LoL accueille une amélioration de vie majeure qui va améliorer vos performances, surtout si vous débutez

Riot Games a introduit une nouvelle amélioration de vie sur League of Legends en avril 2026, et cela concerne l'apprentissage des sorts au cours d'une partie.
Le patch 26.7
de LoL
a été déployé le mercredi 1er
avril 2026, et cette mise à jour a introduit un changement que vous n'avez peut-être pas remarqué. Cette amélioration de vie devrait rendre le MOBA plus accessible aux nouveaux joueurs, tout en permettant aux plus aguerris d'optimiser leur performance.
L'apprentissage des sorts en incantant est disponible sur LoL
En 2027, Riot Games prévoit d'apporter une grosse mise à jour à LoL
, « League Next », de façon à ce que le jeu soit plus accueillant pour les nouveaux venus, et le développeur ne perd pas de temps pour aller dans ce sens. En effet, le patch 26.7 a introduit un paramètre intitulé « Learn Spell on Cast »
, ce qui signifie que vous pouvez désormais apprendre un sort en l'incantant
.
En cochant cette option, il est ainsi possible de simplement appuyer sur le raccourci d'une compétence pour que votre champion l'apprenne instantanément.
Autrement dit, plus besoin de devoir déplacer votre souris pour cliquer dessus, ou de maintenir la touche Ctrl en appuyant sur le bind
du sort correspondant. Une telle habitude n'est pas forcément évidente à assimiler, surtout si l'on débute sur LoL
, et même les joueurs les plus expérimentés pourront tirer profit de cette nouvelle fonctionnalité.
Notez cependant que le sort ne se lancera pas en appuyant sur le raccourci associé pour la première fois, et que cette option peut aussi être employée pour améliorer une compétence déjà apprise.
Il faudra donc faire preuve de vigilance en cas de montée en niveau au cours d'un combat, afin d'éviter d'améliorer un sort non désiré par inadvertance.
Les joueurs d'ARAM devraient aussi éviter de faire appel à cette amélioration de vie en début de partie, étant donné que ce mode commence directement au niveau 3. Après les déplacements ZQSD, le « Learn Spell on Cast »
marque ainsi un progrès supplémentaire dans l'apprentissage de LoL
, ce qui est plutôt prometteur concernant l'accessibilité du MOBA. Et vous, êtes-vous séduit par cette nouveauté ?
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