LoL : Les Champions pour bien débuter en support

Les champions pour bien débuter en support sur LoL

Leona

Blitzcrank

Morgana

Leona

Blitzcrank

Morgana

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Avant toute chose, il faut bien choisir le rôle dans lequel vous souhaitez évoluer. Le choix des champions s'en trouvera grandement réduit puisqu'ils ne sont pas faits pour être joués dans tous les rôles, loin de là. Il existe, bien sûr, des intrépides qui dépassent ces limites, mais nous vous déconseillons très fortement de vous livrer à ce genre d'expériences si vous débutez sur LoL Leprésente plusieurs spécificités en comparaison avec ses autres homologues en lane. Il s'agit du seul laner dont l'objectif principal n'est pas d'accumuler un maximum de ressources, il ne tue pas les sbires, et dans la mesure du possible, il doit laisser les kills aux autres. Comme son nom l'indique,est là uniquement pour permettre à ses coéquipiers de collecter un maximum d'or, pour acquérir des items et prendre l'ascendant sur la partie.Dans cette optique,ont aussi une importance capitale dans la prise de vision sur la carte, via leurs items dédiés. Le rôle regroupe principalement des tanks et des enchanteurs, qui sont des mages, mais plus axés sur l'aspect utilitaire que les dégâts. C'est un bon rôle pour débuter si vous n'avez pas vraiment envie de vous investir pour apprendre à mieux tuer les sbires pour collecter de l'or.Pour faire bref, voici la liste des champions pourSi vous souhaitez des informations supplémentaires, nous vous expliquons pourquoi ces champions sont, selon nous et actuellement, idoines pourUn tank basé sur le contrôle dans sa version la plus classique.dispose d'un attirail massif de CC, aussi bien pour une cible unique que pour des équipes entières. C'est un bon personnage pour vous apprendre à engager des combats au bon moment, mais son tanking naturel vous donne une marge d'erreur confortable si vous débutez.Son passif en fait un très bon élément de soutien, puisqu'il permet à ses sorts d'augmenter les dégâts des alliés sur les cibles touchées. Son A est un étourdissement ciblé sur votre prochaine attaque de base, un excellent moyen d'arrêter la course d'un adversaire qui menacerait votre ADC ou au contraire, clouer un adversaire que vous voulez tuer. Son Z permet d'augmenter drastiquement votre tanking, faisant la différence entre la vie et la mort au milieu de la mêlée.Le E vous donne l'occasion de vous élancer sur un ennemi en l'étourdissant, mais demande une certaine précision tout en faisant attention à trouver le meilleur moment pour l'utiliser, étant donné qu'il vous projette vers l'adversaire.dispose de l'un des meilleurs outils pour engager l'équipe ennemie, une zone qui étourdit tous les adversaires en son centre, et ralentit ceux dans la zone externe.C'est sans doute l'une des meilleures options de League of Legends pour condamner un champion adverse. La mécanique de base deest d'obliger un ennemi, idéalement un carry, à se retrouver sous votre tour ou au milieu de votre équipe. Une fois l'adversaire là où vous le vouliez, enchaînez les contrôles et ne lui laissez aucune chance de survie.Le sort le plus essentiel deest sans conteste son A, un projectile qui attire le premier ennemi touché vers lui. Une fois l'ennemi à portée de vos carry et/ou de votre tour, c'est généralement un aller sans retour, qui forcera votre adversaire à déployer des ressources importantes pour survivre. Le E fournit un excellent contrôle, aussi bien pour bloquer l'ennemi après votre A, ou l'empêcher de bouger pour faciliter votre A.Le R est une explosion de zone qui inflige des dégâts et réduit les ennemis au silence autour de. Le passif vous octroie un bouclier pour mieux rentrer dans la mêlée et le Z augmente votre vitesse de déplacement et d'attaque pour mieux surprendre l'adversaire lorsque vous engagez le combat.Peut-être l'un des enchanteurs les plus simples, mécaniquement parlant, puisquepeut se rendre utile dans une partie très facilement. Elle peut clouer un ennemi sur place, appliquer des dégâts conséquents pour un support, tout en protégeant ses alliés efficacement.peut grandement mettre un adversaire en danger grâce à son A, qui l'immobilise sur une longue durée. Sur une cible fragile, ce sort peut vite signifier une mort rapide pour que les dégâts suivent. Gardez toutefois en tête qu'une immobilisation n'est pas un étourdissement, l'ennemi peut toujours agir, tant que cela n'implique pas un déplacement.Son Z est une zone de dégâts qui peut s'avérer dangereuse sur la durée, idéale à combiner avec un adversaire touché par le A. Le E est sa principale composante utilitaire, il s'agit d'un bouclier qui absorbe les dégâts magiques, mais qui permet surtout de bloquer les effets de contrôle tant qu'il n'est pas brisé.Du côté du R, nous retrouvons des chaînes s'attachant à tous les ennemis à portée de Morgana, avant de les étourdir après une durée. En tant qu'enchanteur,n'est pas très résistante, son ultime la met en danger, prudence donc quand vous l'utilisez. Le passif vous protège toutefois un peu du danger puisque vous régénérez 20 % de vos dégâts de sorts sur les champions.Cette liste a pour but de vous familiariser tranquillement avec les enjeux du support, avec des personnages simples. Si vous cherchez à approfondir votre expérience sur ce rôle, nous vous recommandons de consulter la tier list consacrée aux supports de LoL