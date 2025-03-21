LoL : Les joueurs aimeraient que ce skin de Garen devienne permanent

Le skin temporaire Pengu Garen a suscité une vague d'enthousiasme chez les joueurs de LoL.
Riot Games a dévoilé les nouveaux cosmétiques du 1er avril
à venir sur LoL
en 2025, et les joueurs ont tout de suite manifesté leur engouement quant à ces skins décalés et amusants. Cependant, le développeur a décidé d'aller encore plus loin en proposant aussi un cosmétique éphémère pour Garen, que beaucoup aimeraient voir devenir permanent.
Pengu Garen fait l'unanimité
De toutes les nouvelles apparences à venir pour fêter le 1er avril 2025 sur LoL
, la plus réussie est, selon les joueurs, celle concernant Garen. En effet, Pengu Garen
a immédiatement séduit la communauté, mais ne sera disponible que « du 2 au 16 avril, gratuitement dans tous les modes, sauf Classé Solo/Duo, Classé Flex et Clash.
»
Inspiré de la petite légende de TFT Pengu, cette version de Garen transforme le héros de Demacia en un adorable pingouin arborant une épée bien trop grosse pour lui.
Par ailleurs, le skin apporte aussi de nouveaux effets sonores
empruntés à Pengu et venant remplacer les traditionnelles répliques de Garen. Le détail qui a fait chavirer le cœur des joueurs est sans doute la substitution de l'épée s'abattant sur la cible avec l'utilisation de la compétence ultime par une spatule
, objet très convoité sur l'auto-battler.
Sur Reddit, les commentaires élogieux quant à ce skin temporaire se sont multipliés, et certains ont même affirmé être prêts à dépenser une coquette somme pour l'acquérir définitivement.
Pengu Garen Skin Spotlight - Pre-Release - PBE Preview - League of Legends
byu/JTHousek1 inleagueoflegends
Malheureusement, Riot Games a indiqué que Garen Pengu « ne sera pas mis en vente pour des raisons de clarté visuelle
», par exemple à cause d'une hitbox plus petite qui pourrait provoquer un désavantage par rapport à la taille habituelle du personnage. L'espoir subsiste néanmoins, car le développeur a tout de même précisé être à votre écoute et qu'il ne fermait pas la porte à un éventuel compromis.
Depuis plusieurs mois, les créations de Riot Games sont souvent critiquées, mais les skins du 1er
avril, et en particulier Pengu Garen
, semblent avoir permis à l'entreprise de revenir sur un terrain maitrisé qui a déjà fait ses preuves. Reste à espérer maintenant que les joueurs obtiennent vraiment satisfaction en arborant Pengu Garen aussi longtemps qu'ils le souhaitent.
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