LoL : Cette réponse cinglante de Drew Levin adressée aux boosters devrait en refroidir plus d'un

Si vous êtes un booster sur LoL, vous devriez sans doute envoyer votre C.V à Mc Donald's, c'est du moins la solution proposée par le directeur produit du jeu, Drew Levin.
La saison 3
de LoL
marquera un nouveau tournant dans la lutte à l'encontre des comptes smurf ou boostés, puisque le développeur entend les traquer à l'aide du logiciel Vanguard pour les sanctionner. Or, cette nouvelle ne plaît pas aux concernés, et le directeur produit de League of Legends, Drew Levin, a répondu avec fermeté à l'un d'entre eux sur X, témoignant ainsi de la volonté ferme de Riot Games de mettre un terme à ces pratiques frauduleuses.
Drew Levin conseille aux boosters de LoL d'aller travailler chez Mc Donald's
À la suite de la présentation de la saison 3 de LoL
, des plaintes se sont fait entendre sur les réseaux quant aux sanctions qui seront bientôt prises contre les comptes boostés et Drew Levin, directeur produit du MOBA, en a eu assez des remarques déplacées de certains joueurs et a répondu à cela sur le réseau X.
En effet, le boosting est désormais classifié comme de la « manipulation de rang », d'autant que cette pratique demeure « explicitement contraire aux conditions d'utilisation
». Il est difficile de contredire le développeur sur ce point, puisque le boosting n'est en rien honnête et permet à certains de gagner de l'argent illégalement au détriment de la santé du jeu.
Ainsi, lorsqu'un booster a pris la parole sur X pour critiquer la démarche de Riot Games, il s'est attiré une réponse piquante de la part de Drew Levin
.
En réponse à ce dernier commentaire, Drew Levin a simplement republié l'aveu de l'utilisateur selon lequel il est un booster, accompagné d'un lien vers le site de recrutement de McDonald's.
- Booster : Mon principal revenu vient du boosting / coaching, mais je ne gagne avec le coaching que peut-être 15 % de ce que je gagne avec le boosting sur un mois, je fais quoi après ? Aller chez McDonald's ? »
- Drew Levin : Tu comprends que tu as bâti un business sur le dos de la ruine des parties des autres, non ? Je n'ai aucun intérêt à préserver ça au détriment des parties dans lesquelles tu boostes des comptes.
- Booster : Et alors ? Les tyrans sont partout et je ne considère pas les boosters comme eux. Franchement, les boosters devraient être respectés en low elo, de l'unranked au Master, puisque tu affrontes quelqu'un de 100 fois meilleur que toi et tu peux voir ce que font différemment les meilleurs joueurs par rapport à toi qui es bloqué.
Il s'agit sans doute là d'une des remarques les plus cinglantes de l'industrie vidéoludique, et cela devrait rassurer la communauté au sujet des mesures que souhaite prendre Riot Games pour lutter contre ces pratiques malhonnêtes.
Les nouveaux systèmes de détection du boosting de League of Legends arriveront avec le patch 25.18, prévu pour le mercredi 10 septembre.
Un bannissement immédiat est au programme, alors si vous êtes un booster, considérez dès à présent une réorientation de carrière.
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