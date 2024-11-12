LoL : Ce que nous savons sur le patch 14.23

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 novembre 2024 à 10h10
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 14.23 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 14.23
Le patch 14.23 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 20 novembre 2024 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 14.23 de League of Legends

La mise à jour 14.23 de LoL amènera peu de changements sur le MOBA, puisque Riot Games estime que le jeu propose un équilibrage correct pour le moment. Toutefois, quelques corrections seront apportées à Ambessa au niveau de son A et de son R. Des modifications relatives à la compétence ultime d'Aurora seront également mises en place, de façon à rendre son gameplay plus créatif et de lui accorder une portée plus significative.

Le problème majeur que le développeur souhaite régler à travers ce patch concerne les primes, qui ont récemment fait l'objet de plusieurs ajustements. Le but sera alors de faire en sorte qu'elles s'accumulent plus rapidement en général, en ajustant leur valeur pour qu'elles soient plus adaptées en cas de retard de l'équipe. Quelques objets seront également retravaillés, en particulier Yun Tal Wildarrows, jugé trop faible en comparaison au Collector. Ce dernier subira d'ailleurs un nerf. Enfin, de nouveaux cosmétiques, inspirés de la saison 2 d'Arcane, seront disponibles à l'achat.

Pour en savoir plus sur les changements à venir, retrouvez la liste des buffs et nerfs à venir avec le patch 14.23 ci-dessous.

Champions

Buffs
  • Miss Fortune
  • Maître Yi
  • Rammus
  • Rengar
Nerfs
  • Caitlyn
  • Teemo
  • Skarner
  • Shyvana
  • Zac
  • Kha'Zix
  • Kog'Maw
  • Tahm Kench (AP)
Ajustement
  • Rell
  • Aurora
  • Ambessa
  • Jinx
  • Smolder

Système

Buff
  • Yun Tal Wildarrows
Nerfs
  • Youmuu's (distance)
  • Collector
Ajustement
  • Primes
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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