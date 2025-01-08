LoL : Quels enchantements de bottes triomphants sont apparus avec la saison 1 de 2025 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 08 janvier 2025 à 13h41
Retrouvez des informations relatives aux enchantements de bottes triomphants sur LoL, l'une des nouveautés de la saison 1 de 2025.
LoL : Quels enchantements de bottes triomphants sont apparus avec la saison 1 de 2025 ?
La première saison de LoL en 2025 est placée sous les couleurs de Noxus et amène de nouvelles mécaniques à assimiler au plus vite pour sortir victorieux de vos parties classées. L'une d'entre elle repose sur les exploits de force octroyant les enchantements de bottes triomphants, dont nous vous expliquons le fonctionnement dans cet article.

Que sont les enchantements de bottes triomphants sur LoL ?

Avec l'ajout de la mécanique des Exploits de force sur LoL avec la première saison de 2025, les joueurs peuvent débloquer des enchantements de bottes triomphants. Les Exploits de force remplacent en partie les récompenses associées au Premier sang et à la destruction de la première tourelle en termes de PO, qui incarnent désormais 2 des 3 objectifs à atteindre pour déverrouiller les enchantements, le troisième consistant à éliminer en premier 3 monstres. 
L'équipe réussissant deux des trois objectifs (Premier sang, Première tourelle, Élimination de monstres) remportera les exploits de force pour cette partie, et tous ses membres recevront un enchantement de bottes triomphant pour leurs bottes de palier 2.
Plus tard dans la partie, vous aurez aussi la possibilité de faire passer vos bottes du palier 2 au 3 contre des PO si vous disposez d'au moins 2 objets légendaires dans votre inventaire. Les enchantements de bottes triomphants sont toutefois gratuits et accordés tout de suite à tous les membres de l'équipe gagnante ayant déjà des bottes de palier 2.

Quels sont les enchantements de bottes triomphants disponibles ?

Palier 2

  • Jambières du berzerker (triomphant) : +5% de vitesse d'attaque
  • Bottes de lucidité (triomphant) : +5 accélération de compétence
  • Chaussures de sorcier (triomphant) : +4 pénétration magique
  • Coques en acier (triomphant) : +5 armure
  • Sandales de Mercure (triomphant) : +5 résistance magique
  • Bottes de célérité (triomphant) : +5 vitesse de déplacement
  • Âmes synchronisées (triomphant) : +5 vitesse de déplacement

Palier 3

Jambières de métal (amélioration des Jambières du berzerker)
jambieres-de-metal
  • 750 PO
  • +10% de vitesse d'attaque
  • +5 vitesse de déplacement
  • Quand vous attaquez un champion, vous gagnez +15% (mêlée) / 10% (distance) de vitesse de déplacement, diminue en 2 secondes.
Lucidité pourpre (amélioration des Bottes de lucidité)

lucidite-pourpre
  • 750 PO
  • +10 accélération de compétence
  • +5 vitesse de déplacement
  • Quand vous infligez des dégâts de compétence à un ennemi, quand vous utilisez un sort d'invocateur ou quand vous renforcez un allié avec une compétence, vous gagnez +10% de vitesse de déplacement (+8% pour les champions à distance) pendant 4 secondes.
Chaussures de lanceur de sorts (amélioration des Chaussures de sorcier)
chaussure-lanceur-de-sorts
  • 750 PO
  • +3 pénétration magique
  • +5 vitesse de déplacement
  • +10% de pénétration magique (oui, cet objet octroie un montant fixe ET un pourcentage de pénétration magique.)
Avancée blindée (amélioration des Coques en acier)
avance-blindee
  • 750 PO
  • +10 armure
  • +5 vitesse de déplacement
  • Quand vous subissez des dégâts physiques d'un champion, vous gagnez un bouclier anti-dégâts physiques de 10-140 PV (selon le niveau) + 4% de vos PV max pendant 4 secondes. (12 secondes de récupération)
Broyeuses à chaînes (amélioration des Sandales de Mercure)

broyeuse-a-chaines
  • 750 PO
  • +10 résistance magique
  • +5 vitesse de déplacement
  • Quand vous subissez des dégâts magiques d'un champion, vous gagnez un bouclier anti-dégâts magiques de 10-140 PV (selon le niveau) + 4% de vos PV max pendant 4 secondes. (12 sec de récupération)
Célérité martiale (amélioration des Bottes de célérité)

celerite-martiale
  • 750 PO
  • +10 vitesse de déplacement
  • Augmente votre vitesse de déplacement TOTALE de 4%. Multiplie toutes les autres formes de vitesse de déplacement. (Remarque : multiplie les autres pourcentages de vitesse de déplacement bonus, ce qui rend ce bonus en vitesse de déplacement bien plus puissant qu'un bonus normal.)
Semelles militaires (amélioration des Âmes synchronisées)
semelles-militaires
  • 750 PO
  • +10 vitesse de déplacement
  • Augmente votre vitesse de déplacement TOTALE de 10% en dehors des combats. Multiplie toutes les autres formes de vitesse de déplacement. (Remarque : multiplie les autres pourcentages de vitesse de déplacement bonus, ce qui rend ce bonus en vitesse de déplacement bien plus puissant qu'un bonus normal.)
Cassiopeia

Comme vous le savez, Cassiopeia ne peut pas porter de bottes. Ce n'est pas pour autant que Riot Games a désavantagé ce champion. En effet, le développeur lui permet de bénéficier des exploits de force en transformant sa compétence passive Grâce serpentine en Grâce serpentine triomphante, qui lui accorde +6 de vitesse déplacement par niveau au lieu de 4.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

LoL : MàJ 26.16, les détails de la mise à jour
League of Legends 11 août 2026

LoL : MàJ 26.16, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails du patch notes 26.16 de LoL, déployé le mercredi 12 août 2026, dans cet article.
LoL : Rotation des Champions gratuits
League of Legends 11 août 2026

LoL : Rotation des Champions gratuits

Découvrez la rotation des Champions gratuits, actuellement disponible sur League of Legends.
LoL Classic : Les chromas classiques dont vous possédez déjà le skin sont maintenant gratuits
League of Legends 04 août 2026

LoL Classic : Les chromas classiques dont vous possédez déjà le skin sont maintenant gratuits

Riot Games vous a entendu. Les chromas classiques déjà acquis sur la version standard de LoL seront à présent gratuits, et les achats effectués seront remboursés.

commentaire (0)