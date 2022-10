League of Legends : Tier list des meilleurs supports

Tier list des meilleurs supports de LoL en saison 12

S+ Amumu Blitzcrank Janna Pyke S Maokai Nami Renata Glasc Sona Soraka Zilean A Alistar Bard Morgana Rakan Taric Thresh Vel'Koz Zyra

étant un jeu multijoueur très orienté vers la compétition, et avec divers rôles, de nombreux joueurs se demandent quels sont les personnages les plus performants, qu'il faut prioriser pour entrevoir la victoire, ou, à contrario, à ne pas choisir, étant donné qu'ils sont jugés trop faibles ou que leur prise en main est bien trop complexe. C'est dans ce sens que nous vous proposonsLe principe de base deen fait un champion qui aura quasiment toujours son utilité dansgrâce à son A. Nous pouvons difficilement imaginer une mécanique plus expéditive que d'attirer le carry ennemi sous votre tourelle, au milieu de votre équipe, voire les deux en même temps.. Une mise à jour a d'ailleurs donné quelques avantages supplémentaires au robot jaune comme des dégâts supplémentaires pendant la durée de son Z. Enfin, l'ultime inflige des dommages décents, même avec un build tank, d'autant plus qu'un silence de zone, aussi court soit-il, est toujours un atout décisif.continue sa progression dansde la méta de LoL. Notamment avec la double charge sur son A qui lui donne un potentiel d'agression conséquent sur l'ADC ennemi pendant la phase de lane. Pour le reste, ses avantages sont les mêmes que lorsqu'il est joué en jungle,. Il possède même un petit potentiel de dégâts en teamfight avec son Z et son E.Entre de bonnes mains,permet de condamner une partie et peut fonctionner comme une sorte de « sous-carry ». Il est redoutable dans un registre similaire à Blitzcrank avec son A, avec plus de dégâts, mais plus fragile.. En plus de ces très bons arguments, la principale force de Pyke réside dans son R, une exécution en zone, qui peut s'enchaîner à chaque ennemi tué. Pas de problème si votre ADC ne prend pas le kill de cette façon, l'assistance lui donnera autant d'or que s'il avait tué l'ennemi lui-même.Pour finir, les amateurs d'enchanteurs ne sont pas laissés pour compte dans cette méta avec unequi tire son épingle du jeu. Un kit très complet pour un support, contrôle avec le A, le Z en offre également et peut constituer une source de dégâts non négligeable sur une cible fragile, le E est. Le R est l'élément le plus décisif, car ses usages sont multiples, plus ou moins défensifs ou offensifs, mais vous expose toutefois puisque vous êtes immobile. En dépit de votre passif, vous restez un champion assez statique, attention à ne pas vous faire attraper.Les données de cetteont été regroupées sur la base de joueurs Platine ou supérieurs. Il s'agit d'une combinaison relativement favorable entre le niveau des joueurs et la représentativité à l'échelle globale du jeu. Pour conclure, nous rappelons que cetteest basée sur la méta actuelle deet qu'elle est donc vouée à évoluer. D'autant plus que Riot Games est très réactif sur les équilibrages et modifications, qui viendront, sans aucun doute, bousculer cette. Si vous n'êtes pas d'accord avec le classement d'un personnage, n'hésitez pas à l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires, pour que nous puissions, si besoin, revoir son positionnement.