LoL : Des skins inspirés d'Arcane vont être ajoutés pour tous les personnages de la série

Les festivités en lien avec la sortie de la saison 2 d'Arcane s'annoncent grandioses sur LoL, puisque de nouveaux skins vont être disponibles pour une multitude de personnages.
Une surprise attend les joueurs de LoL
avec la sortie de la saison 2 d'Arcane, avec l'arrivée de skins inédits pour plusieurs personnages présents dans la série.
Tous les personnages d'Arcane vont recevoir un skin sur LoL
L'impatience des joueurs de LoL
ne cesse de s'accroître à l'approche du lancement de la deuxième et dernière saison de la série Arcane, et Riot Games a décidé de faire les choses en grand pour célébrer l'événement. Le prochain set de TFT sera par exemple basé sur l'univers de la série, et les amateurs du MOBA pourront également bénéficier de nouveaux skins. En effet, chaque personnage de la série va obtenir une apparence inédite, ce qui signifie qu'un nombre important de cosmétiques vont être ajoutés.
Vous retrouverez notamment un skin Prestige de Caitlyn
portant son fameux béret et l'uniforme de Piltover, ou encore Singed
avec son masque emblématique et une tenue recouverte de produits chimiques, comme dans la série. Jinx
sera bien entendu aussi concernée, avec plusieurs variantes de sa Super Roquette de la mort, qui rappellera la destruction du conseil de Piltover.
Stephanie Leung, responsable des skins chez Riot Games, a exprimé son enthousiasme quant à ces créations, et a expliqué avoir adoré donner vie sur le MOBA à tous ces personnages. Elle a ensuite fait part de son impatience à l'idée que vous puissiez découvrir les skins qui seront accordés à Viktor et Jayce
, qu'elle juge très réussis. Ambessa Medarda, qui a intégré LoL
le 6 novembre 2024 avec le patch 14.22 ne dérogera pas non plus à la règle, et vous pourrez apprécier l'intégralité de ces nouvelles apparences prochainement, puisque la saison d'Arcane sera diffusée sur Netflix à partir du 9 novembre.
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