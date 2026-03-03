LoL : La refonte de Shyvana est prévue pour mars, et les détails de ses sorts ont été partagés

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 mars 2026 à 09h52
Shyvana va recevoir une mise à jour majeure en mars 2026 sur LoL. Au programme, refonte visuelle et ajustements de son kit, les détails dans cet article.
LoL : La refonte de Shyvana est prévue pour mars, et les détails de ses sorts ont été partagés
En janvier 2026, Riot Games confirmait la refonte de Shyvana sur LoL. Quelques semaines plus tard, le développeur en a enfin dit plus à ce sujet, en partageant notamment une cinématique ainsi que les détails de son kit retravaillé.

La refonte de Shyvana arrivera avec le patch 26.6 de LoL

Elle était attendue depuis longtemps, et elle sera disponible à partir du 18 mars 2026, lors du déploiement de la mise à jour 26.6 de LoL : la refonte de Shyvana est imminente, et apportera des changements majeurs au personnage. Ce rework amènera des nouveautés au niveau du Lore du Demi-Dragon de LoL, ainsi qu'une refonte visuelle et des ajustements au niveau de ses compétences.

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Plus draconique qu'auparavant, elle sera toujours jouable AP ou AD, et voici les détails de son kit retravaillé :
  • Passif : Les éliminations de champions ennemis, de grands sbires et de grands monstres confèrent à Shyvana des cumuls de Peau d'Écailles, améliorant ses défenses.
  • A : La prochaine attaque de Shyvana frappe la cible ainsi que la zone autour d'elle. Cette compétence peut être relancée. En Forme de Dragon, elle obtient une relance supplémentaire, infligeant d'énormes dégâts à une cible unique.
  • Z : Shyvana gagne un bouclier et de la vitesse de déplacement, puis après un court délai, la zone autour d'elle explose. En Forme de Dragon, l'explosion la soigne si elle touche un champion ennemi ou un monstre.
  • E : Shyvana lance une boule de feu qui explose en touchant une grande cible et la ralentit. En Forme de Dragon, elle traverse les ennemis et explose au contact des grandes cibles, laissant derrière elle une traînée de feu.
  • R : Shyvana se transforme en Dragon et bondit en avant, effrayant les ennemis sur son passage. En Forme de Dragon, elle devient plus grande et ses compétences de base sont renforcées.
rework-shyvana
Dans l'ensemble, ses nouvelles compétences resteront fidèles à son identité de Colosse, et Shyvana pourrait ainsi récupérer une place de choix dans la méta.

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Pendant le dev drop du 2 mars, les développeurs de LoL ont aussi indiqué qu'aucun nouveau champion ne sortira durant le premier acte de la saison de Demacia, puisque la priorité est laissée à « la grosse mise à jour de League ». Nous disposons toutefois de quelques indices : selon les rumeurs, le prochain personnage à rejoindre le roster sera un certain Locke.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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