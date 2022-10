LoL : Les Champions pour bien débuter en toplane

Les champions pour bien débuter en toplane sur LoL

Garen

Maokai

Teemo

Avant toute chose, il faut bien choisir le rôle dans lequel vous souhaitez évoluer. Le choix des champions s'en trouvera grandement réduit puisqu'ils ne sont pas faits pour être joués dans tous les rôles, loin de là. Il existe, bien sûr, des intrépides qui dépassent ces limites, mais nous vous déconseillons très fortement de vous livrer à ce genre d'expériences si vous débutez sur. En somme, des champions capables d'encaisser un maximum de dégâts, tout en représentant un danger sérieux pour les adversaires les plus frêles. Comme de nombreux personnages orientés sur le tanking, ces derniers possèdent souvent des contrôles. Ils sont situés en haut de la carte et sont, en théorie, moins sensibles aux ganks, car plus résistants.Pour faire bref, voiciSi vous souhaitez des informations supplémentaires, nous vous expliquons pourquoi ces champions sont, selon nous et actuellement, idoines pourC'est LE personnage de départ par excellence sur ce rôle.réunit (presque) toutes les qualités indispensables à un bon champion en toplane grâce à un kit très complet. Ses mécaniques simples permettent d'avoir un impact important dans la partie sans déployer des trésors de maîtrise technique.Pour ce qui est du tanking et de la tenue de lane, Garen cumule la régénération de son passif avec les nombreuses statistiques défensives de son Z. D'un point de vue offensif, il n'est pas en reste, son A permet de charger et de réduire l'ennemi au silence et son E fournit des dégâts conséquents pour relativement peu d'efforts puisqu'il suffit d'être près de l'ennemi. L'ultime est une exécution qui ignore les défenses ennemies, une solution radicale qui vient clore un kit très complet.Une sorte d'archétype du tank spécialisé dans les contrôles.dispose d'outils qui lui permettent de passer une phase de lane confortable sans se mettre trop en danger, mais également d'être décisif lors des phases de teamfight. Ses sorts sont soit ciblés, soit compliqués à rater, ce qui en fait un bon pick pour se familiariser en douceur avec les compétences non ciblées.Comme, siest aussi efficace, c'est également grâce à son passif qui le soigne et lui permet de rester longtemps sur la lane. L'intégralité de ses sorts offre des contrôles, du ralentissement de son E, au repoussement de son A, en passant par l'immobilisation de son Z. Enfin, son ultime, malgré sa faible vitesse, est l'un des meilleurs outils du jeu pour apporter des contrôles de masse dans un combat d'équipe. Enfin, tous ses ratios ou presque évoluent avec ses PV, plus vous êtes tanky, plus vous êtes fort.Bien qu'ils ne constituent pas la majorité des champions à ce rôle, nous trouvons quelques personnages à distance parmi les toplaners historiques. Si vous souhaitez vous lancer dans cette voie atypique,est sans doute la meilleure façon de commencer. Tous ses dégâts ou presque sont ciblés et ses nombreux effets passifs vous permettront de vous focaliser sur les mécaniques essentielles pour les personnages distance.est le personnage idéal pour se familiariser avec les embuscades, grâce à son passif et à son R qui lui permet de disposer des champignons partout sur la carte. Son A lui donne un ascendant considérable sur tous les champions basés sur les attaques de base. Enfin, son Z fait de lui un champion rapide en toutes circonstances de rester facilement à distance des ennemis.Cette liste a pour but de vous familiariser tranquillement avec les enjeux de la toplane avec des personnages simples. Si vous cherchez à approfondir votre expérience sur ce rôle, nous vous recommandons de consulter la tier list consacrée aux toplaners de LoL