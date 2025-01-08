LoL : La mise à jour de la téléportation risque de vous surprendre

Le fameux sort d'invocateur de la Téléportation a fait l'objet de changements majeurs avec le patch S1.25.1 de LoL.
Sur LoL
, la téléportation est un sort d'invocateur apprécié depuis toujours par les joueurs puisqu'il est capable de retourner une situation à votre avantage en étant bien employé. La première mise à jour de 2025 marquant le début de la saison 1 a toutefois appliqué quelques changements significatifs à ce niveau, que nous vous expliquons dans cet article.
Le patch 25.S1.1 de LoL apporte des changements décisifs à la téléportation
La téléportation
a toujours été l'un des sorts les plus puissants de LoL
malgré plusieurs ajustements, puisqu'il permet de prendre l'avantage, soit en phase de lane, soit en intervenant comme il se doit pour s'accaparer un objectif important comme le Baron Nashor. Riot Games a d'ailleurs admis qu'il ne connaît pas de « faiblesse intrinsèque
», et qu'il joue le rôle d'une « réinitialisation à moindre coût
». La saison 1 de 2025 a alors introduit de nouveaux changements dans son fonctionnement, qui devraient vous inciter à retravailler vos habitudes.
Désormais, la téléportation sera plus lente, mais aura un impact plus significatif en milieu et fin de partie.
Concrètement, vous ne serez plus téléporté instantanément après la canalisation, mais vous voyagerez de manière visible à travers la Faille.
Le temps de trajet sera ainsi plus long
, ce qui aura pour effet de diminuer la puissance du sort en début de partie. Pour contrebalancer, la durée de la canalisation a été réduite de 4 à 3 secondes
, et le sort fonctionne comme un dash grâce auquel vous êtes intouchable et inarrêtable. La durée du déplacement peut à présent s'étendre jusqu'à 8 secondes en fonction de la distance parcourue. De ce fait, il sera plus facile de réagir à une téléportation ennemie sur votre voie.
Par ailleurs, le délai de récupération a été réduit d'une minute, de 360 à 300 secondes
, et vous pouvez de nouveau cibler les balises et les sbires
. La téléportation débridée
dispose d'une vitesse considérablement augmentée (4 500 par seconde), ce qui devrait vous permettre des déplacements stratégiques plus rapides et de mieux contrôler la carte.
Voici les détails concernant les changements apportés à la téléportation si vous n'avez pas eu le temps de lire en profondeur le patch notes S1.25.1
:
- Durée de la canalisation initiale : 4 secondes ⇒ 3 secondes
- Type de trajet : téléportation ⇒ ruée impossible à cibler et à arrêter
- Durée totale du trajet : toujours 4 secondes ⇒ jusqu'à 8 secondes en fonction de la distance parcourue
- Vitesse de déplacement : 1000, mais peut aller plus vite si la durée totale du trajet devait prendre plus de 8 secondes
- Délai de récupération : 360 secondes ⇒ 300 secondes
- Téléportation débridée - Vitesse de déplacement : 4500
- Téléportation débridée - Délai de récupération : 330-240 secondes (selon le niveau) ⇒ inchangé
- Téléportation débridée - Bonus en vitesse de déplacement à l'arrivée : 50% de la vitesse de déplacement totale pendant 3 secondes ⇒ 50% de la vitesse de déplacement totale pendant 4 seconde
N'hésitez pas à constater par vous-même cette mise à jour de la téléportation et de vous y habituer avant de lancer une partie classée qui comptera pour la saison 1 à partir du 9 janvier à midi.
commentaire (0)