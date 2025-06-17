LoL : Le mode Arena revient, et pour longtemps

L'Arena sera bientôt de nouveau disponible sur LoL, et vous pourrez vous affronter dans la Grande Ordalie pendant de nombreux mois.
Les modes alternatifs de League of Legends
plaisent beaucoup aux joueurs, qui aiment par exemple lancer quelques parties d'ARAM pour se détendre après une série de parties classées. L'un des plus appréciés, le mode Arena
, va justement faire son grand retour après plusieurs mois d'absence.
Le mode Arena revient pour au moins une année sur LoL
En juin 2025, une semaine avant le déploiement du patch 25.13 de LoL
, Riot Games a annoncé une nouvelle qui devrait ravir les fans du mode Arena, qui a longtemps était disponible au cours de l'année précédente. En effet, l'Arena va revenir avec le prochain patch du MOBA le mercredi 25 juin 2025, et restera en place pour une durée « d'au moins 12 mois ».
Des mises à jour mineures auront lieu régulièrement, toutes les deux semaines, afin d'apporter les ajustements nécessaires à l'équilibrage du mode, et une plus importante sera lancée au cours du premier semestre 2026. D'ici là, l'Arena de la Grande Ordalie
sera disponible sans modification majeure au niveau du gameplay. Notez que vous reprendrez là où vous vous étiez arrêtés dans le système de renommée et le défi Divinité d'Arena, mais que la progression d'Arena sera réinitialisée lorsque la saison 3 commencera. En même temps, de nouvelles optimisations pourront être débloquées.
La dernière version de l'Arena avait rencontré le succès, et son retrait avait rapidement invité les joueurs à faire part de leurs regrets quant à cette décision sur les réseaux. Riot Games s'est donc montré à l'écoute de la communauté et propose de faire revenir l'Arena sur une longue période, sans fermer la porte à ce que le mode ne devienne définitif au même titre que l'ARAM. Le second acte de la saison 2 sera d'ailleurs marqué par l'ajout d'une nouvelle carte en ARAM, le Passage de Koeshin.
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