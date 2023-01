LoL : Deux nouveaux Champions et une roadmap pour 2023 dévoilés

La feuille de route de LoL en 2023

Il y a des jeux qui performent le temps d'un moment et d'autres qui continuent d'être au sommet, à l'image de, le MOBA de Riot Games, qui, plus de treize ans après son lancement, est toujours aussi populaire. De fait, nombreux sont les joueurs à se questionner sur les ajouts, ajustements et modifications concernant LoL ces douze prochains mois, notamment du côté des Champions. C'est pourquoi, intéressante pour certains, vaste pour d'autres, a été communiquée par Riot.Bien évidemment, les développeurs ont probablement gardé une part de surprise, pour que tous les ajouts majeurs ne soient pas déjà révélés. Mais plusieurs choses sont tout de même déjà connues, notamment au niveau des rework et équilibrages de Champions. Deux seront très vite disponibles en jeu,, avec un nouveau modèle de base et des effets visuels remaniés,, qui profitera d'une mise à jour complète au niveau de son gameplay.Toujours du côté des Champions,, deux parmi au moins quatre selon les dernières informations.. Toutefois, il va falloir se montrer patient avant d'avoir quelconque détail supplémentaire sur l'un ou l'autre des Champions.Il a également été précisé que de nouveaux skins légendaires seront introduits, dont pourront profiter Kalista, Aurelion Sol, Ivern, Kled, Ashe, Kha’Zix, Qiyana, Malphite, Thresh, Galio, Garen, Irelia, Sivir, Zyra et Lissandra. De plus, des événements temporaires seront introduits, comme les Dieux lunaires et les Mythificateurs.