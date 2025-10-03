LoL : Ce joueur professionnel a été suspendu pour cause de boosting

Personne n'échappe aux sanctions sur LoL depuis que Riot Games a décidé de partir en croisade contre le boosting, pas même les joueurs professionnels.
La saison 3 de LoL
a commencé à la fin du mois d'août 2025, et Riot Games a alors commencé à intensifier la lutte contre la triche, en visant cette fois les comptes smurfs ou boostés. Le développeur avait averti de sa ferme intention d'en finir avec cette pratique, et n'a pas exagéré : un joueur professionnel en a fait les frais en octobre.
"Doublelift" suspendu de LoL pour boosting
Si vous avez un lien avec le boosting sur League of Legends,
parce que vous avez par exemple acheté ou vendu un compte, vous devriez cesser rapidement de telles activités. En effet, Riot Games ne recule devant rien pour venir à bout des smurfs et des boosters, et personne n'est immunisé.
Le 2 octobre 2025, une publication partagée sur Reddit a rapporté la suspension temporaire du célèbre "Doublelift"
, le joueur et streamer professionnel reconnu pour ses performances sur la voie du bas.
Doublelift Temporarily Banned After Buying and Using Boosted Account During Top Lane Unranked To Challenger Challenge
byu/protonpeaches inleagueoflegends
La publication indique que « pendant son stream, "Doublelift" a été contacté par Riot après avoir perdu une partie sur un compte tout juste niveau 33. On lui a alors annoncé qu'en raison de l'utilisation d'un compte boosté, il serait temporairement interdit de jouer à League sur tous ses comptes à partir du 2 octobre.
» Le concerné a ensuite déclaré savoir qu'il « jouait avec le feu
», mais qu'il n'avait pas la patience de monter lui-même le compte en question.
La vidéo de "Doublelift" qui accompagne la publication confirme sans surprise cela, ne laissant aucun doute possible sur le déroulement des événements. En agissant ainsi, Riot Games a voulu frapper fort en faisant d'une figure emblématique de la scène esport de LoL
un exemple pour toute la communauté, dissuadant ainsi un peu plus ceux qui persistent à acheter ou à vendre des comptes. Espérons à présent que le développeur continue sur cette voie et parvienne à éradiquer le boosting, afin que LoL
puisse redevenir un jeu plus sain à ce niveau.
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