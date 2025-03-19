LoL : Riot Games prévoit de bonnes blagues avec les skins du 1er avril 2025

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 mars 2025 à 15h18
Les visuels des cosmétiques du 1er avril de LoL ont été dévoilés, et ils sont plutôt réussis.
LoL : Riot Games prévoit de bonnes blagues avec les skins du 1er avril 2025
Pour célébrer la journée du 1er avril, Riot Games a pour habitude de proposer de nouvelles apparences chaque année pour que les joueurs de LoL puissent revêtir une apparence amusante. En 2025, 5 nouveaux modèles seront disponibles, dont un légendaire.

Les skins du 1er avril 2025 vont bientôt arriver sur LoL

Le 1er avril est incontestablement le jour des trolls sur LoL, et cette année, vous aurez accès à 5 nouveaux cosmétiques pour amuser la galerie au cours de vos parties. En effet, Riot Games a dévoilé les visuels de ces apparences, si bien que vous pouvez dès à présent vous préparer à la sortie d'un skin légendaire pour Shaco (Chat-co) ainsi qu'à 4 épiques. Les concernés sont Naafiri, qui se transformera en hot dogBraum en tant que roi du kebab, Urgot jouant le rôle du maître des toilettes et Malphite viendra agrandir la collection Pool Party.

Chacune de ces apparences suit un style humoristique et décalé pour correspondre à la thématique du 1er avril, et sont d'ores et déjà disponibles sur le PBE.

Miniature vidéo

Ces 5 cosmétiques semblent faire l'unanimité au sein de la communauté, qui a salué le travail de Riot Games sur les réseaux, en particulier à travers une publication Reddit. Une réconciliation entre les joueurs et le développeur à ce sujet se profile, reste à espérer que les prochaines créations vous séduiront tout autant.

New April fools skins
byu/Happyswimming333 inleagueoflegends

Les skins du 1er avril sortiront le 2 avril 2025, avec le déploiement du patch 25.07.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

LoL Classic : Que réserve ce mode de jeu ?
League of Legends 16 juillet 2026

LoL Classic : Que réserve ce mode de jeu ?

Pour mieux comprendre LoL Classic, nous vous proposons de découvrir les informations importantes relatives à ce mode de jeu dans cet article.
LoL : L'ARAM du chaos presque classique sera disponible en juillet 2026
League of Legends 16 juillet 2026

LoL : L'ARAM du chaos presque classique sera disponible en juillet 2026

Pour fêter la sortie de LoL Classic, Riot Games vous propose de lancer également quelques parties d'ARAM du chaos presque classiques en juillet 2026.
LoL : MàJ 26.14, les détails de la mise à jour
League of Legends 15 juillet 2026

LoL : MàJ 26.14, les détails de la mise à jour

Retrouvez le patch notes 26.14 de LoL, déployé le mercredi 15 juillet 2026, dans cet article.

commentaire (0)