LoL : Le champion Fiddlestick recréé en LEGO

Afin de fêter la refonte de Fiddlestick qui arrivera prochainement dans League of Legends, un joueur a recréé le personnage en LEGO.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a quelques jours nous découvrions le nouveau trailer présentant très brièvement la refonte du champion de League of Legends , à savoir. Avec ces modifications, l'épouvantail devrait avoir le droit à un nouveau kit avec un look beaucoup plus effrayant qu'auparavant.Pour célébrer, un joueur de LoL prénommé Jayfa s'est amusé à. Extrêmement réaliste, ce dernier est doté d'une capuche, d'une grande faux en métal, mais également de fourches en guise de pieds et d'un exosquelette mécanique. Même s'il manque quelques détails, la ressemblance est frappante.Pour la petite histoire,Grâce à sa création, il avait remporté le premier prix d'un concours sur le serveur Oceanic.après plus d'un an d'attente les joueurs vont bientôt pouvoir découvrir les nouveautés et modifications de Fiddlestick.Si pour le moment il n'y a toujours pas de date officielle quant à la sortie de la, les joueurs peuvent s'attendre à le voir débarquer sur le PBE (les serveurs de test) très prochainement.