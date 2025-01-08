LoL : Quels enchantements de bottes triomphants sont apparus avec la saison 1 de 2025 ?

Retrouvez des informations relatives aux enchantements de bottes triomphants sur LoL, l'une des nouveautés de la saison 1 de 2025.
La première saison de LoL
en 2025 est placée sous les couleurs de Noxus et amène de nouvelles mécaniques à assimiler au plus vite pour sortir victorieux de vos parties classées. L'une d'entre elle repose sur les exploits de force octroyant les enchantements de bottes triomphants
, dont nous vous expliquons le fonctionnement dans cet article.
Que sont les enchantements de bottes triomphants sur LoL ?
Avec l'ajout de la mécanique des Exploits de force sur LoL
avec la première saison de 2025, les joueurs peuvent débloquer des enchantements de bottes triomphants
. Les Exploits de force remplacent en partie les récompenses associées au Premier sang et à la destruction de la première tourelle en termes de PO, qui incarnent désormais 2 des 3 objectifs à atteindre pour déverrouiller les enchantements
, le troisième consistant à éliminer en premier 3 monstres.
L'équipe réussissant deux des trois objectifs (Premier sang, Première tourelle, Élimination de monstres) remportera les exploits de force pour cette partie, et tous ses membres recevront un enchantement de bottes triomphant pour leurs bottes de palier 2.
Plus tard dans la partie, vous aurez aussi la possibilité de faire passer vos bottes du palier 2 au 3 contre des PO si vous disposez d'au moins 2 objets légendaires dans votre inventaire
. Les enchantements de bottes triomphants sont toutefois gratuits et accordés tout de suite à tous les membres de l'équipe gagnante ayant déjà des bottes de palier 2.
Quels sont les enchantements de bottes triomphants disponibles ?
Palier 2
- Jambières du berzerker (triomphant) : +5% de vitesse d'attaque
- Bottes de lucidité (triomphant) : +5 accélération de compétence
- Chaussures de sorcier (triomphant) : +4 pénétration magique
- Coques en acier (triomphant) : +5 armure
- Sandales de Mercure (triomphant) : +5 résistance magique
- Bottes de célérité (triomphant) : +5 vitesse de déplacement
- Âmes synchronisées (triomphant) : +5 vitesse de déplacement
Palier 3
Jambières de métal (amélioration des Jambières du berzerker)
Lucidité pourpre (amélioration des Bottes de lucidité)
- 750 PO
- +10% de vitesse d'attaque
- +5 vitesse de déplacement
- Quand vous attaquez un champion, vous gagnez +15% (mêlée) / 10% (distance) de vitesse de déplacement, diminue en 2 secondes.
Chaussures de lanceur de sorts (amélioration des Chaussures de sorcier)
- 750 PO
- +10 accélération de compétence
- +5 vitesse de déplacement
- Quand vous infligez des dégâts de compétence à un ennemi, quand vous utilisez un sort d'invocateur ou quand vous renforcez un allié avec une compétence, vous gagnez +10% de vitesse de déplacement (+8% pour les champions à distance) pendant 4 secondes.
Avancée blindée (amélioration des Coques en acier)
- 750 PO
- +3 pénétration magique
- +5 vitesse de déplacement
- +10% de pénétration magique (oui, cet objet octroie un montant fixe ET un pourcentage de pénétration magique.)
Broyeuses à chaînes (amélioration des Sandales de Mercure)
- 750 PO
- +10 armure
- +5 vitesse de déplacement
- Quand vous subissez des dégâts physiques d'un champion, vous gagnez un bouclier anti-dégâts physiques de 10-140 PV (selon le niveau) + 4% de vos PV max pendant 4 secondes. (12 secondes de récupération)
Célérité martiale (amélioration des Bottes de célérité)
- 750 PO
- +10 résistance magique
- +5 vitesse de déplacement
- Quand vous subissez des dégâts magiques d'un champion, vous gagnez un bouclier anti-dégâts magiques de 10-140 PV (selon le niveau) + 4% de vos PV max pendant 4 secondes. (12 sec de récupération)
Semelles militaires (amélioration des Âmes synchronisées)
- 750 PO
- +10 vitesse de déplacement
- Augmente votre vitesse de déplacement TOTALE de 4%. Multiplie toutes les autres formes de vitesse de déplacement. (Remarque : multiplie les autres pourcentages de vitesse de déplacement bonus, ce qui rend ce bonus en vitesse de déplacement bien plus puissant qu'un bonus normal.)
Cassiopeia
- 750 PO
- +10 vitesse de déplacement
- Augmente votre vitesse de déplacement TOTALE de 10% en dehors des combats. Multiplie toutes les autres formes de vitesse de déplacement. (Remarque : multiplie les autres pourcentages de vitesse de déplacement bonus, ce qui rend ce bonus en vitesse de déplacement bien plus puissant qu'un bonus normal.)
Comme vous le savez, Cassiopeia ne peut pas porter de bottes. Ce n'est pas pour autant que Riot Games a désavantagé ce champion. En effet, le développeur lui permet de bénéficier des exploits de force en transformant sa compétence passive Grâce serpentine en Grâce serpentine triomphante, qui lui accorde +6 de vitesse déplacement par niveau au lieu de 4.
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