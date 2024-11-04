LoL : Riot Games donne des nouvelles du projet de MMO

De nouvelles informations au sujet de l'avancée du développement du MMO ont été communiquées par Marc Merrill au cours des Worlds 2024 de LoL.
Vers la fin du mois d'octobre 2024, une offre d'emploi publiée sur le site de carrière de Riot Games en lien avec le projet du MMO
basé sur l'univers de LoL
relançait les conversations à ce sujet, et permettait d'affirmer que son développement avait bel et bien commencé. Quelques jours plus tard, Marc Merrill, le co-fondateur de l'entreprise et en charge de la direction des produits a partagé de nouvelles informations.
Marc Merrill donne des nouvelles du MMO de LoL
Si vous faites partie de ceux qui attendent de pied ferme des nouvelles quant au MMO de Riot Games, alors vous serez probablement heureux de lire cet article. En effet, à l'occasion de la finale des Championnats du monde de LoL
, Marc Merrill a affirmé que l'équipe disposait à présent d'une « super direction » pour ce projet.
Après que ce dernier ait été réinitialisé en mars 2024, presque aucune nouvelle n'avait été partagée jusqu'à aujourd'hui.
L'information a été communiquée par à la suite des demandes répétées des joueurs dans le chat, jusqu'à ce que Marc "Caedrel" Lamont finisse par poser directement la question à Marc Merrill, qui a précisé que toute l'équipe croit fermement en ce jeu et qu'elle « travaille dur dessus »
. Il a aussi indiqué qu'il s'agit du projet sur lequel il a passé le plus de temps, et qu'il avait conscience des attentes des joueurs. Ainsi, tout est mis en œuvre pour ne pas vous décevoir. Par contre, cela ne signifie pas que le MMO verra le jour bientôt, car il faudra attendre un certain temps avant qu'il ne soit jouable. Le chemin est donc encore long, et nous sommes avides d'en apprendre un peu plus sur ce point.
À l'heure actuelle, WoW et FF14 se positionnent toujours comme les leaders de la scène, mais Riot Games est bien connu pour sa capacité à renouveler un genre. Le projet paraît alors aussi prometteur qu'au moment de son annonce, mais il faudra faire preuve de patience pour le découvrir.
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