Mel : quatre portails Hextech bonus sont activés à chaque combat.
- Talon : un combattant de chaque équipe inflige 20% de dégâts bonus mais octroie 250 PO une fois vaincu.
- Sion : le cercle de feu apparaît 15 sec plus tôt et se resserre ensuite rapidement tout en se déplaçant lentement dans chaque arène.
- Samira : frapper votre adversaire en premier vous octroie deux jus, ou quatre si vous êtes en série de victoires.
- Elise : les réanimations sont remplacées par un cocon tissé par Elise, que leurs alliés doivent détruire.
- Riven : Riven est unique et peut apparaître dans n'importe quelle phase de vote. Aucun changement de règles.
- Trundle : les objets légendaires sont verrouillés, et les Enclumes légendaires restent inaccessibles.
Mise à jour de la carteLes cartes sont un élément essentiel de l'expérience Arena, et nous pensions qu'il fallait les rendre un peu plus intéressantes que le terrain de base. Nous avions cherché une nouvelle direction avec Étang à koï, mais le résultat était clairement trop frustrant pour les joueurs. Nous pensons que les cartes d'Arena peuvent encore évoluer pour occuper une place spéciale dans l'expérience de jeu, et nous continuons d'explorer de nouvelles idées tout en limitant la frustration qu'une nouvelle carte pourrait apporter.
Étang à koï reçoit une mise à jour pour ajouter des passerelles d'une île à l'autre, pour que vous ne puissiez pas rester coincés près du nénuphar, ce qui devrait éviter plusieurs situations où la carte semblait décider du résultat de la partie. Nous sommes certains que cette version de la carte devrait rester unique et intéressante, sans donner l'impression de décider de l'issue des combats ou d'empêcher de jouer.
Nous allons également ajouter une nouvelle carte avec un nouvel élément interactif : des piliers ! Il s'agit de piliers que vous pourrez attaquer et renverser pour créer des murs et ainsi bloquer le passage. Si vous les faites tomber sur un ennemi, ils infligent de très gros dégâts. Nous comptons ouvrir le champ des possibles dans le domaine des cartes d'Arena, et explorer des mécaniques que League of Legends ne propose nulle part ailleurs. Mais nous étudierons attentivement le résultat pour vérifier qu'il reste amusant. Dites-nous si cela vous plaît !
ArachnophobiePour l'Invité d'honneur d'Elise, nous avons créé deux versions : une avec une iconographie d'araignée claire (et de vraies pattes d'araignées), et une sans tout cela, pour les gens qui préfèrent éviter les arachnides dans leurs jeux. Vous pourrez en décider avec le paramètre « Masquer les effets décoratifs ». Nous aimerions vous proposer un véritable filtre pour arachnophobes, mais pour le moment, c'est ce que nous pouvons faire de mieux.
Si vous voulez plus de détails sur ce qui se produira de chaque côté de ce paramètre :
- S'il est activé, vous ne verrez aucune araignée nulle part. Elise n'apparaîtra pas lorsqu'un joueur se fait entoiler.
- S'il est désactivé, une grosse Elise dans sa forme d'araignée tombera du ciel et entoilera n'importe quel joueur à sa mort. Son cône de vote sera aussi rempli de petites araignées qui grouillent par terre.
Améliorations d'Arena
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur le mode, ou si vous rencontrez un bug ! À bientôt dans la Grande Ordalie !
- Il est désormais possible de progresser dans la maîtrise du champion dans le cadre d'Arena.
- 25 nouvelles optimisations : 20 nouvelles optimisations + 5 optimisations Malédiction qui font leur retour.
- Des tas de changements des optimisations et des objets.
- Lorsque vous sélectionnerez une enclume à stats aléatoire, un message affichera à présent la statistique que vous recevrez.
- Relances : au lieu d'une relance totale (1 relance affecte les 3 options), elle devient individuelle (chaque emplacement possède sa propre relance)
Boutique fantastiqueDésormais disponibles
Retraits de la boutique fantastique
- Kha'Zix Crystalis Indomitus
- Ziggs Hextech
- Lux de porcelaine prestige
- Janna cyber halo prestige
- Vayne voleuse d'âmes
- K'Santé empyréen prestige
- Thresh Pulsefire prestige
- Kha'Zix de l'Odyssée (mercenaire)
- Thresh du pulsar sombre (antimatière)
- Lux combattante spirituelle (sans limites)
- Janna cyber halo (ace)
- K'Santé empyréen (éruption fluo)
- Icone PROJET : Jugement
- Icone Ouest 2019
- Icone Fleur spirituelle 2020
- Icone Psychoguerriers
- Icone Passe d'événement Reines du combat
- Brutalité prodigieuse
- Contemplation malsaine
- Balise Hextech 2021
- Cassiopeia mythificatrice prestige
- Lucian Pulsefire prestige
- Ezreal psychoguerrier prestige
- K/DA Evelynn prestige
- PROJET : Zed prestige
- Taliyah Crystalis
- Annie Hextech
- Shen gardien de cendres
- Poppy Hextech
- Ashe de l'assemblée (rituel noir)
- Maître Yi psychoguerrier (chasseur)
- Irelia Sentinelle (résolue)
- Taliyah Crystalis (reconquise)
- Jhin combattant spirituel (sans limites)
- Katarina de la cour féérique (enchanteresse)
- PROJET : Zed (jugement)
- Balise Crystalis
- Type austère
- Rien que pour toi
- Icone Psychoguerriers
- Icone K/DA ALL OUT 2020
- Icone Passe d'événement Bête lunaire
- Icone Événement PROJET 2021
- Icone Passe Assemblée 2021
- Icone Passe d'événement Séducteurs
- Emote Technique du serpent !
