LoL : Les Champions pour bien débuter en ADC

Les Champions pour bien débuter en ADC sur LoL

Ashe

Miss Fortune

Caitlyn

Ashe

Miss Fortune

Caitlyn

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Avant toute chose, il faut bien choisir le rôle dans lequel vous souhaitez évoluer sur. Le choix des champions s'en trouvera grandement réduit puisque tous les champions ne sont pas faits pour être joués à tous les rôles, loin de là. Il existe, bien sûr, des intrépides qui dépassent ces limites, mais nous vous déconseillons très fortement de vous livrer à ce genre d'expériences si vous débutez surOutre le support, la voie du bas est occupée par un, comme son nom l'indique,lors des différents affrontements que peut rencontrer l'équipe. Le poste est quasiment uniquement occupé par des tireurs, leur potentiel de dégâts est équilibré par une grande fragilité, d'où la présence d'un support à leurs côtés sur la lane. Malgré cette aide, leur statut crucial dans les teamfights en fait des cibles privilégiées pour les combattants et les assassins, le positionnement de l'est donc crucial pour accomplir son rôle. Le rôle est aussi satisfaisant que complexe.Pour faire bref, voici la liste desSi vous souhaitez des informations supplémentaires, nous vous expliquons pourquoi ces champions sont, selon nous et actuellement, idéaux pourC'est l'archétype de l'ADC basé sur la vitesse d'attaque et les coups critiques, avec la particularité de disposer d'un nombre important de contrôles afin de maximiser ses dégâts. L'ensemble de son kit est facile à prendre en main, grâce à des mécaniques simples qui permettent aussi bien de faire des dégâts que d'aider ses alliés.La mécanique principale d'consiste à enchaîner les auto-attaques afin d'infliger un maximum de dégâts aux ennemis. Dans cette tâche, elle est aidée par son passif qui permet à ses attaques de base de ralentir les ennemis. Son A augmente sa vitesse d'attaque, ce qui signifie plus de dégâts et plus de ralentissement.Le Z est un excellent outil qui peut servir aussi bien pour harass l'ennemi que pour le maintenir à distance en se déployant en un large cône, pouvant également ralentir les ennemis. Enfin, son ultime peut étourdir les ennemis où qu'ils soient sur la carte, puisqu'il s'agit d'une flèche à la portée illimitée.s'arrête ici pour les dégâts puisque son E est purement utilitaire, il permet de prendre la vision dans une zone où qu'elle soit sur la carte pendant une durée.Bien qu'il s'agisse d'une tireuse assez traditionnelle, son gameplay est sensiblement différent du profil habituel critique/vitesse d'attaque. Elle possède une phase de lane facile grâce à ses outils qui lui permettent à la fois de zoner et d'être une menace. Mais c'est en teamfight qu'elle déploie tout son potentiel de dégâts de zone.Le passif deaugmente les dégâts de sa première attaque sur une cible, un excellent moyen d'entamer un affrontement avec de lourds dommages. Son A permet de faire ricocher sur un deuxième ennemi derrière la cible initiale, avec un critique assuré si la première cible est tuée. C'est un outil de poke redoutable qui inflige de lourds dégâts en phase de lane, d'autant plus qu'il applique le passif.Le Z augmente passivement votre vitesse de déplacement, lorsqu'il est activé, il augmente également la vitesse d'attaque. Le E fournit une zone généreuse de ralentissement à une distance confortable qui vous permet de freiner vos poursuivants, ou bien d'empêcher vos cibles de fuir.Le sort emblématique deest son R, qui créé un cône dans lequel elle tire en continu pendant une certaine durée. Chaque balle peut être un coup critique, mais même sans critique, les dégâts du sort sont colossaux et peuvent littéralement faire fondre la composition ennemie.Une itération très classique du rôle d'ADC avec le retour du duo vitesse d'attaque/critique.excelle principalement dans l'élimination des cibles une par une, notamment grâce à une portée très confortable qui lui donne un avantage contre un grand nombre d'ennemis. Son potentiel d'élimination est complété par des outils de zone et de contrôle qui lui permettent de garder ses ennemis à la distance voulue.dispose naturellement d'un potentiel de dégâts élevé dès le début de la partie grâce à son passif qui lui octroie un coup critique gratuit toutes les six attaques de base. Son A est un projectile de zone qui permet à la fois d'harass, mais aussi d'éliminer rapidement les vagues de sbires. Son Z lui permet de poser des pièges sur le sol, immobilisant les adversaires qui marchent dedans.gagne en portée sur la cible touchée et l'attaque sera forcément un critique.Son E envoie un filet devant elle qui ralentit l'ennemi tandis qu'elle est repoussée en arrière.gagne en portée sur la cible touchée et l'attaque sera forcément un critique. Le R permet de verrouiller une cible et d'envoyer un puissant projectile, le sort peut être déclenché dans une très large zone. Le projectile s'arrête au premier champion touché, les ennemis peuvent donc se protéger entre eux.Cette liste a pour but de vous familiariser tranquillement avec les enjeux du poste d'ADC avec des personnages simples. Si vous cherchez à approfondir votre expérience sur ce rôle, nous vous recommandons de consulter la tier list consacrée aux ADC sur LoL