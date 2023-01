LoL : Le mode de jeu « Raid du Nexus » pourrait-il disparaître ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Récemment, Riot Games a teasé l'arrivée d'un nouveau mode de jeu pour l'été 2023, un événement rare ces derniers temps. En effet, depuis déjà plusieurs mois, les joueurs ont vu se succéder encore et toujours les mêmes modes et notamment l'URF, l'un des plus populaires parmi la communauté. Cependant, l'un d'entre eux n'a pas été aperçu depuis déjà un bon moment et il s'agit duIntroduit sur le jeu en 2018,qui consiste à détruire le Nexus de l'équipe adverse. Pour y parvenir, les joueurs de chaque équipe doivent s'affronter au cours de petits événements délirants qui viennent ajouter un peu de piment à la partie. Chaque victoire lors d'un événement confère des bonus différents à l'équipe victorieuse pour lui permettre de remporter plus facilement la partie.Après avoir disparu des radars, ce mode de jeu était censé faire son, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Il s'avère en effet queà cause de soucis dans l'interface du jeu, comme l'avait indiqué le compte Twitter « League of Legends Dev Team » le 7 décembre 2023.Plus récemment, les membres de l'équipe de développement se sont exprimés sur Reddit à propos du mode de jeu. Les nouvelles ne sont pas très bonnes et. « Nous ne savons pas quand Nexus Blitz reviendra, non pas parce que nous ne voulons pas le ramener, mais parce que nous ne savons pas actuellement quel travail est nécessaire pour le ramener. [...] Il y avait une équipe fraîchement constituée en 2022, malheureusement la majorité de l'équipe s'est dissoute vers le milieu de l'année avant que le développement du projet ne puisse démarrer. [...] Ainsi, bien que nous ayons de nouveaux effectifs en place, une phase d'apprentissage et de découverte est nécessaire pour que cette équipe puisse affronter le Raid du Nexus. »Pour le moment, Riot Games n'a pas fourni d'autres informations etet même s'il reviendra un jour. En attendant, nous pouvons toujours nous consoler avec l'idée qu'un nouveau mode viendra prochainement rythmer nos parties dans la Faille de l'Invocateur.