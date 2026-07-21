LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.15

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 juillet 2026 à 13h20
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.15 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.15

Le patch 26.15 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 29 juillet 2026 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.15 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.14, en indiquant d'abord que le nerf de Jack of All Trades, initialement prévu pour le patch précédent, arrivera finalement le 29 juillet. L'objet est jugé trop puissant, en particulier chez les personnages disposant d'excellents moyens de défense avec un potentiel offensif important. Au contraire, le développeur souhaite que Bastionbreaker soit plus souvent acheté, et cherche à le rendre plus accessible.

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Du côté des champions, Alistar fait partie des supports en mêlée les moins performants, et va donc recevoir un buff. Locke quant à lui continue de faire preuve d'une efficacité remarquable, surtout au niveau des paliers Émeraude et Diamant, et subira alors un nouveau nerf. Riot Games a réitéré son propos au sujet du lancement réussi de Locke, en précisant que ses exigences mécaniques et les erreurs d'exécution le rendent faciles à contrer à bas elo, tandis qu'il peut rapidement prendre l'avantage aux rangs les plus hauts.

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La mise à jour à venir marquera en outre le début de LoL Classic, un mode qui devrait séduire tous les nostalgiques des premières saisons du MOBA. D'autres changements sont au programme, et pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.15 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs

  • Alistar
  • Kai'Sa
  • Maokai
  • Volibear
  • Zac

Nerfs

  • Locke
  • Mordekaiser
  • Naafiri
  • Riven
  • Sylas

Systèmes

Buff

  • Bastionbreaker

Nerf

  • Jack of all Trades
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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