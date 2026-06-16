LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.13

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.13 de LoL dans cet article.

Le patch 26.13 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 24 juin 2026 sur League of Legends.

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.13 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.13, et le développeur a d'abord rappelé que ce patch sera le dernier avant le début du tournoi MSI. En plus de cela, il marquera l'arrivée de Locke dans le roster, un assassin AP destiné à la voie du milieu, dont les derniers ajustements sont en cours à la suite des observations effectuées sur le PBE.

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Riot Games prévoit plusieurs équilibrages de champions, avec une série de buffs et de nerfs notable, ainsi que des changements pour le casque de Doran. En effet, ce dernier commence à être adopté par des ADC, en particulier Senna et Jhin. Le développeur entend donc élargir son public potentiel, tout en l'équilibrant pour ce type d'utilisateurs.

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Champions

Pour en savoir plus, retrouvez unci-dessous.

Buffs

Aphelios (dégâts de Calibrum, Severum, Infernum, Crescendum)

Draven (CD du E + R)

Kai'Sa (CD du Z + bouclier de base du R)

LeBlanc (dégâts du R)

Olaf (dégâts du A face aux monstres)

Poppy (dégâts maximaux du A face aux monstres)

Qiyana (dégâts du A face aux monstres)

Vex (CD du E + réinitialisation du R)

Zaahen (CD du Z)

Nerfs

Bard (dégâts des Meeps)

Brand (régénération du mana + coût en mana du E + dégâts du passif)

Cassiopeia (santé par niveau)

K'Sante (bouclier)

Rek'Sai (dégâts du E + bonus de dégâts bruts)

Rumble (dégâts du A)

Senna (CD du A + réduction des dégâts critiques + taux de drop des âmes)

Sion (mana du Z + dégâts minimaux du A)

Systèmes

Buff

Imperial Mandate

Nerf