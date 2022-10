LoL : Les Champions pour bien débuter en jungle

Les champions pour bien débuter en jungle sur LoL

Amumu

Warwick

Maître Yi

Amumu

Warwick



Maître Yi

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Avant toute chose, il faut bien choisir le rôle dans lequel vous souhaitez évoluer. Le choix des champions s'en trouvera grandement réduit puisqu'ils ne sont pas faits pour être joués dans tous les rôles, loin de là. Il existe, bien sûr, des intrépides qui dépassent ces limites, mais nous vous déconseillons très fortement de vous livrer à ce genre d'expériences si vous débutez surdans la mesure où il ne se déroule pas sur une lane en particulier. Le principe du rôle consiste à tuer les monstres neutres et à profiter du brouillard de guerre de la jungle pour apporter le surnombre aux différents endroits de la carte. Un gameplay basé sur les embuscades (gank) et qui peut donc profiter à plusieurs types de personnages. Nous pouvons croiser toutes sortes de champions en jungle, avec principalement des combattants, des assassins, des tanks et nous trouvons même quelques mages et certains tireurs. Attention, cependant, le rôle demande une certaine analyse de la partie ainsi qu'une bonne prise de décision afin d'être efficace.Pour faire bref, voici la liste desSi vous souhaitez des informations supplémentaires, nous vous expliquons pourquoi ces champions sont, selon nous et actuellement, idoines pourUn excellent choix de départ pour débuter avec ce rôle.dispose d'outils très intéressants qui lui permettent de réaliser des ganks assez facilement en apportant des dégâts conséquents en plus de son tanking naturel. Son kit en fait un très bon élément pour venir en aide à ses alliés. Cet aspect utilitaire atteint son paroxysme avec sa capacité à immobiliser toute l'équipe ennemie, un avantage décisif en teamfight.puise principalement sa force dans son potentiel de contrôle. Cet atout prend tout son sens grâce à son A, qui lui permet d'arriver rapidement au contact de l'ennemi en plus de l'étourdir, tout en octroyant un droit à l'erreur en disposant de deux charges. Son passif et son Z appliquent des dégâts constants autour de vous, agrémentés des dommages du E, pour contrer encore plus les dégâts physiques. Enfin, la clé du Champion réside dans son ultime qui étourdit tous les adversaires à proximité.Un choix parmi les combattants les plus efficaces de la jungle grâce à ses nombreux atouts.est extrêmement rapide et possède, sans aucun doute, les meilleurs outils de vol de vie du jeu. Enfin, celui-ci dispose de quelques contrôles confortables qui peuvent aisément permettre de supprimer un carry lorsqu'il est bien utilisé.bénéficie de dégâts naturellement élevés grâce à son passif qui lui confère également du vol de vie quand il manque de PV. Des dégâts et du soin complétés par son A, offrant davantage de mobilité. Le E donne un effet de peur de zone, qui peut être un bon atout pour créer de l'espace en teamfight, en plus d'offrir une importante réduction de dégâts.Mais les principales forces desont sans très certainement son Z et son R. Le premier lui permet de courir à grande vitesse dès qu'un ennemi proche a perdu la majeure partie de ses PV, alors que le second offre la possibilité de s'élancer sur une grande distance jusqu'au premier Champion adverse touché, l'étourdissant et infligeant des dégâts importants qui rendent de la vie à. La combinaison des deux sorts peut vite devenir dangereuse pour les carrys peu attentifs.L'archétype de l'assassin, mortel et insaisissable, qui peut facilement faire régner la terreur dans l'arrière-garde ennemie. Un potentiel de kill colossal qui s'allie avec une simplicité mécanique difficilement égalée, idéal donc pour commencer à vous familiariser avec ce rôle.Le sort le plus emblématique dereste son A, qui lui permet de devenir inciblable en infligeant des dégâts à plusieurs Champions, ou une seule si ce dernier est isolé. Le Z vous donne la possibilité de vous soigner et de temporiser après votre offensive grâce à une importante réduction de dégâts.Pour le reste du kit, tout contribue à augmenter passivement vos dégâts, puisqu'il s'agit soit d'une double attaque pour le passif, de dégâts bruts pour le E, soit d'une vitesse d'attaque et de déplacement pour le R. Tout est là pour que vous puissiez rester au contact de votre cible et enchaîner les attaques de base pour découper vos ennemis.Cette liste a pour but de vous familiariser tranquillement avec les enjeux de la jungle, avec des personnages simples. Si vous cherchez à approfondir votre expérience sur ce rôle, nous vous recommandons de consulter la tier list consacrée aux junglers de LoL