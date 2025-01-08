LoL : Le champion détenant le plus de skins n'est probablement pas celui que vous imaginez

Découvrez quel champion de LoL a obtenu le plus de skins sur LoL en début d'année 2025.
Les cosmétiques font partie intégrante de LoL
, et plusieurs champions reçoivent des skins inédits à chaque mise à jour, enrichissant sans cesse les collections déjà existantes. Nous pourrions nous dire a priori que Riot Games choisit d'ajouter de nouvelles apparences aux unités plébiscitées par les joueurs, mais cela n'est en réalité pas le cas au regard d'un classement partagé par la communauté sur Reddit.
Miss Fortune a reçu plus de 20 skins sur LoL
Le champion ayant accumulé le plus de skins sur LoL
n'est sans doute pas celui auquel vous pensez, c'est ce dont témoigne un classement réalisé par les joueurs sur Reddit pour dresser le bilan de 2024. En effet, Miss Fortune est étonnamment le personnage ayant reçu le plus d'apparences au fil des années avec 21 cosmétiques
, devant Ezreal (20) pourtant très apprécié et souvent sélectionné sur le MOBA. Néanmoins, ce chiffre doit être mis à jour concernant l'Explorateur prodigue, puisque le patch S1.25.1
lui a permis de rejoindre Miss Fortune en tête grâce à la collection Bal masqué de la Rose noire (soit 21).
Miss Fortune ends 2024 with the most skins
byu/Dawnbringer_Fortune inleagueoflegends
Selon les données proposées par le site LeagueofGraphs
, les unités les plus populaires en Platine+ seraient Caitlyn, Jinx, Jhin, Lux et Ezreal, et Miss Fortune n'arrive qu'en 17ème
position. D'ailleurs, Lux, pourtant elle aussi apparut sur le jeu il y a de nombreuses années, a obtenu 19 skins, tout comme Akali. Ashe, Ahri et Lee Sin en comptent 18.
Les joueurs ont été surpris de ce constat, bien qu'il soit assez facile d'expliquer ce résultat. Miss Fortune fait partie du roster de LoL
depuis le 8 septembre 2010, soit moins d'un an après le lancement du jeu le 27 octobre 2009. Riot Games lui a donc octroyé 21 apparences en presque 16 ans
, moins d'une par an, ce qui n'est en rien disproportionné.
Néanmoins, le développeur devrait peut-être ralentir encore la cadence, étant donné que des champions plus récents comme Vex espèrent depuis longtemps un skin inédit. Cette dernière a obtenu l'apparence Empyréenne en 2022, portant son nombre de skins à 2. La communauté attend ainsi en toute logique que Riot Games accorde une plus grande attention aux personnages délaissés
, et calme la production de skins pour ceux qui en comptent déjà plus d'une quinzaine, même s'ils sont autant appréciés que Ezreal.
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