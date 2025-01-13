LoL : Des changements vont être apportés à l'Exploit de force du Premier sang

Riot Games a dressé un premier bilan relatif aux nouvelles mécaniques de la saison 1-2025 de LoL, et le développeur a admis avoir commis une erreur.
La première saison classée de 2025 de LoL
a commencé le jeudi 9 janvier, ce qui a permis aux joueurs de découvrir les mécaniques liées à Atakhan et aux Exploits de force. Cette dernière permet notamment de remporter des enchantements de bottes triomphants
en validant deux des trois objectifs déterminés par Riot Games : le Premier sang, la Première tourelle, l'élimination de trois monstres. Quelques jours après le déploiement de Bienvenue à Noxus, Matt Leung-Harrison a dressé un premier bilan.
Les résultats des mécaniques de la saison 1 de LoL sont prometteurs, mais le Premier sang va faire l'objet d'ajustements
Riot Games a partagé ses observations quant aux débuts des joueurs de LoL
en partie classée en saison 1-2025. Même si les joueurs estiment que les exploits de force accentuent leur chances de décrocher la victoire finale pour l'équipe décrochant les enchantements de bottes triomphants, cela n'est pas totalement vrai selon le développeur.
En effet, un temps d'apprentissage est nécessaire lorsqu'une nouvelle mécanique est ajoutée, c'est pourquoi l'effet de snowball n'est en réalité pas « plus marqué que lors de la saison précédente, voire pas du tout. »
Aucun ajustement concernant les bottes de Tier 3 n'est alors au programme, mais Riot "Phroxzon" a tout de même admis qu'une erreur avait été commise au sujet de l'objectif du Premier sang
. Valider en premier cet Exploit « génère trop de frictions en termes de satisfaction et de clarté
», et pour cette raison, des modifications sont prévues avec le patch 15.2 ou 15.3.
Le développeur a aussi partagé certaines données pour vous apporter un meilleur aperçu des conséquences des nouvelles mécaniques :
- Taux de victoire avec Premier sang : 57,6 % | 57,5 %
- Taux de victoire avec la première tourelle : 70,4 % | 70,8 %
- Taux de victoire des Exploits de force : 74,1 %
- Taux de victoire d'Atakhan : 78,9 %
- Taux de victoire avec Baron Nashor : 82,5 % | 82,6 %
Même si ces chiffres paraissent élevés, il est important de soulever le fait que l'avancée d'une équipe vers la victoire est également influencée par les éliminations et le farming. De ce fait, ces données doivent être interprétées en tenant compte de cet aspect. Si les objectifs étaient retirés du jeu, le taux de victoire de l'équipe la plus apte à éliminer les membres adverses gagnerait à 70 % en 20 minutes. Il n'y a donc pas de réelle différence avec les résultats de la saison précédente, à l'exception de ce Premier sang qui bouleverse le début de partie, et auquel une solution sera apportée d'ici peu.
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