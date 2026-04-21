LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.09

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.09 de LoL dans cet article.

Le patch 26.09 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 29 avril 2026 sur League of Legends.

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.09 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.09, et le développeur prévoit de nombreux changements avec l'arrivée de la seconde saison de l'année. Les objets sont les principaux concernés, par exemple grâce avec l'ajout d'équipements de départ supplémentaires. Les runes vont aussi être mises à jour, et plusieurs personnages vont être ajustés, à l'instar de Kennen ou d'Ezreal. Riot Games avait effectivement indiqué vouloir proposer davantage de diversité pour les builds, et avait cité l'exemple de Kennen ADC. En plus des équilibrages, la saison 2 autorisera les déplacements ZQSD en partie classée, ainsi que la possibilité de se rendre plus tôt si un comportement toxique est détecté.

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Champions

Pour en savoir plus, retrouvez unci-dessous.

Buffs

Gragas (réduction des dégâts du Z)

Tahm Kench (conversion de la barre grise en PV, vitesse de déplacement des alliés du R)

Taliyah (dégâts du A par caillou, dégâts du A face aux monstres)

Warwick (dégâts du passif)

Nerfs

Ambessa (temps d'incantation du R)

Briar (santé)

Ajustements

Ezreal (vers un build AP)

Kennen (vers un build ADC)

Shyvana (stats de base, A, Z et E)

Teemo (on-hit)

Udyr (A)

Xin Zhao (vers un build AP)

Zeri (toutes les compétences, passif compris)

Zoé (E et Z)

Systèmes

Buffs

Endless Hunger

Nerfs

Hubris

Ajustements