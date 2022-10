League of Legends : Tier list des meilleurs toplaners

Tier list des meilleurs toplaners de League of Legends en fin de saison 12

S+ Aatrox Darius Mordekaiser S Camille Maokai Olaf Ornn Sett Shen Singed A Dr. Mundo Fiora Illaoi Kayle Kled Lillia Malphite Pantheon Poppy Quinn Riven Sejuani Tryndamere Urgot Warwick Wukong

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

étant un jeu multijoueur très orienté vers la compétition, et avec divers rôles, de nombreux joueurs se demandent quels sont les personnages les plus performants, qu'il faut prioriser pour entrevoir la victoire, ou, à contrario, à ne pas choisir, étant donné qu'ils sont jugés trop faibles ou que leur prise en main est bien trop complexe. C'est dans ce sens que nous vous proposonsParmi les éléments qui ressortent de cette, il faut noter une claire domination d'sur la voie du haut. Le champion cumule en effet un pickrate et un banrate conséquents à plusieurs niveaux de jeu. Le Darkin peut compter sur des dégâts importants sur son A, qui le rendent particulièrement dangereux lors des phases de lane et lui permettent de prendre l'ascendant.Il est suivi de près dans les meilleures places de cettepar, pick historiquement redouté sur la toplane de par son aisance dans un grand nombre de matchs-up en mêlée. Le champion est appuyé dans cette tâche par le sustain conféré par son A, le ralentissement du Z, le hook et la pénétration du E. L'ultime lui permet de boucler un teamfight en quelques instants, en combinaison avec son passif Hémoragie qui en fait un adversaire plus que solide en duel.Enfin,reste lui aussi une valeur sûre de par sa capacité de trade difficilement égalable, notamment grâce à son Z et son passif. Pour finir, son ultime demeure un outil décisif, aussi bien lors des duels que lors des phases de teamfight, pour peu qu'il supprime la bonne personne de l'espace de jeu.Pour le reste des meilleurs personnages en toplane, nous pouvons noter la présence deoules meilleurs à leur poste pour ce qui est des toplaners plus orientés sur les contrôles de masse et le tanking prolongé. Relevons quefait un retour en force après une longue période loin de la toplane, grâce à des ajustements sur l'ensemble de son kit.Le champion scale désormais mieux sur ses PV max, le rendant plus impactant en late game. Son ultime a également été accéléré et lui permet d'aller plus vite lorsqu'un ennemi est touché.Finalement, dans son propre style,est toujours un choix confortable. Des dégâts élevés contre les tanks, du contrôle de zone, blocage des attaques de base, et enfin un ultime global qui lui donne un avantage décisif sur l'ensemble de la carte comparé à ses adversaires.Les données de cetteont été regroupées sur la base de joueurs Platine ou supérieurs. Il s'agit d'une combinaison relativement favorable entre le niveau des joueurs et la représentativité à l'échelle globale du jeu. Pour conclure, nous rappelons que cetteest basée sur la méta actuelle de League of Legends et qu'elle est donc vouée à évoluer. D'autant plus que Riot Games est très réactif sur les équilibrages et modifications, qui viendront, sans aucun doute, bousculer cette. Si vous n'êtes pas d'accord avec le classement d'un personnage, n'hésitez pas à l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires, pour que nous puissions, si besoin, revoir son positionnement.