LoL : Riot Games prévoit de bonnes blagues avec les skins du 1er avril 2025

Les visuels des cosmétiques du 1er avril de LoL ont été dévoilés, et ils sont plutôt réussis.
Pour célébrer la journée du 1er
avril, Riot Games a pour habitude de proposer de nouvelles apparences chaque année pour que les joueurs de LoL
puissent revêtir une apparence amusante. En 2025, 5 nouveaux modèles seront disponibles, dont un légendaire.
Les skins du 1er avril 2025 vont bientôt arriver sur LoL
Le 1er avril
est incontestablement le jour des trolls sur LoL
, et cette année, vous aurez accès à 5 nouveaux cosmétiques
pour amuser la galerie au cours de vos parties. En effet, Riot Games a dévoilé les visuels de ces apparences, si bien que vous pouvez dès à présent vous préparer à la sortie d'un skin légendaire pour Shaco
(Chat-co) ainsi qu'à 4 épiques. Les concernés sont Naafiri,
qui se transformera en hot dog
, Braum
en tant que roi du kebab
, Urgot
jouant le rôle du maître des toilettes
et Malphite
viendra agrandir la collection Pool Party
.
Chacune de ces apparences suit un style humoristique et décalé pour correspondre à la thématique du 1er avril,
et sont d'ores et déjà disponibles sur le PBE.
Ces 5 cosmétiques semblent faire l'unanimité au sein de la communauté, qui a salué le travail de Riot Games sur les réseaux, en particulier à travers une publication Reddit. Une réconciliation entre les joueurs et le développeur à ce sujet se profile, reste à espérer que les prochaines créations vous séduiront tout autant.
New April fools skins
byu/Happyswimming333 inleagueoflegends
Les skins du 1er avril sortiront le 2 avril 2025
, avec le déploiement du patch 25.07.
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