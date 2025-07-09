LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.14

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 09 juillet 2025 à 12h54
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.14 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.14
Le patch 25.13 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 16 juillet 2025 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.14 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 25.14, en rappelant d'abord qu'il n'existe pas de files réservées aux perdants, à la suite des reproches des joueurs. Le développeur a aussi évoqué la sortie de Yunara, la nouvelle ADC à rejoindre la Ligue. 

yunara
Le patch 25.14 amènera des changements au niveau des objets, en particulier pour les ADC qui ne disposent pas d'équipement à vitesse d'attaque satisfaisant, et concernant le Bâton séculaire (ROA). Le but de la manœuvre est de cibler les champions ayant réellement besoin de mana, et de leur proposer ainsi une option convenable.

Au niveau des unités, Dr. Mundo ne fera pas l'objet d'un nerf malgré les demandes des joueurs, mais d'autres champions seront ajustés. Pour en savoir plus, découvrez un aperçu du patch 25.14 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs
  • Azir (santé de base et ratio d'AP du Z)
  • Darius (soins du A)
  • Fiora (soins du R)
  • Fizz (délai de récupération du Z, dégâts du E)
  • Ziggs (dégâts du A, E et R)
Nerfs
  • Braum (armure)
  • Lee Sin (AD de base)
  • Riven (ratio d'AD du passif)
  • Sett (armure)
  • Twisted Fate (dégâts du A)
  • Yasuo (AD)
  • Yuumi (soins du R par coup)
  • Zoé (dégâts du A et du Z)
Ajustements
  • Kled

Objets

Buffs
  • Lame du roi déchu (Blade of the Ruined King)
  • Tueur de krakens (Kraken Slayer)
  • Danseur fantôme (Phantom Dancer)
  • Bâton séculaire (Rod of Ages)
Nerfs
  • Déguisement hanté (Haunting Guise)
  • Grimoire déchaîné (Unsealed Spellbook)
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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