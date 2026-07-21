LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.15

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.15 de LoL dans cet article.

Le patch 26.15 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 29 juillet 2026 sur League of Legends.

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.15 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.14, en indiquant d'abord que le nerf de Jack of All Trades, initialement prévu pour le patch précédent, arrivera finalement le 29 juillet. L'objet est jugé trop puissant, en particulier chez les personnages disposant d'excellents moyens de défense avec un potentiel offensif important. Au contraire, le développeur souhaite que Bastionbreaker soit plus souvent acheté, et cherche à le rendre plus accessible.

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Du côté des champions, Alistar fait partie des supports en mêlée les moins performants, et va donc recevoir un buff. Locke quant à lui continue de faire preuve d'une efficacité remarquable, surtout au niveau des paliers Émeraude et Diamant, et subira alors un nouveau nerf. Riot Games a réitéré son propos au sujet du lancement réussi de Locke, en précisant que ses exigences mécaniques et les erreurs d'exécution le rendent faciles à contrer à bas elo, tandis qu'il peut rapidement prendre l'avantage aux rangs les plus hauts.

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La mise à jour à venir marquera en outre le début de LoL Classic, un mode qui devrait séduire tous les nostalgiques des premières saisons du MOBA. D'autres changements sont au programme, et pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.15 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs

Alistar

Kai'Sa

Maokai

Volibear

Zac

Nerfs

Locke

Mordekaiser

Naafiri

Riven

Sylas

Systèmes

Buff

Bastionbreaker

Nerf