League of Legends : Tier list des meilleurs junglers

Tier list des meilleurs junglers de LoL en 12.19

S+ Bel'Veth Elise Maïtre Yi Rek'Sai Udyr S Amumu Diana Ekko Kindred Shaco Zac A Gragas Jarvan IV Karthus Kayn Kha'Zix Lilia Maokai Mordekaiser Nocturne Nunu et Willump Olaf Rengar Sejuani Vi Volibear Warwick

étant un jeu multijoueur très orienté vers la compétition, et avec divers rôles, de nombreux joueurs se demandent quels sont les personnages les plus performants, qu'il faut prioriser pour entrevoir la victoire, ou, à contrario, à ne pas choisir, étant donné qu'ils sont jugés trop faibles ou que leur prise en main est bien trop complexe. C'est dans ce sens que nous vous proposonsAu programme de cette tier list, la forte présence deest à remarquer, tout en haut du classement. Le champion n'a pas connu de nerf majeur depuis le mois de juin 2022 et continue de dominer la jungle grâce à son kit extrêmement complet : mobilité, contrôle, dégâts bruts, résistance, vol de vie. Si elle n'est pas pick, il y a de fortes chances qu'elle ait été ban.Nous pouvons également noter qu'est toujours en forme depuis son rework en 12.16, qui lui a conféré un nouveau potentiel de dégâts en zone en plus de ses atouts traditionnels à savoir la vitesse, les contrôles, et de bons dégâts monocible.En plus de ces deux picks, le reste des meilleures places du classement est occupé par des personnages principalement axés sur l'assassinat.constituent tous d'excellents moyens d'éliminer un carry imprudent ou mal positionné.Ces assassins bénéficient tous d'une mobilité accrue avec des sorts de déplacements rapides ou instantanés qui offrent des possibilités de gank exclusives. Des schémas de jeu permettant d'échapper à la vision ennemie, forçant les laners adverses à rester sur leurs gardes en toutes circonstances.Le seul champion qui se différencie quelque peu du reste est Fiddlesticks, dont le principal intérêt est de condamner les teamfights pour les ennemis qui auraient le malheur de se regrouper, grâce à ses gros dégâts de zone et ses contrôles. Il peut aussi lui aussi profiter d'itinéraires de ganks avantageux grâce à son ultime.Les données de cetteont été regroupées sur la base de joueurs Platine ou supérieurs. Il s'agit d'une combinaison relativement favorable entre le niveau des joueurs et la représentativité à l'échelle globale du jeu. Pour conclure, nous rappelons que cetteest basée sur la méta actuelle deet qu'elle est donc vouée à évoluer. D'autant plus que Riot Games est très réactif sur les équilibrages et modifications, qui viendront, sans aucun doute, bousculer cette. Si vous n'êtes pas d'accord avec le classement d'un personnage, n'hésitez pas à l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires, pour que nous puissions, si besoin, revoir son positionnement.