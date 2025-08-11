LoL : La saison 3 a été présentée par Riot Games, les détails des nouveautés

La saison 3 de LoL approche, et Riot Games a présenté les nouveautés qui arriveront avec son déploiement en août 2025.
Le 27 août 2025, une nouvelle saison commencera sur LoL
, la troisième de l'année, et Riot Games a présenté les grandes nouveautés à venir quelques semaines avant son lancement. Cette fois, la narration sera centrée sur les personnages de LeBlanc, Atakhan, Xin Zhao, et la dernière venue sur le MOBA, Yunara. La troisième saison accueillera également les championnats du monde, qui débuteront le 14 octobre à Pékin en Chine. Des mises à jour de gameplay, des améliorations, des cosmétiques inédits ou encore des règles supplémentaires pour lutter contre les comportements négatifs sont au programme. Pour en savoir plus, découvrez ci-dessous les nouveautés à venir avec la saison 3 de LoL.
Que réserve la saison 3 de LoL ?
VGU de Xin Zhao
En premier lieu, l'un des plus anciens champions de LoL, Xin Zhao, va faire l'objet d'une refonte visuelle complète (VGU)
. Son apparence de base ainsi que l'intégralité des cosmétiques le concernant seront retravaillés, et vous pourrez vous les procurer au cours des patchs 25.17 et 25.18. D'ailleurs, en raison de ces améliorations, les skins Commando
et Impérial
verront leur prix augmenter, passant de 520 à 750 RP. Ce personnage recevra en outre un cosmétique inédit, qui sortira plus tard pendant le premier acte de la saison 3.
Améliorations de confort de jeu
Plusieurs améliorations seront ajoutées pour aider les joueurs à suivre les informations pendant un partie, avec des mises à jour similaires prévues plus tard en 2025 :
- Des minuteries individuelles pour tous les camps de jungle.
- Le suivi de l'utilisation des sorts d'invocateur sera plus simple via l'écran de récapitulatif de mort.
Doom Bots
À la suite des demandes des joueurs de LoL
, le mode PvE Doom Bots va revenir
, et sera mis à jour pour l'occasion. Vous retrouverez ainsi un nouveau mode de difficulté, des malédictions supplémentaires, un boss encore jamais vu et des bots inédits.
Les « Épreuves du Destin » (Trials of Doom)
incluront des défis en jeu introduits à chaque patch, avec un objectif unique à relever pour les joueurs.
Commandes ZQSD (WASD)
Comme cela avait été repéré en mai 2025, les déplacements en jeu avec les touches ZQSD (WASD)
vont commencer à être testés avec la saison 3
. Il s'agira d'un système optionnel, ayant pour but d'accorder plus d'intuitivité aux joueurs. Les commandes ZQSD seront dans un premier temps accessibles sur le PBE, et seront ensuite déployées en files non classées puis en classées.
Comportement des joueurs
À partir du patch 25.18
, des sanctions contre les comptes « smurf » seront prises, et cela comprend :
- Le boosting (quand quelqu'un joue sur le compte d'un autre pour le faire monter de rang)
- Le « hitchhiking » (quand un joueur de haut niveau utilise un compte frauduleux pour jouer avec un joueur de plus bas niveau afin d'augmenter artificiellement son rang)
De plus, les comptes utilisés par plusieurs individus, vendus, achetés, ou automatisés par des bots sont également en ligne de mire de Riot Games. Le repérage se fera par l'intermédiaire des capacités du logiciel anti-triche Vanguard, ainsi que grâce aux signalements des joueurs. Soyez cependant rassuré si vous utilisez plus d'un compte à titre personnel ; vous ne risquerez rien si vous êtes de bonne foi.
Cosmétiques
Enfin, la saison 3 accueillera de nouveaux skins Prestige pour Sylas et Mel
via la Boutique Mythique, tandis que ceux de Jarvan IV et Zoe le seront respectivement avec les Passes des Actes 1 et 2. Par ailleurs, les cosmétiques des vainqueurs des Worlds 2024, en hommage à la victoire de SKT T1, sortiront en septembre 2025. Une bonne nouvelle attend les fans de Viktor, puisque Machine Herald Viktor
sera disponible avec le patch 25.19 et sera offert gratuitement aux joueurs ayant atteint le niveau de maîtrise 5 ou plus avec ce champion.La saison 3 de LoL débutera avec le patch 25.17
, qui sera déployé le 27 août 2025.
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