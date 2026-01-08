LoL : Le rework de Shyvana a été confirmé, le dragon du MOBA va se refaire une beauté en saison 1

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 08 janvier 2026 à 17h01
Riot Games a officiellement annoncé la refonte de Shyvana en janvier 2026. Le dragon de LoL va changer d'apparence, et verra son kit être quelque peu ajusté.
LoL : Le rework de Shyvana a été confirmé, le dragon du MOBA va se refaire une beauté en saison 1
La première saison de LoL de 2026 a commencé le jeudi 8 janvier avec le déploiement du patch 26.1, et elle met Demacia et ses champions à l'honneur, tout en amenant une multitude de changements majeurs, à l'instar des quêtes de rôle, des lampes féériques, ou encore de la surcroissance cristalline. Riot Games réserve toutefois d'autres surprises aux joueurs qui arriveront plus tard, en particulier la refonte de Shyvana.

Le rework de Shyvana arrivera avec l'acte II de la saison 1 de LoL en 2026

La rumeur circulait depuis plusieurs semaines sur les réseaux, et elle a été confirmée par Riot Games le 8 janvier 2026 : la mise à jour de Shyvana sera bientôt d'actualité. Le demi-dragon va bel et bien faire l'objet d'une refonte visuelle (VGU), mais ses compétences resteront les mêmes. Toutefois, vous pouvez vous attendre à ce que son kit reçoive quelques changements mineurs. 

rework-shyvana
La cinématique de Demacia, partagée à la veille du déploiement du patch 26.1, avait déjà plus ou moins révélé le rework de Shyvana, puisque le dragon y apparaît à plusieurs reprises, c'est pourquoi la confirmation du développeur ne devrait pas vraiment surprendre la communauté. 

shyvana-cinematique
Qui plus est, des fuites avaient permis aux joueurs de se préparer à cette annonce, et avaient même donné quelques indications relatives à son gameplay. Selon ces rumeurs, son R la transformera en un dragon plus imposant qu'à l'heure actuelle, son E laissera une traînée de feu au sol, son Z sera un buff infligeant des dégâts de zone, et enfin, son A sera utile à ce que certaines de ses auto-attaques accordent du vol de vie et projettent ses ennemis.

Better look at Shyvana's rework coming in 2026 🔥
byu/aroushthekween inloreofleague

Bien entendu, nous ne pouvons confirmer les ajustements de son kit pour le moment, puisque Riot Games n'a pas partagé officiellement tous les détails à ce sujet. Néanmoins, le développeur révélera au cours des semaines à venir son projet pour Shyvana, alors restez à l'affût pour ne rien manquer de l'actualité de League of Legends.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.15
League of Legends 21 juillet 2026

LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.15

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.15 de LoL dans cet article.
LoL : Rotation des Champions gratuits
League of Legends 21 juillet 2026

LoL : Rotation des Champions gratuits

Découvrez la rotation des Champions gratuits, actuellement disponible sur League of Legends.
LoL Classic : Quels champions seront disponibles lors du lancement ?
League of Legends 18 juillet 2026

LoL Classic : Quels champions seront disponibles lors du lancement ?

Retrouvez la liste des personnages qui seront présents dans le roster de LoL Classic durant le lancement du mode en juillet 2026.

commentaire (0)