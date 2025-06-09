LoL : Des Pick'Em seront organisés pour le MSI en juin

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 09 juin 2025 à 17h01
Si vous prévoyez de suivre le tournoi MSI de LoL en juin 2025, alors pourquoi ne pas le pimenter en effectuant vos prédictions avec les Pick'Em ?
LoL : Des Pick'Em seront organisés pour le MSI en juin
Chaque année, la communauté de LoL se réunit à l'automne pour vivre les Championnats du Monde (Worlds), et pour rendre cette expérience encore plus belle, Riot Games vous donne la possibilité de participer aux Pick'Em. Pour la première fois, elle vous sera également donnée à l'occasion du tournoi de mi-saison des MSI.

Que sont les Pick'Em ?

Sur LoL, les Pick'Em sont des prédictions effectuées par n'importe quel joueur de LoL à l'approche des Championnats du Monde. Chacun peut en effet répondre à diverses questions sur les résultats du tournoi par le biais de la boule, et proposer ainsi une série de pronostics variés. Il ne s'agit pas seulement de désigner les équipes victorieuses à chaque tour, mais aussi de réaliser des prédictions relatives à l'ensemble de la compétition, par exemple la durée de la partie la plus longue ou encore le type de dragon qui sera le plus éliminé. 

pickem

Les joueurs ayant vu juste reçoivent ensuite, en guise de récompense, des butins cosmétiques, comme des emotes, des coffres ou même des skins spécifiques.

Les Pick'Em seront ouverts avant le MSI de juin 2025

Le prochain tournoi MSI de LoL se déroulera du 27 juin au 12 juillet, et sera le premier pour lequel les joueurs pourront participer à des Pick'Em. Aucune date de sortie n'est connue à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais leur ouverture est certainement très proche au regard de la date de commencement de cette compétition majeure. En annonçant cette nouvelle, Riot Games a précisé que les skins utilisés par l'équipe gagnante au cours de la finale seront mis en vente dans la boutique du MOBA la semaine suivante.

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Préparez-vous alors à effectuer vos prédictions pour le MSI 2025, si vous espérez remporter quelques cosmétiques et rendre le visionnage du tournoi encore plus amusant.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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