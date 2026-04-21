LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.09

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 avril 2026 à 12h14
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.09 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.09

Le patch 26.09 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 29 avril 2026 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.09 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.09, et le développeur prévoit de nombreux changements avec l'arrivée de la seconde saison de l'année. Les objets sont les principaux concernés, par exemple grâce avec l'ajout d'équipements de départ supplémentaires. Les runes vont aussi être mises à jour, et plusieurs personnages vont être ajustés, à l'instar de Kennen ou d'Ezreal. Riot Games avait effectivement indiqué vouloir proposer davantage de diversité pour les builds, et avait cité l'exemple de Kennen ADC. En plus des équilibrages, la saison 2 autorisera les déplacements ZQSD en partie classée, ainsi que la possibilité de se rendre plus tôt si un comportement toxique est détecté.

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Pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.09 de LoL ci-dessous.

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Champions

Buffs

  • Gragas (réduction des dégâts du Z)
  • Tahm Kench (conversion de la barre grise en PV, vitesse de déplacement des alliés du R)
  • Taliyah (dégâts du A par caillou, dégâts du A face aux monstres)
  • Warwick (dégâts du passif)

Nerfs

  • Ambessa (temps d'incantation du R)
  • Briar (santé)

Ajustements

  • Ezreal (vers un build AP)
  • Kennen (vers un build ADC)
  • Shyvana (stats de base, A, Z et E)
  • Teemo (on-hit)
  • Udyr (A)
  • Xin Zhao (vers un build AP)
  • Zeri (toutes les compétences, passif compris)
  • Zoé (E et Z)

Systèmes

Buffs

  • Endless Hunger

Nerfs

  • Hubris

Ajustements

  • Arcane Comet
  • Axiome Arc
  • Deathfire Touch (nouveau)
  • Doran's Bow (nouveau)
  • Doran's Helm (nouveau)
  • Dusk and Dawn
  • Gluttonous Greaves (nouveau)
  • Hail of Blades
  • Staff of Flowing Water
  • Statikk Shiv
  • Stormraider's Surge (nouveau)
  • Voltaic Cyclosword
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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