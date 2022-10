League of Legends : Tier list des meilleurs ADC

Tier list des meilleurs ADC de LoL en saison 12

S+ Draven Kai'Sa Miss Fortune Samira Twitch S Ashe Jhin Nilah Tristana A Jinx Karthus Seraphine Ziggs

étant un jeu multijoueur très orienté vers la compétition, et avec divers rôles, de nombreux joueurs se demandent quels sont les personnages les plus performants, qu'il faut prioriser pour entrevoir la victoire, ou, à contrario, à ne pas choisir, étant donné qu'ils sont jugés trop faibles ou que leur prise en main est bien trop complexe. C'est dans ce sens que nous vous proposonsAvec son build critique actuel,a tous les atouts dont peut rêver un ADC : kiting confortable grâce à son passif et son Z, tenue de lane agressive avec son E et son A et surtout un effet dévastateur en teamfight grâce à son ultime à condition d'être bien positionné. Elle est particulièrement efficace dans un couloir de jungle ou avec des contrôles de zone dans votre équipe.est un habitué des hautes places dans les classements des tireurs, avec son potentiel de dégâts difficilement égalable, et ce, à tous les stades de la partie. Son passif lui permet d'accélérer grandement sa game à chaque champion tué. Son E fournit un outil aussi bien offensif que défensif, au même titre que son Z. Enfin, son ultime global permet d'apporter un avantage n'importe où sur la carte et d'aller virtuellement sécuriser n'importe quel kill.Parmi les têtes de liste qui se démarquent, nous pouvons noter, le champion demande une certaine précision dans l'exécution, mais vous le rend très bien. Le E donne une mobilité qui permet de déborder l'adversaire, le Z fait partie des meilleures options défensives du jeu dans des matchs-up distance. L'ultime est la promesse quasi assurée d'infliger de lourds dégâts autour de vous, tout en jouant aux limites grâce à la régénération qu'il confère.Le reste de laest principalement composé d'ADC basés sur la vitesse d'attaque et les critiques, assez classiques. Mention spéciale pouret son gameplay singulier à base de 4 balles et de contrôle. Notons également la présence de trois mages avecetqui viennent trouver leur place dans la liste, mais disposent toutefois de taux de sélection beaucoup plus faibles que leurs homologues tireurs.Les données de cetteont été regroupées sur la base de joueurs Platine ou supérieurs. Il s'agit d'une combinaison relativement favorable entre le niveau des joueurs et la représentativité à l'échelle globale du jeu. Pour conclure, nous rappelons que cetteest basée sur la méta actuelle deet qu'elle est donc vouée à évoluer. D'autant plus que Riot Games est très réactif sur les équilibrages et modifications, qui viendront, sans aucun doute, bousculer cette. Si vous n'êtes pas d'accord avec le classement d'un personnage, n'hésitez pas à l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires, pour que nous puissions, si besoin, revoir son positionnement.