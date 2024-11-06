LoL : Jinx Fixes Everything, un mini-jeu RPG, va débarquer sur le MOBA en novembre

Un nouveau mini-jeu célébrant la sortie de la saison 2 d'Arcana va être disponible sur LoL. Vous pourrez incarner Jinx et résoudre des énigmes dans la ville de Zaun à travers « Jinx Fixes Everything » quelques jours après la diffusion des premiers épisodes.
La saison 2 d'Arcane sera diffusée à partir du 9 novembre 2024, et Riot Games a organisé de grandes festivités sur LoL
pour célébrer cette sortie très attendue. En plus de recevoir des skins inédits pour l'ensemble des personnages de la série
et de proposer un set inspiré de cet univers pour TFT, le développeur a également prévu d'inclure un nouveau mini-jeu qui vous permettra d'incarner Jinx.
Jinx Fixes Everything arrive sur LoL en novembre
Après plusieurs années à patienter, les joueurs de LoL
vont enfin pouvoir découvrir le dénouement de la série Arcane à partir du 9 novembre, un lancement qui ne passera pas inaperçu sur le MOBA. En effet, plusieurs surprises vous attendent, et l'une d'entre elles concerne l'ajout d'un mini-jeu de type RPG intitulé « Jinx Fixes Everything » (littéralement « Jinx répare tout »)
.
Ce n'est pas la première fois que Riot Games propose des mini-jeux amusants sur le MOBA, le dernier en date ayant été déployé pendant l'été 2024 à la suite de la sortie d'Aurora, et le développeur a cette fois révélé que la prochaine expérience vous permettra d'être dans la peau de Jinx grâce à une vue à la première personne.
Vous devrez vous montrer curieux en explorant le monde,
en particulier vos « lieux favoris de Zaun »
, tout en résolvant diverses énigmes
.
Au regard des images visibles dans le trailer, il semblerait que vous ayez à interagir avec des objets, les inspecter, et en collectionner. Il est aussi possible d'observer une borne d'arcade suivant le thème de Teemo, ce qui laisse transparaître le mini-jeu le plus complexe et le plus abouti jamais mis en place par Riot Games.Jinx Fixes Everything
vaudra donc sûrement le détour, et sera disponible quelques jours après la diffusion du premier acte de la saison 2 d'Arcane, à partir du 12 novembre 2024.
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