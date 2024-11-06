LoL : Des skins inspirés d'Arcane vont être ajoutés pour tous les personnages de la série

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 06 novembre 2024 à 11h32
Les festivités en lien avec la sortie de la saison 2 d'Arcane s'annoncent grandioses sur LoL, puisque de nouveaux skins vont être disponibles pour une multitude de personnages.
LoL : Des skins inspirés d'Arcane vont être ajoutés pour tous les personnages de la série
Une surprise attend les joueurs de LoL avec la sortie de la saison 2 d'Arcane, avec l'arrivée de skins inédits pour plusieurs personnages présents dans la série.

Tous les personnages d'Arcane vont recevoir un skin sur LoL

L'impatience des joueurs de LoL ne cesse de s'accroître à l'approche du lancement de la deuxième et dernière saison de la série Arcane, et Riot Games a décidé de faire les choses en grand pour célébrer l'événement. Le prochain set de TFT sera par exemple basé sur l'univers de la série, et les amateurs du MOBA pourront également bénéficier de nouveaux skins. En effet, chaque personnage de la série va obtenir une apparence inédite, ce qui signifie qu'un nombre important de cosmétiques vont être ajoutés. 
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Vous retrouverez notamment un skin Prestige de Caitlyn portant son fameux béret et l'uniforme de Piltover, ou encore Singed avec son masque emblématique et une tenue recouverte de produits chimiques, comme dans la série. Jinx sera bien entendu aussi concernée, avec plusieurs variantes de sa Super Roquette de la mort, qui rappellera la destruction du conseil de Piltover. 

Stephanie Leung, responsable des skins chez Riot Games, a exprimé son enthousiasme quant à ces créations, et a expliqué avoir adoré donner vie sur le MOBA à tous ces personnages. Elle a ensuite fait part de son impatience à l'idée que vous puissiez découvrir les skins qui seront accordés à Viktor et Jayce, qu'elle juge très réussis. Ambessa Medarda, qui a intégré LoL le 6 novembre 2024 avec le patch 14.22 ne dérogera pas non plus à la règle, et vous pourrez apprécier l'intégralité de ces nouvelles apparences prochainement, puisque la saison d'Arcane sera diffusée sur Netflix à partir du 9 novembre.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.19
League of Legends 15 septembre 2026

LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.19

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.19 de LoL dans cet article.
LoL : Rotation des Champions gratuits
League of Legends 15 septembre 2026

LoL : Rotation des Champions gratuits

Découvrez la rotation des Champions gratuits, actuellement disponible sur League of Legends.
LoL : Le chat vocal d'équipe arrive, Riot Games dévoile les nouveautés de l'Acte 2 de la saison 3
League of Legends 09 septembre 2026

LoL : Le chat vocal d'équipe arrive, Riot Games dévoile les nouveautés de l'Acte 2 de la saison 3

Riot Games a communiqué à propos des grandes nouveautés à venir sur LoL lors du second acte de la saison 3 de 2026. Retrouvez un aperçu de ces ajouts dans cet article.

commentaire (0)