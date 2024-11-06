LoL : Des skins inspirés d'Arcane vont être ajoutés pour tous les personnages de la série







Vous retrouverez notamment unportant son fameux béret et l'uniforme de Piltover, ou encoreavec son masque emblématique et une tenue recouverte de produits chimiques, comme dans la série.sera bien entendu aussi concernée, avec plusieurs variantes de sa Super Roquette de la mort, qui rappellera la destruction du conseil de Piltover.Stephanie Leung, responsable des skins chez Riot Games, a exprimé son enthousiasme quant à ces créations, et a expliqué avoir adoré donner vie sur le MOBA à tous ces personnages. Elle a ensuite fait part de son impatience à l'idée que vous puissiez découvrir les skins qui seront accordés à, qu'elle juge très réussis. Ambessa Medarda, qui a intégréle 6 novembre 2024 avec le patch 14.22 ne dérogera pas non plus à la règle, et vous pourrez apprécier l'intégralité de ces nouvelles apparences prochainement, puisque la saison d'Arcane sera diffusée sur Netflix à partir du 9 novembre.