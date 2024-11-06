LoL : Jinx Fixes Everything, un mini-jeu RPG, va débarquer sur le MOBA en novembre

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 06 novembre 2024 à 12h00
Un nouveau mini-jeu célébrant la sortie de la saison 2 d'Arcana va être disponible sur LoL. Vous pourrez incarner Jinx et résoudre des énigmes dans la ville de Zaun à travers « Jinx Fixes Everything » quelques jours après la diffusion des premiers épisodes.
LoL : Jinx Fixes Everything, un mini-jeu RPG, va débarquer sur le MOBA en novembre
La saison 2 d'Arcane sera diffusée à partir du 9 novembre 2024, et Riot Games a organisé de grandes festivités sur LoL pour célébrer cette sortie très attendue. En plus de recevoir des skins inédits pour l'ensemble des personnages de la série et de proposer un set inspiré de cet univers pour TFT, le développeur a également prévu d'inclure un nouveau mini-jeu qui vous permettra d'incarner Jinx.

Jinx Fixes Everything arrive sur LoL en novembre

Après plusieurs années à patienter, les joueurs de LoL vont enfin pouvoir découvrir le dénouement de la série Arcane à partir du 9 novembre, un lancement qui ne passera pas inaperçu sur le MOBA. En effet, plusieurs surprises vous attendent, et l'une d'entre elles concerne l'ajout d'un mini-jeu de type RPG intitulé « Jinx Fixes Everything » (littéralement « Jinx répare tout »).

Miniature vidéo

Ce n'est pas la première fois que Riot Games propose des mini-jeux amusants sur le MOBA, le dernier en date ayant été déployé pendant l'été 2024 à la suite de la sortie d'Aurora, et le développeur a cette fois révélé que la prochaine expérience vous permettra d'être dans la peau de Jinx grâce à une vue à la première personne. Vous devrez vous montrer curieux en explorant le monde, en particulier vos « lieux favoris de Zaun », tout en résolvant diverses énigmes.

mini-jeu-teemo
Au regard des images visibles dans le trailer, il semblerait que vous ayez à interagir avec des objets, les inspecter, et en collectionner. Il est aussi possible d'observer une borne d'arcade suivant le thème de Teemo, ce qui laisse transparaître le mini-jeu le plus complexe et le plus abouti jamais mis en place par Riot Games.

Jinx Fixes Everything vaudra donc sûrement le détour, et sera disponible quelques jours après la diffusion du premier acte de la saison 2 d'Arcane, à partir du 12 novembre 2024.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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