Corrections de bugs et améliorations
- Correction d'un bug à cause duquel le dragon techno-chimique ne pouvait pas apparaître avant la transition de la Faille de dragon.
- Correction d'un problème à cause duquel les A2 et A3 de Yasuo pouvaient ne pas se lancer si le buff expirait pendant sa ruée E peu de temps avant ou après l'expiration du debuff du E.
- Correction d'un problème à cause duquel le R de Poppy entrait en délai de récupération lorsqu'elle le lançait en utilisant son E si certaines runes étaient équipées.
- Correction d'un problème à cause duquel Senna ne garantissait pas une obtention d'âme lorsqu'elle portait le dernier coup à un sbire canon avec un objet de support.
- Correction d'un problème à cause duquel le debuff du E de Mel sur les cibles ennemies pouvait parfois provoquer un affichage erroné du debuff.
- Correction d'un problème à cause duquel les dégâts du Z de Viego lorsqu'il possédait Mel étaient convertis en dégâts magiques.
- Correction d'un problème du mode Streamer à cause duquel les noms des champions étaient parfois affichés en chinois alors que le jeu était en anglais.
- Correction d'un problème à cause duquel le mode Streamer affichait les noms internes des champions.
- Correction d'un problème à cause duquel les effets visuels d'Ange gardien disparaissaient après une déconnexion/reconnexion.
- Correction d'un problème à cause duquel les effets spéciaux de la Plaque du mort ne s'activaient pas pour les champions à distance.
- Correction d'un problème à cause duquel les sbires n'allaient pas vers les tourelles du Nexus qui réapparaissaient.
- Correction d'un problème à cause duquel le deuxième tir de la compétence passive de Lucian n'était pas régulier contre les différents types de plantes.
- Correction d'un problème à cause duquel le Z de Mel ne renvoyait pas toujours les compétences selon l'angle de tir.
- Correction d'un problème à cause duquel Viego infligeait moins de dégâts après avoir quitté la possession de Mel.
- Correction d'un problème à cause duquel l'attaque de base de Mel pouvait désactiver le Z de Nidalee.
- Correction d'un problème à cause duquel l'icône de la jauge de PV du Simulacre de vie d'Atakhan ne s'affichait pas sur les jauges de PV du clone.
- Correction d'un problème à cause duquel des bonus de Soif-de-sang apparaissaient en double pendant que le bouclier était actif.
- Correction d'un problème à cause duquel la canalisation du R de Briar n'était pas annulée lorsqu'elle entrait dans l'état de réanimation d'Atakhan.
- Correction d'un problème à cause duquel Arcaniste axiomatique ne remboursait pas le délai de récupération de base d'un ultime s'il comportait plusieurs effets cumulés.
- Correction d'un problème à cause duquel Atakhan vorace utilisait parfois des effets visuels temporaires en lançant sa compétence de drain.
- Correction d'un problème à cause duquel la performance diminuait dans les modes de jeu personnalisés.
- Correction d'un problème à cause duquel la compétence passive d'Ambessa ignorait Aveuglement/Esquive.
- Correction d'un problème à cause duquel les ennemis tués par la chaîne de barils de Gangplank avec son A ne rapportaient pas de PO bonus dans certaines circonstances.
- Correction d'un bug avec la bulle d'aide de la Cotte épineuse dans la boutique et l'inventaire.
- Correction d'un bug avec la bulle d'aide de l'Épée dentelée chimico-punk dans la boutique et l'inventaire.
- Correction d'un problème à cause duquel le cumul d'effets de la compétence passive d'Aurora n'était pas bloqué par le Z de Shen lors des attaques de base.
- Correction d'un problème à cause duquel les répliques de première rencontre de Warwick ne se déclenchaient pas contre Soraka et Urgot.
Skins et chromas à venirLes skins suivants sortiront au cours de ce patch :
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- Darius général triomphant prestige
- Draven arénaire
- Rell arénaire
- Talon arénaire
- Sion arénaire
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