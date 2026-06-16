LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.13

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
modifié le 17 juin 2026 à 19h24
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.13 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.13

Le patch 26.13 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 24 juin 2026 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.13 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.13, et le développeur a d'abord rappelé que ce patch sera le dernier avant le début du tournoi MSI. En plus de cela, il marquera l'arrivée de Locke dans le roster, un assassin AP destiné à la voie du milieu, dont les derniers ajustements sont en cours à la suite des observations effectuées sur le PBE.

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Riot Games prévoit plusieurs équilibrages de champions, avec une série de buffs et de nerfs notable, ainsi que des changements pour le casque de Doran. En effet, ce dernier commence à être adopté par des ADC, en particulier Senna et Jhin. Le développeur entend donc élargir son public potentiel, tout en l'équilibrant pour ce type d'utilisateurs.

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Pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.13 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs

  • Aphelios (dégâts de Calibrum, Severum, Infernum, Crescendum)
  • Draven (CD du E + R)
  • Kai'Sa (CD du Z + bouclier de base du R)
  • LeBlanc (dégâts du R)
  • Olaf (dégâts du A face aux monstres)
  • Poppy (dégâts maximaux du A face aux monstres)
  • Qiyana (dégâts du A face aux monstres)
  • Vex (CD du E + réinitialisation du R)
  • Zaahen (CD du Z)

Nerfs

  • Bard (dégâts des Meeps)
  • Brand (régénération du mana + coût en mana du E + dégâts du passif)
  • Cassiopeia (santé par niveau)
  • K'Sante (bouclier)
  • Rek'Sai (dégâts du E + bonus de dégâts bruts)
  • Rumble (dégâts du A)
  • Senna (CD du A + réduction des dégâts critiques + taux de drop des âmes)
  • Sion (mana du Z + dégâts minimaux du A)

Systèmes

Buff

  • Imperial Mandate

Nerf

  • Doran's Helm (points de vie + résistances)
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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